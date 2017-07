Verjüngungstraining Warum nicht Klavier spielen?

SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE helfen Ihnen bei einem achtwöchigen Training, biologisch und psychologisch jung zu bleiben. Dies ist die zweite Aufgabe.





Neugier hält jung. Sagt man. Und es stimmt. Eine offene Haltung und ein gewisses Zutrauen in eigene Fähigkeiten wirken sich entscheidend auf unser gefühltes Alter aus, und dadurch indirekt auch auf unser biologisches Alter.

Viele Menschen fangen allerdings bereits mit Anfang dreißig an, daran zu zweifeln, dass sie bestimmte Dinge noch lernen können. Sie gestalten ihren Alltag fast nur nach bekannten Routinen. Es ist deshalb wichtig für jede Art der "Verjüngung", die eigene Neugier und Experimentierfreude immer wieder anzustoßen. Egal in welchem Alter.

Dazu gibt es in dieser Woche zwei unterschiedliche Übungen. Entscheiden Sie selbst, welche Sie ausprobieren wollen:

1. Mal was Neues

Bauen Sie zwei Mikro-Abenteuer ein! Probieren Sie für die Dauer einer Stunde mal etwas ganz Neues. Gehen Sie allein in ein Restaurant, in dem Sie noch nicht waren und bestellen Sie ein Essen, das Sie nicht kennen. Fahren Sie mit dem Bus an die Endhaltestelle und machen Sie dort einen Spaziergang. Gehen Sie in ein Geschäft, in das Sie normalerweise nie gehen würden und kaufen Sie eine Kleinigkeit. Oder in ein Museum, in dem Sie noch nicht waren.

Wenn Sie das nicht zwei Mal in einer Woche schaffen, können Sie auch einen Tag lang versuchen, alles - außer Schreiben - mit der nichtdominanten Hand zu tun - vom Kaffeemachen bis zum Türöffnen. Auch das ist ein Abenteuer.

Tipp: Reflektieren Sie einen Moment, wie Sie sich nach dem Mikroabenteuer gefühlt haben: Lebendiger, freier, beschwingter oder einfach ein bisschen offener? All diese emotionalen und mentalen Veränderungen haben einen verjüngenden Effekt.

2. Irgendwann oder jetzt?

Das Schulfranzösisch aufpolieren. Klavier spielen. Reiten oder Golfspielen lernen. Nach Asien reisen. Viele Menschen haben Interessen und Wünsche, die sie nicht verfolgen. Weil wenig Zeit da ist. Insgeheim aber oft auch, weil man sich zu alt fühlt, etwas Neues zu lernen oder sich etwas zu gönnen, was man spätestens "nach dem Abi" hätte tun müssen.

Schreiben Sie deshalb in dieser Woche in einer stillen Stunde drei bis fünf Sachen auf, die Sie unbedingt lernen oder erleben wollen. Suchen Sie sich von dieser Liste ein Vorhaben aus, auf das Sie wirklich Lust haben. Und dann unternehmen Sie einen ersten konkreten Schritt in diese Richtung: Suchen Sie Ihr Französischbuch heraus und lernen Sie eine Lektion. Vereinbaren Sie eine Stunde bei einem Golf- oder Reitlehrer. Kaufen Sie einen Reiseführer Ihres Traumlandes.

Tipp: Wenn Sie merken, dass die Sache Spaß macht, gucken Sie am Ende der Woche, ob Sie sich ein oder zwei weitere Trainingswochen mit dem Thema beschäftigen wollen. Machen Sie weitere kleine Schritte in ein neues Gebiet hinein.

