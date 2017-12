Formel für Zufriedenheit "Glück ist, wenn das Gehirn die Klappe hält"

Zur Person Khaled Gawdat Mo Gawdat ist Vizepräsident des Entwicklerteams von Google. Der gelernte Ingenieur beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Glück. 2017 ist sein Buch "Die Formel für Glück - und wie Sie diese nutzen" erschienen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Gawdat, Sie haben ein Buch über Glück geschrieben. Sind Sie ständig glücklich?

Gawdat: Niemand ist zu jeder Zeit glücklich. Ich bin kein Heiliger oder Guru. Mein Versprechen lautet: Wenn du unglücklich bist, gibt es einen Weg, wie du wieder happy wirst. Glück ist planbar.

SPIEGEL ONLINE: Wie definieren Sie Glück?

Gawdat: Zunächst: Es geht nicht um Partys oder einen schönen Urlaub - das ist Spaß. Ich habe eine lange Liste gemacht mit Momenten und Situationen, in denen ich glücklich und unglücklich war und auch Daten von anderen hinzugezogen. Heraus kam eine allgemeine Gleichung: Glück ist der Unterschied zwischen den Ereignissen deines Lebens und den Wünschen und Erwartungen, wie das Leben aussehen soll.

SPIEGEL ONLINE: Das müssen Sie genauer erklären.

Gawdat: Wenn das Ereignis deinen Erwartungen nicht entspricht, sorgt sich das Gehirn und sendet ein negatives Gefühl aus - Unzufriedenheit, Schuld, Scham, Angst. Wenn es am Hochzeitstag regnet oder das Essen im Restaurant nicht schmeckt, bist du traurig oder ärgerst dich. Wenn aber alles nach Plan läuft, tut das Gehirn etwas ganz Bemerkenswertes: Es hält die Klappe. Es ist ruhig. Und das ist der Zustand, den ich Glück nenne. Wenn du das Gefühl hast, dass das Leben okay ist, wie es ist. Und zu diesem Grundzustand müssen wir wieder zurückfinden, denn so sind wir alle geboren worden.

SPIEGEL ONLINE: Haben wir im Laufe des Lebens verlernt, glücklich zu sein?

Gawdat: Definitiv. Uns wird immer gesagt, dass wir bestimmte Dinge tun oder kaufen müssen, um glücklich zu sein. Meine Recherchen zeigen genau das Gegenteil. Das Einzige, was du machen musst, um glücklich zu sein, ist aufzuhören unglücklich zu sein. Das, was übrig bleibt, ist Glück. Glück ist kein Produkt, das wir erwerben können, es steckt bereits in uns.

SPIEGEL ONLINE: Aber wie höre ich auf, unglücklich zu sein? Muss ich meine Erwartungen herunterschrauben?

Gawdat: Das kann funktionieren. Wenn ich geringere oder realitätsnahe Erwartungen habe, bin ich womöglich mit weniger zufrieden. Aber ich finde: Du solltest die höchsten Ansprüche und Erwartungen haben - die Frage ist nur: Wie gehst du damit um, wenn sie nicht erfüllt werden? Mit einfachem "Ohm" wird man nicht glücklich.

Ein Beispiel aus meinem Leben: Vor drei Jahren habe ich meinen Sohn verloren. Er verstarb aufgrund eines ärztlichen Fehlers im Alter von 21 Jahren. Ich hatte große Pläne für ihn und hatte erwartet, dass das Leben ihn gut behandelt. Dann ging er. Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität war immens. Ich musste mir die Frage stellen: Was mache ich?

SPIEGEL ONLINE: Was haben Sie getan?

Gawdat: Die Glücksformel hat standgehalten. Ich habe mich dagegen entschieden, den Rest meines Lebens zu leiden. Fakt ist: Mein Sohn kommt nicht wieder. Rumsitzen und weinen ändert nichts. Ich entschied mich dafür, den Schmerz bewusst anzunehmen. Ich nenne es "verbindliche Akzeptanz". Kann ich mein Schicksal akzeptieren?

SPIEGEL ONLINE: Sie sagen, sie hätten sich entschieden. Das klingt sehr rational. Ist Glück durch eine mathematische Formel auflösbar?

Gawdat: Absolut. Erst musst du verstehen, dass die Welt dir nichts gibt, was dich glücklich oder unglücklich macht. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst, was die Welt dir anbietet. Glück oder Zufriedenheit ist wie Fitness. Wenn du fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehst, wirst du fitter. Das ist vorhersehbar. Wenn du glücklich werden willst, musst du es zu deiner Priorität im Leben machen und dich dafür einsetzen. Du musst für dein Glück arbeiten und trainieren.

SPIEGEL ONLINE: Das heißt, Menschen, die unglücklich sind, arbeiten nicht genug dafür?

Gawdat: Es ist ein Prozess. Mit Anfang 30 ging es mir miserabel, obwohl ich von außen betrachtet alles hatte. Dann habe ich mich mit Glück beschäftigt. Ich habe trainiert. Mittlerweile dauert es bei mir sieben Minuten, bis ich von einem unglücklichen in einen glücklichen Zustand komme. Es hat aber mich mehrere Jahre gekostet, um dahin zu kommen. Ich hoffe, dass ich mit meinem Buch "Die Formel für Glück" den Menschen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben kann, wie sie schneller glücklicher werden.

SPIEGEL ONLINE: Was muss ich dazu konkret machen?

Gawdat: Mein Glückstraining besteht aus: 6-7-5. Das sind die für mich wichtigen Zahlen. Sechs große Illusionen, die für Verwirrung sorgen. Illusionen wie Ego, Kontrolle oder Angst beispielsweise stören die Glücksgleichung. Sieben blinde Flecken beeinträchtigen ihre Lebenswirklichkeit und das verzerrte Bild macht sie unglücklich. Zu guter Letzt habe ich fünf ultimative Wahrheiten ausgemacht, Liebe oder Tod zum Beispiel, an denen man festhalten sollte.

SPIEGEL ONLINE: Und jetzt soll man an jeder dieser Rubriken arbeiten? Können Sie ein Beispiel nennen?

Gawdat: Nehmen wir das Beispiel Ego. Wenn ich denke, dass ein Rolls Royce mich glücklich macht, ist das eine Illusion. Denn es geht nicht um den Wagen als solchen, sondern um das Statussymbol. Ich will darin gesehen werden. Es geht um die eigene Identität, um Ego.

Aber dann sehe ich jemanden, der einen Privatjet hat - und fühle mich wieder klein. Auf diese Weise findest du nie dein Glück. Aber wenn du erkennst, dass du das Auto nur willst, weil dein Ego es braucht, ist das ein erster Schritt. Dann kann man daran arbeiten, anstatt sich ein teures Auto zu kaufen, das keiner braucht. Und man wird immer öfter Glück oder Zufriedenheit verspüren.

SPIEGEL ONLINE: Das heißt, Glück hat viel damit zu tun, sich mit sich selbst zu beschäftigen.

Gawdat: Unbedingt. Die Reise zum Glück fängt im Kopf an, aber endet bei deinen Emotionen. Du solltest lernen, deine Gefühle bewusst wahrzunehmen. Nur dann kannst du dein Leben so gestalten, dass es dich glücklich macht. Glück ist eine Entscheidung.