Katharina Saalfrank antwortet Was tun, wenn der Sechsjährige noch in die Hose macht?

Ihre Erziehungsfrage: Auf unseren Leseraufruf hin haben Sie uns viele Fragen an die Erziehungsexpertin Katharina Saalfrank geschickt. Daraus haben wir in der Redaktion einige ausgewählt und der Pädagogin geschickt. Hier antwortet sie in einer losen Serie.

Ein Vater fragt: Sehr geehrte Frau Saalfrank, unser Sohn wurde im Juli sechs Jahre alt. Wir schicken ihn noch ein Jahr in den Kindergarten, weil er immer noch nicht sauber ist. Öfter, oder sogar häufig, kommt er mittags mit voller Hose zurück. Wir haben jetzt angefangen und bestrafen ihn damit, dass er einen Tag nicht mehr mit seinem neuen Fahrrad fahren darf. Das ist offensichtlich nicht Ihre Methode. Was schlagen Sie vor?

Katharina Saalfrank antwortet: Gern möchte ich Ihnen ein paar grundsätzliche Informationen zum Trockenwerden bei Kindern geben, da Sie dann meine Vorschläge besser nachvollziehen können: Der Zeitpunkt des Trockenwerdens kann von Kind zu Kind sehr unterschiedlich sein und ist in der Regel kein Grund zur Beunruhigung. Es handelt sich um individuelle Reifungsprozesse des Nervensystems, die dazu führen, dass Kinder später ihre Harnblase beziehungsweise den Schließmuskel später zuverlässig kontrollieren können.

Auch wenn Eltern oft das Gefühl haben, 'mein Kind kann das schon!', ist die Reifung doch noch nicht vollständig abgeschlossen. Kinder können sich hier sehr unterschiedlich entwickeln, tatsächlich kann ein Kind an einem Tag trocken sein und am nächsten wieder nicht.

Ich empfinde es als hilfreich zu wissen, dass in diesem Prozess des Trockenwerdens nicht nur körperliche, sondern auch seelisch-emotionale Entwicklungen eine Rolle spielen. Es geht für mich deshalb nicht nur um das Verhalten des Kindes, sondern um viel mehr, auch um tiefliegende Aspekte:

Trockenwerden bedeutet für das Kind, Kontrolle übernehmen zu können, Selbstwirksamkeit und Unabhängigkeit zu erleben. Kinder machen hier wichtige Erfahrungen mit sich und ihrem Körper:

Mein Körper gehört mir, ich entscheide.

Ich kann meinen Körper kontrollieren.

Ich kann ein Bedürfnis steuern.

Ich kann etwas bewirken und trage Verantwortung.

Eltern sollten ihren Kindern die Zeit einräumen, die sie brauchen für diese vielfältigen Prozesse und sie liebevoll und wertschätzend dabei begleiten. Denn Kinder sind in einer wichtigen Entwicklungsphase, wenn es um das Trockenwerden geht. Es ist ein Prozess, der Zeit und Bestärkung braucht, aber keinen Druck über Bestrafungen.

Zur Person DPA Katharina Saalfrank, Jahrgang 1971, war viele Jahre lang als Diplompädagogin in dem TV-Format die "Super Nanny" tätig: Von 2004 bis 2011 lief auf RTL die Sendung, in der sie chaotischen Eltern Erziehungstipps gab. Seit 17 Jahren arbeitet Saalfrank als Therapeutin. Im Oktober 2017 ist ihr aktuelles Buch "Kindheit ohne Strafen" erschienen.

Wenn Kinder in dieser Phase bestraft werden, übersetzen sie diese Botschaften auf der Beziehungsebene zu sich selbst und zu ihren Eltern folgendermaßen:

Die Signale, die mein Körper sendet, sind nicht wahr.

Was mein Körper sagt, muss ich übergehen, damit ich meinen Eltern gefalle und sie nicht verärgere.

Meine Eltern sind diejenigen, die hier das Sagen haben, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig.

Ich bin es gar nicht wert, alles selbst zu regulieren

Kinder sind ständig hin- und hergerissen, ob sie unabhängig werden können oder doch ihren Eltern gefallen müssen. Letztendlich werden sich fast alle Kinder für die Kooperation mit ihren Eltern entscheiden. Damit stellen sie ihr eigenes Bedürfnis hintan und werden so in einer wichtigen Autonomie- und Persönlichkeitsentwicklung gehemmt. Das kann die Kinder frustrieren und langfristig das Selbstwertgefühl und das Selbstgefühl insgesamt beeinträchtigen. Auch der Prozess des Trockenwerdens kann sich so verlangsamen und anhalten oder es kommt zu einem Rückfall.

ANZEIGE Katharina Saalfrank:

Kindheit ohne Strafen Neue wertschätzende Wege für Eltern, die es anders machen wollen Beltz, 264 Seiten; gebunden; 17,95 Euro

Wenn Eltern mit Macht agieren, können Kinder sich dem entweder fügen oder in den Ring steigen und den Kampf mit den Erwachsenen aufnehmen. An vielen Stellen entstehen so kraftraubende Machtkämpfe zwischen Eltern und Kindern.

Ihr Kind will trocken werden und braucht Zeit dafür. Druck über das Entziehen von einer schönen Sache wirkt dabei kontraproduktiv: "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht" ist ein schöner alter Spruch. Er ist sehr wahr. Lassen Sie Ihrem Kind Zeit.

Nun zu Ihrer Frage, was ich vorschlage, was Sie tun können. Es wird nicht so einfach sein, aus der Machtspirale und dem Kampf auszusteigen, der vielleicht schon entstanden ist. Vermutlich ist das Trockenwerden Ihres Sohnes schon länger ein Thema in Ihrer Familie:

Versuchen Sie,