Verjüngungstraining Vier Risikofaktoren fürs vorzeitige Altern

In dieser Woche geht es um die Haupt-Risikofaktoren für das Altern. Versuchen Sie, sich Verhaltensweisen bewusst zu werden, die den Alterungsprozess beschleunigen. Auch wenn das etwas unangenehm ist: Es ist wichtig, zu sehen, an welchen Punkten es Ansatzpunkte für effektive Veränderung gibt.

Lesen Sie die kurze Liste der vier Hoch-Risikofaktoren für vorzeitiges biologisches Altern und schauen Sie, was davon auf Sie zutrifft:

Ich rauche.

Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr 15 Kilo oder mehr zugenommen.

Ich schlafe ausgesprochen schlecht, oft weniger als fünf oder sechs Stunden.

Ich trinke viel mehr Alkohol, als ich sollte.

Falls Sie keine dieser Aussagen mit "Ja" beantworten, können Sie aus der Übung dieser Woche lernen, dass Sie schon sehr viel Sie fürs körperliche Jungbleiben tun. Sie können sich zurücklehnen - oder eine andere Übung aus einer anderen Woche noch einmal aufgreifen.

Haben Sie Schwachstellen entdeckt? Dann nehmen Sie diese erst mal einfach nur zur Kenntnis. Möchten Sie etwas ändern oder alles so lassen, wie es im Moment ist?

Falls Sie sich gerade nicht vorstellen können, langwierige oder hartnäckige Themen wie Rauchen oder Übergewicht anzugehen, überlegen Sie sich, was Sie stattdessen an positiven Neuerungen einbringen können. Gehen Sie noch mal die bisherigen Wochen durch. Wenn Sie ihr Verhalten so beibehalten, wie es ist, aber jede Woche an drei Tagen einen halbstündigen Spaziergang machen, wäre das schon eine sehr positive Entwicklung!

Extra-Tipp: Gehören Sie zu den "Wenig"-Schläfern? Vielen Menschen tut es gut, den Fernseh- und Internet-Konsum zu reduzieren und etwa 90 Minuten vor der angepeilten Schlafenszeit alle elektronischen Geräte auszuschalten. Der britische Forscher Richard Wisman weist in seinem Buch "Superschlaf" darauf hin, dass exzessiver Medienkonsum heute ein Hauptgrund für Schlafmangel ist.