Radsport Warum die Beine eines Tour-de-France-Profis so aussehen  

Die Tour de France ist keine Spazierfahrt, soviel dürfte jedem klar sein, der das wichtigste Rennen des Radsports gelegentlich verfolgt. Legenden ranken sich um die unfassbaren Anstrengungen, denen die Sportler während der Rundfahrt ausgesetzt sind. Doch was die tägliche Belastung mit den Körpern der Fahrer tatsächlich macht, das lässt sich höchstens erahnen.

Einen recht anschaulichen Eindruck hat nun der polnische Radprofi Pawel Poljanski geliefert. Auf seinem Instagram-Profil postete er ein Bild von seinen Beinen. Der lapidare Kommentar dazu: "Ich glaube, nach 16 Etappen sehen meine Beine ein wenig müde aus."

After sixteen stages I think my legs look little tired #tourdefrance Ein Beitrag geteilt von Paweł Poljański (@p.poljanski) am 18. Jul 2017 um 10:04 Uhr

Die Aufnahme sorgte für großes Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Aber auch für emotionale Reaktionen. "Beängstigend", "Wie die Beine eines Toten", lauteten zwei der Kommentare unter dem Posting.

Tatsächlich wirken seine muskulösen Beine stark ausgemergelt. Die Gefäße zeichnen sich deutlich ab und ziehen sich über die Ober- und Unterschenkel, zudem hat die Sonne die Haut gebräunt. "Krass, der hat ja gar kein Unterhautfettgewebe mehr", kommentierte ein Gefäßchirurg, dem SPIEGEL ONLINE die Bilder gezeigt hat. Krampfadern seien das aber nicht.

Vielmehr dürfte Poljanski wie jeder Tour-Profi im Laufe der Rundfahrt einige Kilogramm an Gewicht verloren haben. Nach Schätzungen sind es bei langen Bergetappen mehr als 8000 Kilokalorien, die der Körper eines Radprofis verbrennt.

Dabei gibt es individuell Unterschiede, abhängig etwa vom Gewicht und Leistungsvermögen eines Fahrers. In der Zeit der Rundfahrt haben die Profis deshalb Mühe, mit der Kalorienzufuhr hinterherzukommen. Das lässt sich auch durch hochkalorische Gels nicht vollständig kompensieren, die die Fahrer unterwegs verdrücken.

Früher wurden die Profis im Ziel deshalb mit Zuckerinfusionen versorgt. "Das ist aber inzwischen verboten. Wegen der Doping-Problematik gibt es mittlerweile die No-Needle-Policy", sagt Klaus Völker, ehemaliger Leiter des Instituts für Sportmedizin der Universität Münster. Sie verbietet es den Fahrern, Injektionen ohne medizinische Notwendigkeit durchzuführen zu lassen.

Doch auch wenn die Beine dramatisch aussehen: "Der Zustand ist normal, da ist nichts Krankhaftes", wie der Sportmediziner sagt. Würde Poljanski sie nach der Etappe hoch legen, dürfte sich der Anblick schnell normalisieren. "Die Venen, die auf dem Bild stark mit Blut gefüllt sind, würden sich dann etwas entleeren und weniger stark abzeichnen."

Für Poljanski, der für das deutsche Team Bora-hansgrohe fährt, dürfte das ein schwacher Trost sein. Er muss noch ein paar Tage durchhalten, bis er am Sonntag das Ziel der Tour in Paris erreicht. Dann hat der 27-Jährige 21 Etappen in den Beinen - und insgesamt mehr als 3500 Kilometer. Immerhin hat er dann Zeit, sich wieder genügend Fettreserven anzufuttern.