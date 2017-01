Neurocoach Conrady "Alles läuft über Regeneration"

Zur Person Ulrich Conrady Ulrich Conrady , Jahrgang 1952, ist Neurocoach und entwickelte die Audiovisuelle Wahrnehmungsförderung (AVWF), die der Reizüberflutung und krankmachendem Stress in Beruf und Alltag entgegen wirkt. Seit vielen Jahren wenden auch verschiedene Spitzensportler Conradys Methode erfolgreich an.

SPIEGEL ONLINE: Herr Conrady, was haben eigentlich wahrnehmungsgestörte Kinder und Leistungssportler gemein?

Conrady: Bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen sind die Reizverarbeitungen oft verlangsamt. Ihr Hören und Sehen und ihre Aufnahmefähigkeit und Motorik funktionieren dann nicht optimal. Für sie hatte ich eine Methode der audiovisuellen Wahrnehmungsförderung entwickelt. Dann fing ich 2008 an, mit österreichischen Skispringern zu arbeiten - die hatten ähnliche Probleme: Wegen nicht ausreichender Regeneration im Schlaf kam es zu einer verlangsamten Reizverarbeitung und deshalb sprangen sie nicht so gut.

SPIEGEL ONLINE: Mit Ihrer Methode lerne ich also, audiovisuelle Reize schneller zu verarbeiten - und kann dann automatisch besser Skispringen?

Conrady: Meine Therapie hilft Sportlern lediglich, einen mental sicheren Ort zu erreichen, um ihr eigenes Leistungspotenzial abrufen zu können. Es ist eine Schallwellentherapie: Man bekommt über mehrere Stunden Musik mit von mir modulierten Schallwellen auf die Ohren, um ganz spezielle Frequenzmuster zu erzeugen.

SPIEGEL ONLINE: Und was machen diese Schallwellen?

Conrady: Sie stimulieren den Parasympathikus - den Ruhenerv. In einer klinischen Studie haben wir herausgefunden, dass so die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol reguliert werden kann.

SPIEGEL ONLINE: Worin liegt denn der Vorteil eines gleichmäßigen Cortisol-Levels?

Conrady: Mit der Schallmethode kann man extreme Ausschüttungsspitzen vermeiden, die einen zu hohen Puls mit sich bringen und die Konzentration stören. So stellt man dem Körper viel mehr Energie zur Verfügung und erfasst Dinge schneller. Sportler haben oft eine dauerhaft zu hohe Cortisol-Ausschüttung. Der Puls ist zu hoch und darunter leiden die Konzentration, der Schlaf, die Regeneration und die Leistung. Die Biathleten, mit denen ich arbeite, waren vor dem Schießen oft verunsichert, das Cortisol schoss in die Höhe, körperlich kam es zu einer gewissen inneren Unruhe und es klappte nicht mit den Treffern.

SPIEGEL ONLINE: Und Ihre Methode zeigte daraufhin Erfolg?

Conrady: Wir haben dann mit der Schallwellentherapie gearbeitet, die Biathleten entwickelten eine normale Cortisol-Ausschüttung und siehe da: Das Zittern ging weg, der Puls sinkt. So fällt das Schießen natürlich leichter. Meine Methode passt den Organismus so an, dass er die richtigen Antworten auf den Stress gibt.

SPIEGEL ONLINE: Genügen Sportlern diese Antworten, um besser zu werden?

Conrady: Alles läuft über Regeneration. Das heißt, wir können auf diese Art das Nervensystem so stimulieren, dass die Systeme herunterfahren, sich Entspannung einstellt und wir schnell die Tiefschlafphase erreichen.

SPIEGEL ONLINE: Schlafen bringt Erfolg: Wenn es nur immer so einfach wäre.

Conrady: Ist es. Deshalb habe ich beim Sommermärchen 2007 den Handballern direkt nach den Spielen eine Stunde lang modulierte Musik auf die Ohren gesetzt - alle konnten dann besser schlafen. Du wirst durch die Schalltherapie nicht zum besseren Handballspieler, aber du schläfst besser. Undschlafe ich besser, bringe ich bessere Leistung.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Buch "Methode der Sieger" suggeriert aber dennoch, dass ich mit der Schallwellenmethode automatisch zum Gewinner werde.

Conrady: Sechs Mal habe ich die österreichischen Skispringer auf die Vierschanzentournee vorbereitet. Je länger die Sportler dabei sind, desto schwerer fällt es ihnen, ihre Leistung immer wieder abzurufen. Weil die Cortisol-Ausschüttung sich auf Dauer verändert. Meine Schallwellen-Methode weckt die Ressourcen, die jeder hat, wieder auf.

SPIEGEL ONLINE: Kann auch der Otto-Normal-Sportler von der Schalltherapie profitieren?

Conrady: Eigentlich ist die Schallwellentherapie für sie entwickelt worden. Wenn ich den ganzen Tag im Büro am Schreibtisch sitze und Stress habe, schütte ich Unmengen an Cortisol aus und der Blutzuckerspiegel steigt. Ich gebe innerlich nur Gas. Da kann ich nicht nach Hause kommen und gleich Laufen gehen und wieder Gas geben. Da brauche ich Entspannung.

SPIEGEL ONLINE: Hobbyläufer sagen aber doch gerade, der Abendlauf nach der Arbeit entspannt und macht den Kopf wieder frei.

Conrady: Derjenige, der sagt, er powert sich extra hart gegen den Stress aus, der hat es nicht verstanden. Er macht ein gutes Ausdauertraining und kommt so zu mehr Leistung, aber nicht zu einer besseren Regeneration. Nur bei langsamen Bewegungen, wie zum Beispiel Nordic Walking, mit einem Puls unter 100, bleiben wir in der Zucker- und Fettverbrennung.