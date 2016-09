Angehörige nach Suizid: "Die Antwort hat er mit ins Grab genommen"

Elfriede Loser war 30 Jahre alt, als sie ihren Lebensgefährten Horst verlor. "Er kam einfach nicht mehr heim", sagt die Bayreutherin. "Ich habe ihn gesucht, weil er zwei Tage verschwunden war und als ich dann im Wald in Richtung seines Lieblingsplatzes lief, kam mir schon die Polizei entgegen. Sie hatten ihn gefunden." Er hatte sich das Leben genommen. Das war im Oktober 1990.

Heute arbeitet Loser für den Verein Agus und hilft Hinterbliebenen, die einen Menschen durch Suizid verloren haben. 850 Mitglieder hat der Verein, 60 regionale Selbsthilfegruppen und Kontakt zu rund 5000 Betroffenen in ganz Deutschland.

Die Zahl der Suizide war in Deutschland jahrelang zurückgegangen: von mehr als 14.000 im Jahr 1991 auf 9400 im Jahr 2007. Doch seitdem steigt sie wieder an, sagt der Psychiater Manfred Wolfersdorf kurz vor dem Welttag der Suizidprävention am 10. September. Er ist Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Bayreuth und Leiter des Depressionszentrums.

DPA/ Privat Elfriede Loser

Im Jahr 2014 nahmen sich laut Statistischem Bundesamt 10.209 Menschen das Leben, 7624 davon Männer. Woran der Anstieg liegt, sei in der Forschung umstritten. Einige Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang mit "Suizidmodellen" wie dem Tod von Fußball-Torwart Robert Enke im Jahr 2009. Andere, darunter Wolfersdorf, sehen das als "Ausdruck der wirtschaftlichen Situation" und messen vor allem dem "Faktor existenzielle Bedrohung" eine Bedeutung zu. 2007 begann die Finanz- und Wirtschaftskrise.

"Gnädig zu sich selbst sein"

Ihr Freund habe zwar einen Abschiedsbrief hinterlassen, doch der habe für sie mehr Fragen aufgeworfen, als Antworten gegeben, sagt Elfriede Loser, die heute 56 Jahre alt ist. "Es sind immer einsame Entscheidungen und die Suche nach dem Warum ist eine Lebensaufgabe. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass er die Antwort mit ins Grab genommen hat."

"Suizid ist so gut wie immer ein plötzlicher Tod", sagt die Geschäftsführerin des Vereins Agus, Elisabeth Brockmann. "Da zieht es einem sofort den Boden unter den Füßen weg." Ein weiteres Problem: "Suizid ist eine sehr stigmatisierte Todesursache. Hinterbliebene werden schief angeguckt."

Elfriede Loser hat den Verlust ihres Lebensgefährten verarbeiten können, ist heute glücklich verheiratet. Es sei ein jahrelanger Prozess. "Aber die Verzweiflung und auch die Wut haben aufgehört." Es sei für Hinterbliebene wichtig, "gnädig zu sein zu sich selbst", sagt sie. "Ich habe alles getan zu Lebzeiten, was ich tun konnte, aber an seiner letzten Entscheidung war ich nicht beteiligt."