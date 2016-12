Training fürs aktive Zuhören "Du verstehst mich nicht!"

Dem anderen zuzuhören fällt vielen Menschen schwer. Wenn es zwischen Partnern kracht, ist es noch schwieriger. Doch gerade in emotional aufgeladenen Situationen ist es hilfreich, wirklich verstehen zu wollen, was in dem anderen vorgeht.

"Meiner Meinung nach ist es wichtig, sich klarzumachen, dass vor dem Verhandeln mit dem Partner über ein Thema erst mal eine Art Klärungs- und Beobachtungsphase steht", sagt die Psychotherapeutin Dagmar Kumbier, die gemeinsam mit SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE das "Besser streiten"-Training entwickelt hat. Es geht darum, im Streit nicht Replik an Replik zu reihen, sondern sich zu fragen, was im anderen eigentlich vorgeht.

Dass man sich tatsächlich für die Situation des anderen interessiert, geht im Streit oft unter. Man kann diese Art von Empathie aber trainieren.

Aufgabe fünf

Konzentrieren Sie sich während eines Streits in dieser Woche darauf, Ihrem Partner genau zuzuhören. Versuchen Sie, seine Situation und seine Position zu verstehen. Fragen Sie nach, was ihn stört. Fragen Sie, was ihn umtreibt. Ermuntern Sie ihn, von sich zu erzählen.

Dieses "aktive Zuhören" führt dazu, dass sich der andere offener zeigt, sich verstanden fühlt - und sofort kooperativer wird. Üben Sie diese Art der Kommunikation immer wieder im Verlauf der Woche (auch mit anderen Menschen, mit denen Sie Konflikte haben). Und beobachten Sie, ob die Fronten dadurch "aufweichen".

Tipp: Es gibt Menschen, die sehr empathisch sind und immer den "guten Zuhörer" geben. Oft sind diese Leute in der Liebe aber anders - weil sie emotional so involviert sind, schaffen sie es nicht, dem anderen auch im Konflikt so viel Raum zu geben. Fragen Sie sich, ob das auf Sie zutrifft. Falls Sie wirklich jemand sind, der immer empathisch ist - vielleicht sogar nachgiebig -, konzentrieren Sie sich auf die Kommunikations-Strategien, die Sie in der nächsten Woche lernen.

Buchtipp: Das Konzept der "gewaltfreien Kommunikation" ist mittlerweile schon vielen bekannt. Besonders Streithähne können hier aber lernen, ruhiger und klarer zu kommunizieren. Lesen lohnt sich: Marshall Rosenberg: "Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens".