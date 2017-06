Jung bleiben Willkommen auf der Langstrecke

Die Lebenserwartung in Deutschland steigt. Mädchen, die 2015 geboren sind, haben durchschnittlich 83 Lebensjahre vor sich, Jungen immerhin 78. Und bei Menschen, die bereits ihren 65. Geburtstag gefeiert haben, stehen die Chancen gut, noch 17 bis 21 weitere Jahre zu erleben. Es ist also nicht vermessen, sich vorzunehmen, möglichst alt zu werden. Und noch besser: Gleichzeitig möglichst lange jung zu bleiben, ist ebenfalls kein unrealistischer Wunschtraum mehr.

"Wir wissen heute, dass man das biologische Alter durch bestimmte Maßnahmen deutlich beeinflussen kann", sagt Sven Voelpel, Altersforscher an der Jacoby University in Bremen und Autor des Buches "Entscheide selbst, wie alt Du bist. Was die Forschung über das Jungbleiben weiß". Mit kleinen Veränderungen bei Ernährung, Bewegung oder Schlaf lassen sich biochemische Prozesse im Körper anstoßen, die die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, gesund alt zu werden. "Aber nicht nur körperliche Faktoren spielen eine Rolle", so Voelpel: Auch die Lebensführung, soziale Kontakte, die Arbeit und Hobbys können viel dazu beitragen, geistig und körperlich jung zu bleiben.





Gemeinsam mit dem Team von SPIEGEL WISSEN hat Voelpel nun ein Training entwickelt, mit dem Sie Ihren Alltag so gestalten können, dass Sie sich nicht nur jung fühlen - sondern es auch bleiben. Über einen Zeitraum von acht Wochen bekommen Sie jede Woche eine kleine Trainingseinheit zugeschickt. Damit können Sie Ihre Gewohnheiten in Sachen Essen oder Schlafen optimieren. Und Sie können Ihre Haltung zum Leben und zum Thema Alter so verändern, dass es sich günstig auf Alterungsprozesse auswirkt. Allen Aufgaben ist gemeinsam, dass sie simpel und sofort umsetzbar sind.

