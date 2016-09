Sujew-Zwillinge: "Die Leichtathletik-Helden sterben aus"

Zur Person Die Zwillinge Diana und Elina Sujew sind seit Jahren fester Bestandteil der Mittelstreckenklasse in nationalen und internationalen Wettbewerben. Diana gehört zur Weltspitze und erlebte in Rio ihre ersten Olympischen Spiele.

SPIEGEL ONLINE: Diana Sujew, Sie kommen geraden von den Olympischen Spielen aus Rio zurück. Wieso war nach dem Halbfinale für Sie Schluss?

Diana Sujew: Die anderen sind in einer anderen Liga gelaufen, soweit bin ich noch nicht. Für mich war von vornherein klar, dass ich mich total freue, wenn ich das Halbfinale erreiche und dass für das Finale schon ein Wunder passieren müsste. Und auch wenn man außerhalb des Olympischen Dorfs kaum das Olympia-Feeling erlebte und die Stadien nicht so voll waren: Rio war eine super schöne Erfahrung.

SPIEGEL ONLINE: Sie bekommen trotzdem bald eine Bronzemedaille, allerdings nicht von den Olympischen Spielen, sondern von der Europameisterschaft 2012. Mehrere Besserplatzierte wurde wegen Doping disqualifiziert. Feiern Sie?

Diana Sujew: Das macht mich eher traurig. Diese speziellen Momente, mit der Fahne eine Ehrenrunde zu drehen oder die Siegerehrung auf dem Treppchen zu genießen, durfte ich leider nicht erfahren. Ich habe die Medaille noch nicht mal erhalten. Ich habe davon nur auf Twitter erfahren.

SPIEGEL ONLINE: Der frühere Weltklasseschwimmer Markus Deibler kritisierte während der Spiele die Prämien und die Forderung nach Medaillen. Wird Leichtathletik in Deutschland zu wenig gefördert?

Elina Sujew: Als Leichtathlet darf man sich nicht zu sehr beschweren: In der Diamond League verdient man nicht schlecht. Man erhält eine fünfstellige Summe für einen Sieg und erfolgreiche Sportler erhalten Antrittsgeld. Im Vergleich dazu sind Kanu oder Rudern absolute Randsportarten. Obwohl gerade diese Sportler extrem viele Medaillen holen, müssen sie manchmal bei Wettkämpfen campen.

Diana Sujew: Es wäre vor allem wichtig, Sportler auf dem Weg nach oben zu fördern und nicht nur die, die dort bereits sind.

SPIEGEL ONLINE: Wie ließe sich das System verbessern?

Diana Sujew: Ich denke, eine Zentralisierung wäre sinnvoll. In Deutschland haben wir viele Laufgruppen, die alle ihr eigenes Ding machen. Wir sollten uns zusammentun, an einem gemeinsamen Trainingsplan tüfteln und zusammen ins Trainingslager fahren.

Elina Sujew: Bei den US-Amerikanern gibt es viele Laufgruppen, die sich zusammengeschlossen haben. Das bringt dich auf ein ganz anderes Level. Zum Beispiel trainieren die beiden Bronzemedaillengewinnerinnen Emma Coburn (300 m Hindernis) und Jennifer Simpson (1500 m) zusammen. Die pushen sich gegenseitig.

SPIEGEL ONLINE: Ist es hierzulande möglich, dass Leichtathletik im Mainstream ankommt?

Diana Sujew: Es ist schwer, weil viele Rennen gar nicht oder schlecht übertragen werden - selbst bei Olympia. Das ist einfach schade, weil die Leute sich dann für den Sport nicht faszinieren können.

Elina Sujew: Die Leichtathletik-Helden, denen man nacheifern will, die man verehrt, sterben aus. Im Fußball sagen viele: Ich möchte werden wie Christiano Ronaldo.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie sich für den falschen Sport entschieden?

Elina Sujew: Ich finde, Leichtathletik an sich stirbt aus. Besonders bei der Jugend ist kein Interesse mehr da, weil man viel Aufwand betreiben und viel Input liefern muss - und nie so viel wie bei Mainstreamsportarten erreicht.

SPIEGEL ONLINE: Zählt in der Leichtathletik nicht mehr das Motto: Dabei sein ist alles?

Diana Sujew: Das Motto gibt's schon lange nicht mehr. Natürlich sind viele froh, einfach mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Trotzdem würde ich nie an den Start gehen und sagen: Ich will da jetzt nur Spaß haben und ins Publikum winken. Ich will Leistung bringen und gewinnen.

SPIEGEL ONLINE: Sie sprechen die Hahner-Zwillinge an, die beim Marathon in RioHand in Hand über die Ziellinie gelaufen sind?

Diana Sujew: Schon beim Ergebnis dachte ich mir: "2.45 Stunden? Das ist weit unter ihren Bestzeiten." Und die Geste, Hand in Hand ins Ziel zu laufen, passt meiner Meinung nach nicht zu Olympia. Wir hätten das nicht gemacht. Klar, der 1500-Meter-Lauf ist kürzer, aber ich schaue mich doch nicht nach Elina um, damit wir gemeinsam ins Ziel laufen können. Logisch, dass das nicht gut ankam. Es ist schade, dass bei den Hahner-Zwillingen nur dieser mediale Aspekt im Vordergrund stand. Andere wären gerne bei Olympia dabei gewesen und hätten 100 Prozent gegeben.

SPIEGEL ONLINE: Das Händehalten fand nur auf den letzten 50 Metern statt. Sie meinen, die Hahner-Zwillinge hätten nicht ihre volle Leistung gebracht?

Diana Sujew: Von außen kann man nicht wirklich beurteilen, inwieweit sie 100 Prozent gegen haben.

Elina Sujew: Die beiden tun dem Breitensport sehr gut und bei einem Volksmarathon kann man das für die Zuschauer schon machen. Aber das war Olympia.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es bei Ihnen als Zwillinge eine besondere Rivalität?

Diana Sujew: Im Training pushen wir uns gegenseitig. Aber bei einem Wettkampf sind wir so professionell, dass wir nicht auf einander warten. 1500 Meter sind pure Konzentration, da schauen wir im Lauf nur auf uns selbst. Da darf man keine Rücksicht nehmen.