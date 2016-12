Weihnachtsgeschenke für Läufer Reif fürs Schrottwichteln

Sie sind Läufer? Psst. Auf keinen Fall verraten, schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit. Denn nichts ist nerviger als bekloppte Geschenke mit Freuzwang - egal ob Bananenhalter, Medaillen-Rahmen oder leuchtende Schnürsenkel. Über so was lachen höchstens Walker. Nicht-Läufer werden nie kapieren, dass sich echte Renner vor allem über eine Stunde Ruhe im Wald freuen.

Hier eine Auswahl der unnützesten Läufergeschenke, die am besten gleich unausgepackt zum Schrottwichteln wandern.

Medaillenrahmen

Ist nur etwas für Menschen, die auch ihr Freischwimmerzeugnis im Wohnzimmer ausstellen. Und die einen Punktstrahler installieren, um die blechernen Trophäen angemessen zu illuminieren und dazu die Rocky-Titelmedodie vom Band abspielen. Aber Achtung, wenn Experten zu Besuch kommen, die wissen, dass die allermeisten Medaillen allein für die Teilnahme verliehen werden. Menschen mit Stil haben ein, zwei oder drei Medaillenkartons im Keller.

Manschettenknöpfe mit Schuhrest

Wer ist der beste Freund des Läufers? Partner? I wo. Kinder? Wie hießen die noch mal? Freunde? Hat er nicht. Arbeitskollegen? Die lästern nur.

Nein, der beste Freund des Läufers ist sein Sportschuh. Psychologen würden Fetischismus attestieren. Und wenn die Latschen endgültig runtergelaufen sind, stellt der Freizeitsportler sie entweder zu den drei Dutzend anderen Treterpaaren in den Keller, gleich neben die Medaillenkartons. Oder er schnippelt ein Stückchen Stoff davon ab und klemmt es in spezielle Manschettenknöpfe. So kann er seine geliebten Turnis auch im feinen Zwirn bei sich tragen. Fehlt nur noch ein Laufhemd mit den passenden Löchern am Ärmel.

Leuchtschnürsenkel

Eltern kennen diese peinliche Kita-Phase, wenn das Kind unbedingt Turnschuhe haben will, die bei jedem Schritt aufleuchten. Da Läufern ja fast nichts peinlich ist, sind leuchtende Schnürsenkel ein perfektes Präsent - könnte man meinen. Ist aber nicht so! Zumindest aber verhindern sie, dass der Jäger auf dem Hochsitz den Frühläufer für ein Wildschwein hält.

Bananenhalter

Anfänger schleppen Trinkflaschenhalter, Handy-Halfter und vollgestopfte Bauchtaschen als sichtbare Zeichen professionellen Bewegens mit sich herum. Der Bananenhalter - bei Triathleten wahlweise auch am Fahrrad montierbar - ist allenfalls ein weiteres sinnloses Gepäckstück am Körper.

Bremsschirm

Wenn ein Kampfjet auf einem Flugzeugträger landet, hilft ein Fallschirm beim Bremsen. So ein Bremsschirm ist folglich ideal für Läufer, die sich selbst überschätzen - also fast alle. Hoher Unterhaltungswert hat das Teil allerdings für Zuschauer, wenn der Athlet so langsam dackelt, dass der Schirm sich gar nicht aufbläht, der Läufer sich in den Strippen verheddert und einen hübschen Salto hinlegt.

Läufernudeln

Höchstens geeignet für die wenigen schüchternen Athleten, die nicht gleich jedem Menschen ungefragt mit ihren Laufheldentaten auf den Wecker gehen. Denn spätestens die fragenden Blicke der Gäste ob der merkwürdigen Nudeln auf dem Teller eröffnen auch Zurückhaltenden die Chance, appetitfördernde Details über Bestzeiten, Hungerqualen oder Verdauungsprobleme loszuwerden.

Fusspflege

Endlich mal was Vernünftiges. Die Gattin ekelt sich schon länger vor den unteren Extremitäten des laufverrückten Mannes, der über die Jahre einen respektablen Pilz rund um die eingewachsenen Nägel gezüchtet hat. Eine professionelle Behandlung der geschundenen Mauken hat noch keinem Läufer geschadet. Zur Belohnung malt die Fachkraft im Nagelstudio vielleicht sogar einige lustige Motive auf die verbliebenen Fußnägel.