Verjüngungstraining 50, 60, 70 Jahre - und ein bisschen weise

Egal, ob Sie jung oder alt sind: Wie Sie über die Jahre jenseits der 50, 60 und 70 denken, beeinflusst das gefühlte und sogar das biologische Alter. Es gibt mittlerweile zahlreiche psychologische Untersuchungen zum Thema, die zeigen: Menschen, die einen gelassenen Umgang mit dem Altern haben und für die alt zu sein nicht nur mit negativen Assoziationen verknüpft ist, haben im mittleren Alter und auch in ihren Seniorenjahren weniger körperliche und psychische Beschwerden und häufig sogar eine höhere Lebenserwartung. Die Einstellung zum Thema "Alter" hat also einen riesigen Einfluss aufs Jungbleiben.

In dieser Woche gibt es deshalb eine Reflexions-Übung, die Ihnen hilft, eine neue Sichtweise auf das Altern zu bekommen.

Mein Erfahrungsschatz

Mittlerweile reden Gerontologen nicht nur vom biologischen und vom gefühlten Alter, sondern auch vom so genannten "Erfahrungsalter", also der Menge an Wissen, Erfahrung und vielleicht sogar Weisheit, die jemand im Laufe des Lebens angesammelt hat.

Das Schöne daran: Es geht fast von selbst - je mehr Jahre, desto mehr Erfahrung, desto besser!

Die folgenden Fragen sind eine Art Gedankenspiel, um sich vor Augen zu halten, wie viele Erfahrungen Sie im Laufe Ihres Lebens bereits angesammelt haben.

So geht es: Schreiben Sie hinter jede der Fragen eine Anzahl von Jahren und bilden Sie am Schluss eine Summe. Die Zahl an Jahren, die Sie aus dieser Übung mitnehmen, ist rein symbolisch gemeint. Sie bildet ab, wie viel Sie schon erlebt haben - und was für einen Wissens- und Erfahrungs-Schatz Sie haben.

Wie viele Erfahrungen - geschätzt in Jahren - haben Sie:

... in Beziehungen und Partnerschaft

... in Beruf und Berufsausbildung

... in Kindererziehung und Familienzeit

... mit Leben im Ausland

... in sozialem und/oder politischem Engagement

... mit Hobbies und/oder mit Sportarten

... in einem Wissensgebiet (Geschichte, Geologie etc.) oder mit Kultur (Literatur, Kunst)

Und: Wie alt sind Sie? Ziemlich alt, oder? Verinnerlichen Sie diese hohe Zahl und versuchen Sie dabei zu spüren, was für ein Gewinn es ist, dass Sie schon so viel Erfahrungen im Beruf, in Beziehungen oder bestimmten Tätigkeiten und Hobbys haben.

Tipp für diese Woche: Jedes Mal, wenn Sie im Alltag mit einem Zweifel wie "Bin ich dafür zu alt?" oder "Kann ich das überhaupt?" zu tun haben, denken Sie daran, wie viele Erfahrungen Sie schon haben. Vielleicht können Sie dann leichter sagen: "Ich kann das. Ich bin alt genug." Versuchen Sie, sich mit der Rolle einer erfahrenen Person anzufreunden.