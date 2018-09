Autofahren, fernsehen, am Computer arbeiten: In reichen Ländern steigt die Zahl der Menschen, die sich nicht genug bewegen, deutlich an. Einer globalen Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge waren 2016 im Durchschnitt 37 Prozent der Erwachsenen in Nationen mit hohem Einkommen Bewegungsmuffel. In Deutschland lag die Quote demnach bei 42 Prozent, in Kuwait sogar bei 67 Prozent.

Insgesamt hat sich die körperliche Aktivität der Weltbevölkerung zwischen 2001 und 2016 kaum verändert: Weltweit ist fast jeder Dritte (28 Prozent) nicht aktiv genug - damals wie heute. Für die WHO ist das Grund zur Besorgnis, hatte sie doch für das Jahr 2025 das Ziel ausgesprochen, den Anteil der Bewegungsfaulen um mindestens zehn Prozent zu reduzieren.

Fünf Stunden Sport pro Woche

Nach Ansicht der WHO ist körperlich ausreichend aktiv, wer sich pro Woche zweieinhalb Stunden bewegt oder 75 Minuten Sport treibt. Für die Gesundheit optimal wären aber mindestens fünf Stunden Bewegung pro Woche oder zweieinhalb Stunden Sport.

Denn Bewegungsmangel ist mit verantwortlich für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und bestimmte Krebserkrankungen. Der Analyse zufolge sind somit mehr als 1,4 Milliarden Menschen durch die fehlende körperliche Aktivität gesundheitlich gefährdet.

Die Untersuchung:

Der WHO-Bericht basiert auf 358 Studien aus 168 Ländern mit rund 1,9 Millionen Studienteilnehmern .

aus mit rund . In 65 der 168 Ländern lagen mindestens zwei Studien aus verschiedenen Jahren vor, bei denen der gleiche Fragebogen und das gleiche Auswertungsmuster genutzt wurden. Für diese Länder sind im WHO-Bericht entsprechende Langzeitaussagen getroffen worden.

und das gleiche Auswertungsmuster genutzt wurden. Für diese Länder sind im WHO-Bericht entsprechende Langzeitaussagen getroffen worden. Die Datenbasis war bei Langzeitauswertungen für einkommensstarke Länder besser als für ärmere Länder.

Auffallend sind die deutlichen regionalen Unterschiede, die sich zeigten, als die Wissenschaftler um Fiona Bull von der University of Western Australia die Daten bündelten: Demnach sind 39 Prozent der Erwachsenen in Lateinamerika und der Karibik körperlich zu inaktiv, was die Forscher auf die rasante Verstädterung insbesondere in Ländern wie Argentinien, Brasilien und Kolumbien zurückführen.

Auch in einkommensstarken, westlichen Nationen (wie etwa Deutschland, Frankreich, Schweiz, Neuseeland oder USA) bewegen sich insgesamt 37 Prozent der Menschen über 18 Jahren zu wenig. Zu viele fahren mit dem Auto zur Arbeit und sitzen dort am Schreibtisch, körperliche Arbeit tritt immer mehr in den Hintergrund, auch in der Freizeit bewegen sich die Menschen zu wenig. Am größten sind diese Probleme nach Kuwait in Ländern wie Saudi-Arabien (53 Prozent) und dem Irak (52 Prozent).

Aktivere Männer

In Ozeanien dagegen bewegen sich nur 16 Prozent der Menschen über 18 Jahren zu wenig. Bei der Betrachtung einzelner Länder zeigt sich zudem, dass es in armen Ländern wie Uganda, Mosambik oder Lesotho nur sehr wenig Menschen gibt (jeweils 6 Prozent), die sich nicht ausreichend bewegen.

In fast allen Ländern und Regionen wird außerdem deutlich, dass wesentlich mehr Frauen als Männer sich zu wenig bewegen. Während global betrachtet 23 Prozent aller Männer Bewegungsmuffel sind, sind es bei den Frauen 32 Prozent. Die größten Unterschiede gab es diesbezüglich in Bangladesch (16 zu 40 Prozent), Eritrea (14 zu 31 Prozent) und Indien (25 zu 44 Prozent).

Zu den Unterschieden zwischen den Geschlechtern schreiben die Autoren: "Kulturelle Normen, traditionelle Rollenbilder und ein Mangel an sozialer Unterstützung könnten dazu führen, dass Mädchen und Frauen weniger an körperlichen Aktivitäten teilnehmen." Dies müsse bei der Planung von Bewegungsangeboten in den unterschiedlichen Ländern berücksichtigt werden.

Die WHO fordert die Politik auf, die körperliche Aktivität der Bevölkerung zu fördern und Anreize zu schaffen. In einem Aktionsplan schlägt die Organisation unter anderem vor, die Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer im Straßenverkehr zu verbessern, mehr Sportangebote und Sportstätten einzurichten und auch am Arbeitsplatz Möglichkeiten für körperliche Aktivität anzubieten.