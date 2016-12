Weihnachtsquiz Oh du heilige Zeugungszeit

Sie haben es eilig? Hier geht es mit einem Klick direkt zum Quiz. Darin können Sie testen, wie viel Sie über Schlemmereien, besinnliche Momente und Entspannung wissen - und darüber, was diese mit dem Körper anstellen.

Wie viel Fett enthält die Gans? Wie lange muss die Verdauung arbeiten, um ein reichhaltiges Festtagsmahl durch Magen und Darm zu schleusen? Warum wird man so häufig krank, wenn man nach einer stressigen Zeit endlich Ruhe findet? Und werden an Weihnachten mehr Kinder gezeugt als sonst im Jahr?

Ganz nebenbei erfahren Sie beim Beantworten des Quiz skurrile Fakten, mit denen Sie in der Weihnachtsrunde glänzen können. Nur eins dürfen Sie nicht: sich von Kalorien und Fett den Genuss verderben lassen. Denn schon Tage vor Weihnachten ist der Kopf voll - nein, nicht mit Geschenkideen, sondern mit der Essens-To-do-Liste. Ganz oben stehen die Klöße des Vaters, gefolgt vom Putenbraten der Mutter. Auch die Spitzbuben der Tante müssen probiert werden, genauso wie der Mohnstollen der Oma. Und die selbstgemachten Pralinen der Schwägerin!

Schließlich ist Weihnachten nur einmal im Jahr, die restlichen 362 Tage existieren die Naschereien höchstens auf obligatorischen Weihnachtsfamilienfotos. Zum Glück, scheint der Körper zu schreien.

Verdauungsschnaps sinnvoll?

Zwar lassen sich manche typischen Ernährungssünden mithilfe der Wissenschaft schönreden. Schokolade etwa hat den Ruf, glücklich zu machen, vielleicht kann sie sogar den Blutdruck senken. Für andere Weihnachtsleckereien allerdings sieht es schlecht aus. So schützt sich etwa die Gans mit besonders dicken Fettpölsterchen vor Hungerzeiten - kaum ein Tier auf unserem Speiseplan ist gehaltvoller.

Nach einem ausgiebigen Festmahl sollte am besten ein Spaziergang mit der Familie auf dem Programm stehen. Er beschleunigt die Verdauung und hilft gegen das Gefühl, gerade einen Medizinball verschluckt zu haben. Hinzu kommt, dass der Spaziergang eine weitere, gute Wirkung besitzt: Er trägt zur - an den Festtagen so wichtigen - Entspannung bei. Beim häufig angepriesenen Verdauungsschnaps hingegen konnten Wissenschaftler bisher keine positive Wirkung nachweisen - er bremst den Magen sogar eher aus.

Der besinnliche Teil des Weihnachtsfests beginnt für viele Paare und Familien schon lange vor dem ersten Festtagsessen an Heiligabend. Der Weihnachtsbaum will geschmückt werden, die Kirchenglocken läuten zum Gottesdienst, die erwachsenen Kinder richten sich nach einem Jahr Pause wieder in ihrem Kinderzimmer ein. Behaglich soll es sein, familiär - allerdings klappt das nicht immer. Laut einer Umfrage unter 3000 britischen Pärchen streiten sich immerhin 20 Prozent an den Feiertagen.

Trotzdem: Es sind nicht die drei Weihnachtsfeiertage, die der Gesundheit schaden, predigen Experten immer wieder. Es sind die 362 restlichen Tage im Jahr. Die, an denen man schon mal die Essens-To-do-Liste für Weihnachten erstellen kann. Aber nur im Kopf.

Hier geht es mit einem Klick zum Quiz. Es stammt aus dem Archiv von SPIEGEL ONLINE und ist erstmals 2012 erschienen.