Katharina Saalfrank antwortet "Belohnungen sind eine Form der Strafe"

Ihre Erziehungsfrage: Auf unseren Leseraufruf hin haben Sie uns viele Fragen an die Erziehungsexpertin Katharina Saalfrank geschickt. Daraus haben wir in der Redaktion einige ausgewählt und der Pädagogin geschickt. Hier antwortet sie in einer losen Serie.

Eine Mutter fragt: Hallo Frau Saalfrank, mein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt und hat gestern die Stützrädchen vom Fahrrad selbst abgemacht und ist zum ersten Mal ohne Hilfe gefahren. Ich hab ihm für diesen Schritt schon lange eine große Tafel Schokolade als Belohnung versprochen. In Ihrem Buch "Kindheit ohne Strafen" steht, dass Sie das nicht sinnvoll finden. Warum denn nicht? Mein Kind freut sich doch, und das Fahrradfahren hat er auch gelernt.

Katharina Saalfrank antwortet: Sie können natürlich Schokolade schenken und das so machen. Ich möchte Sie aber für die dahinter liegenden Mechanismen sensibilisieren. Interessant zu wissen ist dabei Folgendes: Vor allem ist das Belohnen, Loben und Belobigen ein manipulativer Umgang mit Kindern. Das machen wir uns oft gar nicht klar, weil es so gut klappt und auf den ersten Blick effektiv ist.

Schauen wir genauer hin, stellen wir fest, dass es entwicklungspsychologisch aber nicht sinnvoll ist. Denn es ist erwiesen, dass die Motivation aus dem Menschen selbst heraus noch wirksamer ist als die Motivation von außen. Die Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass Kinder von sich aus selbstständig werden und aus sich heraus handeln wollen. Sie tragen also den Motor für ihre Entwicklung in sich und benötigen keine Motivation von außen.

Grundsätzlich gilt: Wenn wir lernen und Erfahrungen in der Welt machen, belohnt sich das Gehirn für jeden Erfolg selbst. Ein spannendes Phänomen, dem die Forscher weltweit auf der Spur sind. Wenn dieses Belohnungssystem im Gehirn besonders angesprochen wird, werden die Nervenzellen dort aktiviert und schütten den Botenstoff Dopamin aus. Das erzeugt in uns ein Glücksgefühl, das wir oft als Freude über den Erfolg wahrnehmen. Und weil sich das so gut anfühlt, verlangen die Hirnzellen nach mehr Erfolg, mehr Dopamin.

Zur Person DPA Katharina Saalfrank, Jahrgang 1971, war viele Jahre lang als Diplompädagogin in dem TV-Format die "Super Nanny" tätig: Von 2004 bis 2011 lief auf RTL die Sendung, in der sie chaotischen Eltern Erziehungstipps gab. Seit 17 Jahren arbeitet Saalfrank als Therapeutin. Im Oktober 2017 ist ihr aktuelles Buch "Kindheit ohne Strafen" erschienen.

Der eigene innere Antrieb, etwas erreichen zu wollen, und die Art und Weise der Motivation spielen in der Entwicklung von Kindern eine wichtige Rolle: Die Erfahrung zeigt, dass Erfolge, die an eine Belohnung wie etwa Süßigkeiten geknüpft sind - also an eine Motivation von außen -, nur eine sehr kurzfristige Dopaminausschüttung herbeiführen und wenig nachhaltig sind.

Wenn der Erfolg jedoch aus der eigenen inneren Motivation heraus entstanden ist, ist die Freude tiefer und das Gefühl wird insgesamt als nachhaltiger erlebt. Das Selbstwertgefühl speist sich insbesondere aus diesem eigenmotivierten Erfolg, verankert sich tief im Gehirn und lässt Menschen innerlich wachsen. Sie können also Schokolade verschenken, müssen es aber nicht tun. Ihr Kind möchte ohnehin Fahrradfahren lernen.

Das Verführerische an Belohnungsmaßnahmen und -systemen ist allerdings, dass sie wie die Androhung von Strafen und Konsequenzen häufig funktionieren. Die Gefahr besteht darin, dass die wichtige intrinsische, also innere Eigenmotivation, die in jedem Menschen angelegt ist, durch die Belohnung geschwächt wird. Wird Belohnung als Maßnahme systematisch eingesetzt, kann sie diesen Impuls auch gänzlich verschwinden lassen kann.

Wenn wir also unsere Kinder kontrollieren und belohnen, agieren sie irgendwann nicht mehr aus sich selbst heraus. Ihr eigener Entwicklungsmotor gerät ins Stocken, und sie verlassen sich mehr und mehr auf den Außenmotor. Eigene Impulse verkümmern und werden häufig sogar aufgegeben.

Am Ende manipuliert man Kinder mit Belohnungen, letztlich sind sie eine Form der Bestrafung. Denn lassen wir die Belohnung weg, kommt das einer Strafe gleich.