An Weihnachten allein "Einsamkeit ist lebenswichtig"

Manfred Beutel, Jahrgang 1955, ist Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin am Universitätsklinikum Mainz.

SPIEGEL ONLINE: Herr Beutel, ich arbeite lieber an Silvester als an Weihnachten. Für nur zwei Tage fahre ich 600 Kilometer, quetsche mich in einen überfüllten Zug und schleppe zwei Koffer mit Geschenken. Und das alles nur, damit ich Weihnachten nicht allein zu Hause sitze - unsinnig oder?

Beutel: Wie Ihnen geht es wahrscheinlich vielen und das Verhalten ist auch nicht unsinnig. Das Weihnachtsfest ist emotional überfrachtet. Es ist das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, der Geborgenheit. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Ständig werden wir mit Bildern strahlender Kinderaugen in der Werbung konfrontiert. Fast alle bereiten sich auf Weihnachten vor, kaufen Geschenke, besorgen den Weihnachtsbaum. Es ist fast unmöglich, sich den Erwartungen an Weihnachten zu entziehen, deshalb will kaum jemand allein sein.

SPIEGEL ONLINE: Laut einer repräsentativen Umfrage verbringen drei Prozent der Deutschen zwischen 14 und 75 Jahren Weihnachten allein zu Hause. Hochgerechnet sind das etwa 2,4 Millionen Menschen. Sind die alle einsam?

Beutel: Nur, weil man allein ist, heißt das nicht, dass man einsam ist. Als einsam gilt nur jemand, der das Alleinsein als schmerzhaft empfindet, der sich isoliert oder nirgendwo zugehörig fühlt. Dabei ist das Gefühl der Einsamkeit nicht per se etwas Schlechtes, es ist sogar lebenswichtig. Einsamkeit treibt uns an, bringt uns dazu, uns neu zu organisieren. Ohne das Gefühl von Einsamkeit würden wir wahrscheinlich alle nur noch vor dem Fernseher, dem Computer oder dem Smartphone hocken.

Studie zur Einsamkeit Beutel hat gemeinsam mit anderen Psychologen Daten von 15.000 Menschen aus Rheinland-Pfalz auf deren Einsamkeit hin untersucht. An der Studie nahmen zu gleichen Teilen Frauen und Männer zwischen 35 und 74 Jahren teil. Sie wurden zwischen 2007 und 2012 wiederholt zu ihrem Gesundheitszustand und ihrem Wohlbefinden befragt. Jeder Zehnte gab an, häufig einsam zu sein, wenig Kontakt zu haben und darunter zu leiden. Häufiger betroffen sind demnach Frauen, Alleinstehende und Kinderlose. Die Einsamkeit hat offenbar auch gesundheitliche Auswirkungen. Betroffene seien wesentlich häufiger depressiv und führten einen ungesünderen Lebensstil. Die Studie wurde 2017 im Fachblatt "BMC Psychiatry" veröffentlicht.

SPIEGEL ONLINE: Das tun doch bereits viele?

Beutel: Der Medienkonsum hat zwar in unserer Gesellschaft zugenommen, aber dennoch suchen wir auch immer wieder Kontakt zu anderen Menschen. Das ist ein Urinstinkt. Technik kann uns im Übrigen auch dabei helfen, Einsamkeit zu überwinden. Ich würde die physische Anwesenheit eines Menschen aber immer vorziehen, am zweitbesten ist wahrscheinlich die Kommunikation über Video, weil man da sein Gegenüber zumindest sieht. Telefonieren und Chatten ist weniger persönlich.

SPIEGEL ONLINE: Sollten nicht viel mehr Menschen einfach an Weihnachten allein zu Hause bleiben?

Beutel: Die frei gewählte Einsamkeit kann sehr heilsam sein, beispielsweise wenn jemand sein Leben neu überdenken will oder wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Die Einsamkeit kann helfen, sich neu zu organisieren. Von einem Selbstfindungstrip an Weihnachten würde ich jedoch abraten. Wenn möglich sollte man den in den Sommer verschieben. Weihnachten ist einfach zu emotional aufgeladen. Ansonsten könnte man am Ende doch traurig allein zu Hause sitzen.

SPIEGEL ONLINE: Schützt allein die Anwesenheit anderer Menschen vor Einsamkeit?

Beutel: Es gibt Menschen, die sich sogar einsam fühlen, obwohl sie einen Partner haben. Das betrifft vor allem Frauen. Sie sehnen sich eher danach, verstanden zu werden. Kann das der Partner nicht, fühlen sie sich häufiger isoliert. Auch das Zusammensein mit der Familie bedeutet nicht unbedingt, dass man sich weniger einsam fühlt. In einer solchen Situation könnte man auch überlegen, lieber mit Freunden als mit Verwandten zu feiern.

SPIEGEL ONLINE: Nicht jeder kann sich frei entscheiden, ob er allein oder mit der Familie feiert. Fast 2,9 Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, viele leben im Altersheim. Manche Familien lassen Omi oder Opi über Weihnachten ins Krankenhaus einweisen, weil sie verreisen wollen oder eine Verschnaufpause brauchen. Macht Alter einsam?

Beutel: Unsere Analysen zeigen, dass die Einsamkeit mit dem Alter sogar abnimmt. Das könnte daran liegen, dass die Jüngeren noch nicht in ihrem Leben angekommen sind. Sie sind häufig mobiler und haben noch keine Familie gegründet. Wir haben allerdings nur Menschen bis 74 Jahre untersucht. Andere Studien zeigen, dass die Einsamkeit besonders im hohen Alter zunehmen kann - vor allem wenn ein Partner stirbt.

SPIEGEL ONLINE: Ab wann wird Einsamkeit zum Problem?

Beutel: Jeder fühlt sich hin und wieder einsam. Wenn das Gefühl jedoch anhält, häufig auftritt und zur Belastung wird, sollte man handeln. Ein absolutes Warnsignal sind auch Gedanken wie: Mein Leben hat keinen Sinn oder: Ich bin meines Lebens überdrüssig.

SPIEGEL ONLINE: Was hilft, um die Einsamkeit zu vertreiben?

Beutel: Jeder menschliche Kontakt ist hilfreich, auch wenn er oberflächlich ist. Ich erlebe das oft bei Witwen oder Witwern. Wenn der Partner stirbt, melden sie sich bei der Volkshochschule an oder freunden sich mit den Nachbarn an. Das kann die Beziehung zum Partner nicht ersetzen, vertreibt aber das Gefühl der Isolation. In so einer akuten Situation von Einsamkeit kann es hilfreich sein, bei der Wahl der Gesellschaft nicht allzu wählerisch zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Trotzdem gibt es Menschen, die an Weihnachten allein sind. Was empfehlen sie denen?

Beutel: Wer Weihnachten allein ist, sollte sich trotzdem auf das Fest vorbereiten und schon vorher Pläne machen. Das kann ein Buch sein, das man schon lange lesen wollte oder ein Film. Auch ein Weihnachtsbaum oder ein besonderes Weihnachtsessen können helfen. Dadurch bekommt man eher das Gefühl aktiv sein, das vertreibt die Einsamkeit. Es kann auch heilsam sich, sich der Einsamkeit zu stellen. In einigen Fällen bemerken die Betroffenen dann, dass das Alleinsein keine Katastrophe ist.