Rückenschmerzen Wenn's im Kreuz zieht

Maja, 36 Jahre, hat ihr Läuferknie auskuriert und steigt wieder ins Lauftraining ein. Ein paar Monate ohne Verletzungen vergehen, sie steigert ihr Trainingspensum. In einer Woche steht ihr nächster Halbmarathon an. Da zieht und schmerzt es auf einmal in ihrer linken Pobacke. "Ist das der Muskelkater von meinen Intervallläufen?", fragt sich Maja.

Doch am nächsten Tag gesellen sich starke Rückenschmerzen hinzu, die bis ins Bein ausstrahlen. Wie ein Messer, das sich in den unteren Rücken bohrt, zermürbend. Vom Sofa aufzustehen oder sich zu den Kindern hinunterzubeugen, ist ihr bald nicht mehr möglich. Maja macht sich Sorgen: "Bin ich gefallen und erinnere mich nicht? Ist das etwa ein Bandscheibenvorfall?"

Maja probiert es mit Schmerzmedikamenten, mit Wärme- und Kältetherapie. Aber der Schmerz will nicht so richtig verschwinden. "Im Kreuz setzen viele Muskeln an, die für die Beweglichkeit von Oberkörper und Beinen sehr wichtig sind", sagt Pouria Taheri, niedergelassener Orthopäde in Berlin. "Bei Kreuzschmerzen spielen unheimlich viele Aspekte zusammen und die Schmerzen strahlen meist unspezifisch in den Rücken und die Beine aus." Ein Bandscheibenvorfall sei möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Ursache. Daher ist eine ausführliche klinische Untersuchung wichtig in Verbindung mit einem aktuellen MRT-Bild der Lendenwirbelsäule.

Woher stammt der Schmerz im Kreuz?

Eine wahrscheinliche Möglichkeit: eine Blockade im Iliosakralgelenk, kurz ISG. Das ISG ist der Übergang vom Kreuzbein zum Darmbein. "Dafür, dass es als Gelenk bezeichnet wird", sagt Taheri, "hat es sehr wenig Bewegungsspielraum." Das ist aber durchaus sinnvoll: Das Gelenk hält den Übergang von Lendenwirbelsäule ins Becken stabil, kräftige Bänder rund um das ISG leiten die Kraft vom Ober- in den Unterkörper weiter.

In der Region des ISG setzen viele Muskeln an, wie etwa die große Gesäßmuskulatur, die das Gelenk stabilisieren. "Aber wenn man viel und lange läuft, falsch hebt oder Übergewicht hat, kann es zu Überlastung, Spannung und einem muskulären Ungleichgewicht kommen", so Sportarzt Taheri. Das führt dann zu einer kleinen aber wesentlichen Fehlstellung des Gelenks. Daraus entsteht - schon durch alltägliche Bewegungen - ein entzündlicher Prozess rund um das Gelenk. Die Folge: Schmerzen im Kreuz.

Ein Sportarzt empfiehlt dann meist Physiotherapie. Durch manuelle Behandlungen versucht der Therapeut, die Mobilität und die ursprüngliche Gelenkstellung wiederherzustellen, damit Muskeltonus und Spannungszustand der kurzen Muskeln rund ums Kreuz wieder ins Gleichgewicht kommen. Das geht allerdings nicht mit einem Handgriff, sondern braucht Zeit. Unbedingt sollten Betroffene eine Laufpause einlegen, bis der Schmerz weg ist, sonst wird die Verletzung nur noch schlimmer.

Kreuzschmerz durch Stress

Auch seelische Belastungen können die Ursache für Kreuzschmerzen sein. "Es sind nicht immer nur physische Veränderungen, die sich im Kreuz bemerkbar machen", meint Taheri, "auch Stress am Arbeitsplatz, Streit mit der Familie und ganz allgemein emotionales Unbehagen können Auslöser sein." Der Sportarzt ist davon überzeugt, dass oft schon ein stressärmerer Lebensstil und weniger Druck die Schmerzen verändern können.

Der Lebensstil des durchschnittlichen Deutschen - viel Sitzen, am Computer arbeiten und mit gekrümmten Rücken aufs Handy starren - ist allerdings von zu wenig Bewegung geprägt. Auch das kann Schmerzen im Kreuz auslösen. "Wir spannen unsere Muskulatur über den Tag zu wenig an und entlasten das Skelett nicht", sagt Taheri.

Dehnübungen und Muskeln aufbauen

Wo auch immer die Schmerzen im Kreuz herkommen: Die Muskeln zu mobilisieren und zu dehnen, und vor allem die Gesäß- und Rückenmuskulatur zur kräftigen etwa mit körperstabilisierenden Übungen ist das A und O.

Wenn die Schmerzen schon da sind, helfen verschiedene Dehnübungen für den Rücken. Zum Beispiel im Stand den Oberkörper nach vorne beugen und versuchen, mit den Händen den Boden zu berühren, die Beine bleiben gestreckt. Zur Vorbeugung, damit die Kreuzschmerzen nicht so schnell wiederkommen: Planks mit Bewegung (z.B. Knie zum Ellenbogen ziehen) und andere Stabilisierungsübungen in den Trainingsplan einbauen.