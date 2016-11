Training "Besser streiten" Warum bin ich so wütend?

Erinnern Sie sich an die Frage aus der vergangenen Woche? - Es ging um eine Situation, die in Ihrer Beziehung oft einen Streit auslöst. Heute betrachten wir nicht die Umstände, sondern Ihre Gefühle in diesem Moment. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Gefühl verstehen - und zähmen können. Denn wer versteht, warum er aus der Haut fährt oder beleidigt ist, kann seinen Ärger, seine Wut anders formulieren.

Aufgabe zwei

Nehmen Sie sich Zettel und Stift. Stellen Sie sich eine typische Streitsituation vor und nehmen Sie eine Innenperspektive ein: Was geht in Ihnen in diesem Moment vor? Was regt Sie auf? Was ärgert Sie? Warum sind Sie beleidigt?

Meist ist der Grund für Wut und Konflikte, dass wir uns nicht gesehen, nicht ernst genommen, ausgenutzt oder übergangen fühlen. Versuchen Sie nun in zwei, drei Sätzen möglichst klar zu formulieren, was Sie bei diesem Krach so verletzt hat.

Wichtig: Es kann sein, dass der Partner Sie wirklich überrumpelt oder übersieht. Es kann aber auch sein, dass Ihr Gefühl Sie täuscht. Halten Sie noch mal inne und denken Sie nach. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihr Partner gar nicht so furchtbar viel falsch gemacht hat, Sie aber trotzdem auf ihn sauer sind, dann stellen Sie sich eine weitere Frage: Woher kenne ich so eine Situation? Habe ich in meinem Leben schon Ähnliches erlebt? Diese Frage ist eine "Zusatzaufgabe". Falls Sie spüren, dass es da etwas geben könnte, versuchen Sie, sich hier selbst auf die Spur zu kommen.

Beschäftigen Sie sich im Verlauf der Woche immer mal wieder mit der Frage, warum Sie auf ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Verhalten des Partners so stark "anspringen". Wenn es wieder zum Streit kommt, nutzen Sie die Situation in dieser Woche konsequent, um besser zu verstehen, was mit Ihnen und Ihren Gefühlen passiert. Versuchen Sie also, ruhig zu bleiben, beobachten Sie sich und Ihre Gefühle. Das ist keine ganz leichte Übung, wird Ihnen aber Erkenntnisse bringen. (Im weiteren Verlauf des Trainings werden Sie noch Gelegenheit haben, dem anderen zu sagen, was Sie stört.)