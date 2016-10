Acht-Wochen-Training Besser Streiten in Beziehungen

Unordnung. Geld. Erziehungsfragen. In jeder Beziehung gibt es kritische und wunde Punkte, an denen es immer wieder zu Konflikten kommt. "Dabei ist das Streiten selbst sogar hilfreich und gehört dazu, denn ohne Konflikte kann man sich nicht entwickeln", sagt die Hamburger Psychotherapeutin und Buchautorin* Dagmar Kumbier. Dennoch gibt es an der Streitkultur von Paaren oft einiges zu verbessern und schon kleine Impulse können helfen, Konflikte abzukürzen oder konstruktiver zu klären. Viele streiten auf verletzende und aggressive Weise. Oder sie verheddern sich in immer wiederkehrende, langatmige Diskussionen. Es lohnt, solche destruktiven Verhaltensmuster durch produktivere zu ersetzen.

Dagmar Kumbier hat deshalb zusammen mit der SPIEGEL-WISSEN-Redaktion (hier geht es zum neuen Heft) ein achtwöchiges Streit-Training entwickelt.

Wenn Sie sich hier registrieren, erhalten Sie ab dem 11. November jede Woche eine kurze, konkrete Aufgabe, mit deren Hilfe Sie bestimmte Phasen eines Streits verstehen lernen und ein Gefühl für die Knackpunkte in der Kommunikation mit dem Partner entwickeln.

Verbessern Sie Ihre Streitkultur in der Liebe mit SPIEGEL ONLINE und SPIEGEL WISSEN Jeden Freitag gibt es eine neue Trainingsaufgabe für konstruktives Streiten in der Partnerschaft. Bestellen Sie direkt hier: Alle Newsletter

Außerdem bekommen Sie Anregungen, wie Sie im "Streitfall" so miteinander umgehen können, dass sich Lösungen finden - und sich nach einer Auseinandersetzung tatsächlich etwas ändern kann.

Wir nehmen jede Woche andere Aspekte und Phasen eines Streits unter die Lupe, haben je zwei Übungen zum "Streit verstehen", zum "destruktive Muster auflösen", zum "Zuhören und Klären" und zum "Haltung ändern". Das Training bietet Ihnen also verschiedene Stellschrauben, an denen Sie in Ihre bisherigen Streit-Abläufe einhaken können - und sie so verändern. Auch wenn wir hier scheinbar chronologisch vorgehen: Sie müssen nicht alle Verhaltensweisen von Streitanfang bis Streitende gleichzeitig ändern und nicht in jeder Phase "besser werden". Wenn es Ihnen gelingt, an zwei, drei Punkten neue Kommunikation auszuprobieren, wird sich sehr viel verändern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Üben und Ausprobieren - und schönes Streiten.

Dagmar Kumbier und die SPIEGEL-WISSEN-Redaktion

*"Er sagt, sie sagt. Kommunikationspsychologie für Partnerschaft, Liebe und Beruf"; Rowohlt