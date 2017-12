Gewinnerin des New-York-Marathons "Ich esse fast jeden Tag ein Stück Schokolade"

Zur Person AP Shalane Flanagan, Jahrgang 1981, hält als Läuferin mehrere US-Langstreckenrekorde. Zusammen mit Köchin und Ernährungsberaterin Elyse Kopecky schrieb sie "Run Fast, Eat Slow".

SPIEGEL ONLINE: Guten Morgen, Frau Flanagan. Was isst eine Gewinnerin des New-York-Marathons zum Frühstück?

Flanagan: Heute hatte ich Rührei mit Toast und Butter. Wenn ich ein Rennen habe, frühstücke ich aber mein spezielles Race-Day-Müsli.

SPIEGEL ONLINE: Toast und Butter hört sich nicht sehr gesund an. Haben wir falsche Vorstellungen davon, was gesund und ungesund ist?

Flanagan: Viele Unternehmen verkaufen uns ihre Produkte als gesund, nennen sie Bio-Produkte. Dabei sind sie oft stark verarbeitet und enthalten viele Konservierungsstoffe.

SPIEGEL ONLINE: Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine, Mineralien: Was sollten Läufer überhaupt zu sich nehmen?

Flanagan: Ein Läufer braucht ein wenig von allem. Die Balance macht's. Fett ist nicht gleich Fett, Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat. Gesunde Fette sind wichtig, stark verarbeitete Lebensmittel nicht. Sportler sollten nicht zu viel Zucker konsumieren. Denn Zucker fördert Entzündungen im Körper. Ich versuche ganz darauf zu verzichten, wenn ich mich in einer akuten Trainingsphase befinde. Ansonsten geht ein wenig Zucker hier und da schon in Ordnung. Zum Beispiel esse ich fast jeden Tag ein Stück dunkle Schokolade.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben ein Kochbuch für Läufer herausgegeben, in dem Sie schreiben, vor allem solle man langsam essen.

Flanagan: "Eat slow" ist wortwörtlich und im übertragenen Sinne zu verstehen. Wir leben heutzutage so schnelllebig, dass wir vergessen, uns hinzusetzen und unser Essen mit uns selbst, mit Freunden und Familie zu genießen. Ich finde es auch wichtig, naturbelassene Nahrung zu essen und langsam und lange zu kauen. Nur so können wir die Nährstoffe im Essen wirklich aufnehmen. Wir brauchen ein ganz neues Essgefühl. Hülsenfrüchte, Vollkornerzeugnisse, regionales Obst, Gemüse und Fleisch: Daraus selbst zubereitete Speisen sättigen länger als Fertigprodukte und verbessern die Funktionstüchtigkeit unseres Körpers - ohne dass man zunimmt.

SPIEGEL ONLINE: Ich laufe aber nicht gleich schneller und länger, nur weil ich langsam esse?

Flanagan: Nein, aber Läuferinnen und Läufer können sowohl ihre Leistung beim Training und im Wettkampf steigern als auch etwas für ihre allgemeine Gesundheit tun, wenn sie vollwertiges Essen langsam genießen.

SPIEGEL ONLINE: Stichwort Entschleunigung: Wie finden Sie als Spitzensportlerin Wege, einen Gang herunterzuschalten?

Flanagan: Das fällt mir tatsächlich schwer. Aber besonders beim Essen plane und handle ich sehr bewusst. Ich nehme mir sonntags meist extra viel Zeit zum Kochen und bereite so viel zu, dass es für die Woche reicht. Dadurch habe ich die anderen Tage selbstgemachtes, gesundes Essen, muss mich nicht stressen und kann meine Mahlzeiten in einer viel beschäftigten Trainingswoche trotzdem langsam angehen und genießen.

SPIEGEL ONLINE: Slow Eating, Clean Eating, Low Carb, Low Fat, veganes und glutenfreies Essen: Helfen solche Tipps und Diäten oder irritieren sie eher?

Flanagan: Ich stehe überhaupt nicht auf Trend-Diäten, weil sie eh nicht funktionieren. Außerdem wird man durch sie in eine ungesunde Beziehung zu Essen dirigiert und ernährt sich unausgewogen. Ich gehe meine Nahrungsaufnahme lieber so simpel und entkrampft wie möglich an. Ich esse langsam, um mich wohl zu fühlen und zu entschleunigen und versorge meinen Körper mit wichtigen Nährstoffen aus qualitativ hochwertigen, lokalen und natürlichen Lebensmitteln. So habe ich mich auch in der Vorbereitung auf den New-York-Marathon 2017 ernährt, den ich als erste US-Amerikanerin seit 40 Jahren gewinnen konnte.

ANZEIGE Shalane Flanagan, Elyse Kopecky:

Run Fast Eat Slow Nährstoffreiche Rezepte für Sportler Unimedica; 280 Seiten; 26,00 Euro

SPIEGEL ONLINE: Wie viel schwieriger war dieses Rennen nachdem Sie sich vergangenen Winter am Rücken verletzten und nicht richtig trainieren konnten?

Flanagan: Es war schwer, ich trainierte zehn Wochen nur im Pool und auf dem Fahrrad. Aber die zehnwöchige Pause war mental und physisch auch hilfreich. Ich fühlte mich sehr frisch, als ich auf die Zielgerade des Trainings für New York einbog. Der Sieg war nach einem Jahr mit so einer Verletzung noch viel unglaublicher.

SPIEGEL ONLINE: Bei einem Marathon verputzen Läufer Unmengen an Energie-Riegeln, -Gels und isotonischen Sportdrinks, die sicherlich nicht natürlich, sondern stark verarbeitet sind. Haben Sie da Alternativen?

Flanagan: In unserem Kochbuch haben wir Rezepte für natürliche Energie-Gels und Sportgetränke. Läufer sollten die ruhig mal ausprobieren und damit die sehr zuckerhaltigen, stark verarbeiteten Produkte ersetzen.