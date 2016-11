Reizthemen in Beziehungen Wieso schraubst du nie die Zahnpasta zu?

Wieso hast du schon wieder dein Glas auf die Spülmaschine gestellt, anstatt es gleich einzuräumen? Musst du immer deine Jacke über den Stuhl hängen? Wieso lässt du alles immer überall herumliegen? Wieso schraubst du nie den Deckel auf die Zahnpastatube?

Mehr zum Thema in SPIEGEL WISSEN 5/2016 Wie Liebe gelingt

Das Geheimnis glücklicher Beziehungen





Das Geheimnis glücklicher Beziehungen Bei Amazon bestellen

SPIEGEL WISSEN im Abo

Jedes Paar hat solche Reizthemen, an denen sich immer wieder Konflikte entzünden. Doch es gibt nicht nur Reizthemen, das hat die Wissenschaft mittlerweile gut erforscht, sondern auch Reiz-Situationen, in denen es knallt. Stress, Überlastung und Zeitdruck sind solche Auslöser für Reibereien. Oft entsteht in diesen Stressmomenten eine "Täglich-Grüßt-das-Murmeltier"-Kommunikation, also Wortgefechte, die immer ähnlich ablaufen.

Diese alltäglichen Streit-Automatismen kann man häufig schon durchbrechen, indem man die Situation etwas verändert. Und genau darum geht es in der ersten Folge des "Besser streiten"-Trainings, das die Hamburger Psychotherapeutin und Buchautorin Dagmar Kumbier gemeinsam mit SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE entwickelt hat. Hier können Sie sich für das kostenlose Training registrieren:

Verbessern Sie Ihre Streitkultur in der Liebe mit SPIEGEL ONLINE und SPIEGEL WISSEN Jeden Freitag gibt es eine neue Trainingsaufgabe für konstruktives Streiten in der Partnerschaft. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Aufgabe eins

Lassen Sie einen typischen Tagesablauf oder - falls Sie nicht zusammenleben - einen Wochenverlauf/Monatsverlauf vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren. Achten Sie genau darauf, wann es zu Streits kommt: Ist es der Morgen mit der Familie, wenn alle in Hektik sind? Ist es der Sonntag, wenn man sich nach einem eigentlich schönen Wochenende wieder in den Alltag "verabschiedet"? Sind es Autofahrten? Forschen Sie nach und seien Sie ehrlich zu sich. Die meisten Paare kennen solche prototypischen Streitsituationen.

Überlegen Sie nun, was Sie in dieser Situation stresst und wie Sie diese entzerren könnten: Manchmal hilft es, einfach etwas mehr Zeit einzuplanen, manchmal geht es darum, einen Übergang oder Abschied bewusst zu gestalten (statt sich dann jedes Mal zu streiten). Was auch immer Sie sich überlegen - probieren Sie es dann einfach aus. Reden Sie mit Ihrem Partner darüber, wie er solche Reiz-Situationen erlebt, und überlegen Sie gemeinsam, was Sie beide verändern wollen.

Wichtig: Diese Aufgabe ist eine Art Aufwärmübung. Wer die streitanfälligen Situationen identifiziert hat, weiß meist noch nicht genau, warum er sich so ärgert oder gekränkt ist. Doch ein paar äußere, situative Variablen zu verändern, ist ein erster Schritt, der sich wiederholende Konflikte manchmal schon etwas entschärft.