Kalorien, Fett, Nährstoffe Voll auf die Nuss

Nicht überall, wo Nuss draufsteht, ist auch Nuss drin. So zählt etwa die Erdnuss - botanisch gesehen - zu den Hülsenfrüchten; bei Mandeln, Cashewkerne und Pistazien handelt es sich streng genommen um Steinfrüchte. Eins aber haben alle, ob Fake-Nuss oder echte Nuss, gemeinsam: Als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung sind sie äußerst gesund.

"Voraussetzung ist, dass die Nüsse nicht on top verspeist werden, sondern beispielsweise als Ersatz für einen Teil des tierischen Proteins", sagt Hans Hauner, Direktor des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin. "Den Kaloriengehalt der Nüsse darf man nämlich nicht ganz aus den Augen verlieren, auch wenn das darin enthaltene Fett offenbar nicht zu 100 Prozent im Dünndarm resorbiert wird."

Möglich ist zum Beispiel, tierische Proteine durch Nüsse zu ersetzen. Eine Studie von US-Wissenschaftlern hatte Ende Juli ergeben, dass der Konsum von Nüssen statt rotem Fleisch oder Eiern entzündliche Prozesse im Körper deutlich reduziert. Fest machten die Ärzte das an Stoffen im Blut, die auf eine Entzündung hinweisen. Selbst wer nicht auf tierisches Protein verzichten wollte, verbesserte durch einen höheren Nusskonsum seine Entzündungswerte - und damit sein Risiko für etwa Herz- und Kreislauf-Erkrankungen.

Studie mit 819.000 Personen: Nüsse halten fit

Dass Nüsse fithalten, ist auch das Fazit eines norwegisch-britischen Forscherteams, das die Ergebnisse von 20 großen Untersuchungen mit Daten von 819.000 Personen zusammengefasst hat. Während der Zeit der Studien erkrankten Zehntausende der Teilnehmer an Schlaganfällen, Herzinfarkten, anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. 85.000 starben. Diese Daten kombinierten die Forscher anschließend mit dem Nusskonsum. Den Einfluss anderer Faktoren wie des Rauch- und Bewegungsverhaltens rechneten sie heraus.

Das Ergebnis der nicht von der Nuss-Lobby gesponserten Analyse: Eine tägliche Nussration von mindestens 20 Gramm könnte das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und offenbar auch für Diabetes und Infektionen vermindern. Das gilt sowohl für die echten Baumnüsse als auch für die Fake-Nüsse. "Alle Nusssorten zeigen positive Effekte im Hinblick auf die Blutfette und Diabetes. Wenn man sie nicht im Übermaß isst, dann machen sie trotz ihrer Energiedichte nicht dick", so Hauner.

Beobachtungsstudien wie diese können zwar nicht mit Sicherheit belegen, dass die Nüsse für die bessere Gesundheit verantwortlich sind. Die Untersuchung reiht sich jedoch ein in eine Vielzahl positiver Nussstudien. "Die üppige Literaturmenge hängt vermutlich damit zusammen, dass diverse Nuss-Verbände Geld in die Forschung steckten, sicherlich auch mit Hintergedanken in Sachen PR. Bei den Studienergebnissen muss man also immer besonders kritisch sein", so Hauner.

Trotzdem zweifelt mittlerweile niemand mehr an der gesunden Wirkung der von einer holzigen Schale umgebenen Früchte. Die American Heart Association empfiehlt Nüsse inzwischen offiziell als Bestandteil einer gesunden Ernährung. Die WHO zählt sie zu den wichtigen Elementen eines ausgewogenen Speiseplans während der Schwangerschaft.

Auf das Fettverhältnis kommt es an

Die immer wieder gemessenen, positiven Effekte lassen sich gleich mit einer Reihe positiver Eigenschaften der Nüsse erklären: So ist ihr Kohlenhydratgehalt oft so gering, dass der Blutzuckerspiegel nach dem Essen kaum ansteigt. Zudem liefern sie zumeist hochwertiges Fett mit einem eher kleinen Anteil an ungesunden gesättigten Fettsäuren und vielen einfach ungesättigten Fettsäuren wie der Ölsäure.

"Allerdings sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren noch wichtiger als die einfach ungesättigten", sagt Hauner. "Während Omega-6-Fettsäuren als Basis für entzündungsfördernde Stoffe dienen, bilden sich aus Omega-3-Fettsäuren entzündungsauflösende Substanzen." Um diese gegenläufigen Effekte auszugleichen, sei es wichtig, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren höchstens im Verhältnis von etwa 1:5 aufzunehmen.

Während manche Nusssorten größere Mengen an Omega-3-Fettsäuren liefern, haben andere ein ungünstiges Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren. Unterm Strich könne man jedoch nicht sagen, dass die eine Nusssorte besser sei als die andere, sagt Hauner. Am besten esse man eine Mischung von allen.

Wie das Fettverhältnis verschiedener Nusssorten ist, erfahren Sie hier:

Neben den gesunden Fetten enthalten Nüsse auch hochwertiges Eiweiß, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und sind eine gute Quelle für Vitamine und Mineralstoffe. Dieser Cocktail kann die Wirkung von Insulin verbessern, oxidativen Stress vermindern und sich positiv auf die Blutfettwerte auswirken. Dadurch sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Typ-2-Diabetes.

Nur in einem Punkt ist Vorsicht geboten: Sobald Nüsse verfärbt sind und muffig riechen oder bitter schmecken, sollten sie nicht mehr gegessen werden. Dann sind sie vermutlich mit dem Schimmelpilzgift Aflatoxin belastet. Und das ist ziemlich ungesund.