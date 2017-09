Schlafrhythmus Wie werde ich ein Morgenmensch?

ZUR PERSON Christine Scholz

Morgens aufstehen läuft normalerweise so ab: Rrrr. Rrrr. Handywecker, der Rabatz macht. Rrrr. Rrrr. Schlaftrunken wälze ich mich zur Seite. Eine Hand zieht die Bettdecke höher. Die andere patscht auf dem Handydisplay herum, bittet um Aufschub bei der vibrierenden Nervensäge. Jeden Tag derselbe Blödsinn. Ich vertrödele mindestens eine Stunde im Schlummermodus. Zeit, die ich sinnvoller nutzen könnte.

Ab jetzt soll alles anders werden. Schluss mit Schlummern. Schluss mit der Morgengrantigkeit. Ich habe mir etwas vorgenommen, das sich so unmöglich anhört wie Urlaubmachen auf dem Mars, wie die Annäherung Nordkoreas an den Rest der Welt, wie der Sieg von Micha Klotzbier gegen Achim Achilles im Triathlon.

Ich will ein Morgenmensch werden. Alles, was es dafür braucht, ist ein bisschen Disziplin. Oder?

Es gibt diese Menschen, die morgens aufwachen, einfach so, ohne Wecker. Die gut gelaunt aufstehen. Deren ganze Körpermaschinerie sofort losrattert. Schön wär's. Wenn mein Kreislauf hochfährt, macht er einen Umweg über Polen. Mit verpappten Augenlidern stolpere ich gegen Türrahmen. Vorm ersten Kaffee bringe ich kein Wort heraus.

Welcher Schlaftyp wir sind, liegt in den Genen

Chronobiologen schätzen, dass ein Viertel aller Deutschen entweder ausgeprägte Früh- oder Spättypen sind. Der Rest, also die anderen drei Viertel, bewegt sich irgendwo in der Mitte. Viele verändern ihr Schlafverhalten im Laufe ihres Lebens. Teenager sind eher Eulen, Senioren eher Lerchen. Nun die gute Nachricht: Wie wir ticken, hat nichts mit Faulheit oder Disziplinlosigkeit zu tun, sondern liegt in unseren Genen. Das ist aber auch gleichzeitig die schlechte Nachricht: Denn wer in die eine oder andere Richtung extrem veranlagt ist, kann sein Schlafverhalten kaum beeinflussen.

Das wollen wir mal sehen. Ich möchte unbedingt eine Lerche werden. Denn Morgenmensch zu sein, hat viele Vorteile. Da ist schon allein dieses positive Gefühl: Hey, ich habe etwas vor allen anderen geschafft. Nehmen wir als Beispiel Sport. Morgens zu laufen, fühlt sich richtig gut an. Das Frühstück hinterher schmeckt besser, der Weg zur Arbeit fällt leichter. Weil man weiß: check, Sport für heute erledigt.

Im Sommer bei Hitze hat man gar keine andere Wahl. Da bleiben nur die frühen, kühleren Morgenstunden, um Sport zu treiben. Im Winter ist es ähnlich. Abends verschwindet die Sonne schneller als ich "Laufschuhe anziehen" sagen kann. Als Frau allein im Dunkeln zu laufen, ist blöd.

Soweit die Theorie. Nur: Das Problem liegt in der Horizontalen. Es braucht schon treffliche Gründe, damit mein Körper gutgelaunt sein kuscheliges Schlummerparadies verlässt. Diese Tipps sollen mir das Aufstehen erleichtern.

Ich werde ab jetzt jeden Abend um 23 Uhr das Licht ausschalten. Dann bekomme ich acht Stunden Schlaf. Wie viel jeder braucht, ist individuell verschieden. Ganz interessant: Es ist nicht so entscheidend, um welche Uhrzeit man sich schlafen legt, sagt Schlafforscher Jürgen Zulley. Wichtiger für einen guten Schlaf sei es, regelmäßig um dieselbe Uhrzeit ins Bett zu gehen.

Das nächste Übel: Bildschirme. Sie machen uns müde statt wach. Deshalb lege ich ab sofort spätestens um 22 Uhr Handy und Laptop zur Seite. Wird schwer mit meiner Netflix-Sucht. Stattdessen werde ich es mal mit einem dieser rechteckigen Blöcke mit umblätterbaren Seiten versuchen. Soll auch beim Einschlafen helfen.

Außerdem - und das weiß wirklich jedes Baby: Niemals den Snooze-Button drücken. Das ist der Garant für einen grantigen Morgen. Stattdessen einfach beim ersten Klingeln aufstehen.

Mensch, klingt das einfach. Muss ich nur noch meinen morgenmuffligen Körper davon überzeugen. Ich tu' das alles schließlich nur für ihn.

