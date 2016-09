Paralympics Rollstuhlbasketball ist nichts für Weicheier

Ich muss gestehen: Rollstuhlbasketball klang für mich immer nach beschaulichem Freizeitsport für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Aber von wegen. Diese Sportart ist dynamisch, voller Action - und erinnert mich an Autoscooter.

Ich treffe mich mit Rollstuhlbasketballerin Laura Fürst bei ihrem Heimatverein, dem RBB (Rollstuhlbasketball) München. Die 25-Jährige ist Nationalspielerin. Bei den Paralympics wird sie mit dem deutschen Frauenteam um Gold mitdribbeln. Heute aber bin ich ihr Schützling, sie meine Trainerin. Wir werden gemeinsam, wie sie es nennt, Rollibasketball spielen.

Erste Lektion: Rollstuhlfahren. Dazu muss man wissen: Sportrollstühle sind anders als gewöhnliche Rollstühle. Die Sitzfläche ist kleiner, die Räder stehen nicht senkrecht zum Boden, sondern sind leicht schräg. So lässt sich der Stuhl schneller drehen und wenden. Tatsächlich erinnert er eher an ein Sportgerät als an einen Rollstuhl, den Menschen benötigen, die nicht laufen können. "Es ist wie bei anderen Sportarten. Tennisspieler brauchen einen Schläger, Läufer Laufschuhe und wir eben den Rollstuhl", sagt Laura Fürst.

Und das ist die zweite Lektion, die ich hier lerne. Jeder kann Rollstuhlbasketball spielen, ob mit oder ohne Behinderung. Natürlich haben nichtbehinderte Sportler einen Vorteil. Denn sie können sich einfacher drehen, wenden und strecken. Deshalb bekommt jeder Spieler einen Wert zugeteilt. Jemand mit Querschnittslähmung erhält einen Punkt, ein gesunder Spieler 4,5. Insgesamt darf jede Mannschaft 14 Punkte aufs Feld stellen. So lassen sich die Teams vergleichen und behinderte und nichtbehinderte Menschen können problemlos miteinander Mannschaftssport treiben.

Rollstuhlbasketball ist zu hart für mich

Seit einem Unfall mit dem Snowmobil ist Laura Fürst querschnittsgelähmt. Damals war sie 16 Jahre alt. Sie hat sich schnell mit der Situation arrangiert. "Ich wollte den Unfall abhaken und weitermachen", sagt sie. Das klingt drastisch wenn man bedenkt, wie sehr sich ihr Leben danach verändert hat.

Fürst sieht das anders. "Ich war froh, dass ich überhaupt überlebt habe." Außerdem schränke sie der Rollstuhl nicht ein, erklärt sie. "Ich bin nicht auf Hilfe angewiesen und kann ein aktives Leben führen." Dazu gehört auch Sport. Früher spielte sie Tennis und Volleyball, jetzt eben Rollstuhlbasketball.

Zurück zu unserem Training. Es geht jetzt ums Ganze. Wir spielen ein Match. Fünf gegen Fünf. Meine Mannschaft stürmt in Richtung Korb. Jemand brüllt: "Hier." Als der Ball durchs Netz geht, habe ich noch nicht einmal die Drei-Punkte-Linie erreicht. Nächster Angriff. Mein Mitspieler rast auf den Ball zu. Ein anderer kommt von links. Sie krachen so heftig aneinander, dass sie beinahe aus ihren Stühlen fallen. Ich komme mir vor wie beim Autoscooter.

Und dann bekomme ich meine Chance. Ich erwische den Ball, rolle in Richtung Korb. Keiner greift mich an. Keiner will mir diesen Moment kaputtmachen. Ich hebe die Arme und werfe. Der Ball segelt durch die Luft. Vorbei.

Das ist die dritte Lektion. Ich gestehe: von wegen Reha-Sport. Rollstuhlbasketball ist eindeutig zu hart für mich.

Ob Anna Achilles wenigstens einmal den Korb getroffen hat, sehen Sie hier im Video.