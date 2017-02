Erziehung Zweisprachige Kinder klären Irrtümer eher auf

Wie bitte? What? Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen, lernen diese zwar leichter als Erwachsene, doch auch sie stoßen im Alltag häufig auf Hindernisse. So fanden Züricher Forscher heraus, dass bilinguale Kinder häufiger unpassende Wörter benutzen, falsche Satzkonstruktionen verwenden oder während des Gesprächs in eine andere Sprache wechseln. Der Grund: Pro Sprache verfügen sie über weniger Vokabeln.

Das muss kein Nachteil sein. "Durch diese alltäglichen Erfahrungen sind zweisprachige Kinder geübter darin, sprachliche Missverständnisse zu entdecken und dann auch zu korrigieren", erklärt die Entwicklungspsychologin Stephanie Wermelinger.

Herausgefunden haben die Zürcher Forscher das mit Hilfe des grauen Plüschelefanten Otto: Fürihre Studie spielten Wermelinger und ihr Team mit insgesamt 111 Kindern, die zwischen zwei und drei Jahren alt waren und einsprachig, mit zwei Dialekten (Schweizerdeutsch und Hochdeutsch) oder zweisprachig (Schweizerdeutsch und eine andere Sprache) aufwuchsen.

Irrtümer aus dem Weg räumen

Weil Plüschelefant Otto zum Spaziergang aufbrechen wollte, zog die Versuchsleiterin ihm zunächst drei Schuhe an. Den vierten behielt sie in der Hand, gab aber vor, ihn zu suchen. Wenn ein Kind helfen wollte und auf den Schuh zeigte, tat die Forscherin, als wolle das Kind auf ein Bild, das hinter ihr angebracht war, deuten. Sie kreierte ein Missverständnis.

Dabei zeigte sich, dass es vor allem die bilingualen Kinder waren, die sich mehr Mühe machten, den Irrtum aufzuklären um dem Elefanten seinen vierten Schuh zu verschaffen. Wohl, weil sie es eher gewohnt waren, mit solchen Irrtümern umzugehen.

"Zweisprachigkeit bedeutet nicht nur", sagt Moritz Daum, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich, "mehr Wörter zu lernen und das Gleiche auf unterschiedliche Art und Weise sagen zu können." Die Studie zeige vielmehr, dass Zweisprachigkeit auch einen Einfluss darauf hat, wie Kinder komplexe Situationen verstehen und mit ihnen umgehen.