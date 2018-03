Schwangerschaftsabbrüche Hadern Sie damit, dass Sie ungeborenes Leben beenden?

Weil Abtreibungsgegner reihenweise Strafanzeige gegen Mediziner stellen, ist eine neue Debatte um das Thema Schwangerschaftsabbrüche entbrannt. Es geht um die Frage, ob das geltende Werbe- und Informationsverbot für Ärzte noch zeitgemäß ist. Die Kasseler Gynäkologin Nora Szasz und ihre Kollegin, mit der Szasz eine Praxis betreibt, sind jetzt angeklagt wegen Verstoßes gegen den entsprechenden §219a, Strafgesetzbuch. Sie haben auf ihrer Webseite mit einem Halbsatz darauf hingewiesen, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.

SPIEGEL ONLINE: Frau Szasz, die Staatsanwaltschaft Kassel hat gegen Sie Anklage erhoben, wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot für Abtreibungen. Was dachten Sie, als sie diese Nachricht im Briefkasten fanden?

Szasz: Das war noch mal ein Schlag ins Gesicht, auch wenn wir von den Ermittlungen bereits seit vergangenem Sommer wussten. Aber die Vorstellung, womöglich bald in einem Gerichtssaal als Angeklagte zu sitzen, ist schon heftig. Korrekt zu arbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen, ist ein wesentlicher Anspruch unseres ärztlichen Handelns, wer hat da schon gern mit dem Gesetz zu tun? Da bleibt doch immer etwas hängen, egal wie es ausgeht. Allein die Begründung der Anklage zu lesen, war sehr kränkend, wie meine Kollegin ganz treffend bemerkte.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Szasz: Man muss sich das mal vorstellen: Wir werden jetzt als "Angeschuldigte" geführt, die in der Absicht gehandelt hätten, "Patientinnen zu werben", um "das entsprechende Honorar vereinnahmen zu können". Als ob es uns um pure Geldmacherei gehe, bei einem Schwangerschaftsabbruch.

SPIEGEL ONLINE: Vielleicht nicht um Geldmacherei, aber natürlich verlangen Sie ein Honorar für einen Abbruch, oder?

Szasz: Natürlich, wir arbeiten als Ärztinnen nach klaren Gebührensätzen. Ein Schwangerschaftsabbruch in der Fristenregelung ist keine Kassenleistung. Die selbst zu zahlende Summe liegt hier in Kassel aktuell bei 420 Euro, und davon gehen 200 Euro an die Anästhesie. Geld zu verdienen, ist doch nicht der Grund, dass wir Abbrüche vornehmen. ich kenne keine Ärztin, keinen Arzt, die das wirklich gern tun.

SPIEGEL ONLINE: Tatsächlich weigern sich viele Ärzte, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, oft aus ethischen Bedenken. Warum halten Sie daran fest?

Szasz: Weil es die Frauen nun mal gibt, die zu mir kommen und ungewollt schwanger sind. Sie befinden sich in einer Notsituation und brauchen Hilfe. Meine Mutter war Krankenschwester, sie hat in den Fünfzigerjahren etliche Frauen sterben sehen nach illegalen Abbrüchen. Und das Schlimmste war, so hat sie mir erzählt, wie abfällig diese Frauen vor allem von den Ärzten behandelt wurden. Es ist meine Pflicht als Medizinerin, es anders zu machen.

SPIEGEL ONLINE: Hadern Sie manchmal mit der Tatsache, dass Sie bei einem Abbruch ein ungeborenes Leben beenden?

Szasz: Diese Entscheidung treffe nicht ich, sondern die Frau, die zu mir kommt. Ich habe noch kaum eine Frau erlebt, die diese Entscheidung leichtfertig trifft. Das sind immer Notsituationen, und ich sehe uns Ärztinnen in der Pflicht, Frauen in ihrem eigenen Weg zu unterstützen und durch Notsituationen hindurch zu helfen. Schwangerschaftsabbrüche sind etwas Trauriges, aber sie sind ein gesellschaftlicher Fakt, das sind sie schon immer gewesen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.

Schwangerschaftsabbruch Abtreibung Wofür Ärzte nicht werben dürfen

SPIEGEL ONLINE: Verfechter des Werbeverbots fürchten, dass Abtreibungen durch Eintragungen wie dem auf Ihrer Webseite als normaler Eingriff bagatellisiert werden.

Szasz: Hinter dieser Argumentation steht die Vorstellung, dass die Zahl der Abbrüche zurückgeht, wenn wir nur strengere Gesetze hätten. Das halte ich für absurd. Auch die Statistiken zeigen das Gegenteil. In Deutschland gibt es sehr viel weniger Abbrüche als in den Neunzigern, obwohl die Gesetzeslage gleich geblieben ist. Das muss also andere Gründe haben.

SPIEGEL ONLINE: 2017 allerdings sind im Vergleich zu 2016 wieder mehr Abbrüche vorgenommen worden. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Szasz: Wie sich der neuerliche Anstieg um 2,5 Prozent erklären lässt, das sollte genau angeschaut und untersucht werden. Hier spielt sicherlich auch der "Abtreibungstourismus" eine Rolle, das heißt, verzweifelte, ungewollt schwangere Frauen aus Ländern wie etwa Polen, wo Schwangerschaftsabbrüche verboten sind, kommen vermehrt zu uns.

SPIEGEL ONLINE: In den vergangenen Jahren treten immer mehr radikale Abtreibungsgegner auf den Plan, die im Netz Ärzte wie sie als "Tötungsspezialisten" beschimpfen, Mahnwachen halten und Demonstrationen organisieren. Sind die bei Ihnen auch schon auf den Plan getreten?

Szasz: Ich werde auch auf solchen Webseiten aufgeführt und an den Pranger gestellt, ja. Und seit unser Fall bekannt ist, gab es auch einige anonyme Anrufe hier. Aber eine wunderbare Erfahrung ist die breite Unterstützung, die wir bekommen, hier in Kassel und auch bundesweit. Dabei spielt sicherlich eine Rolle, dass wir schon vor der Anzeige eine gut vernetzte frauenärztliche Praxis waren. Wir engagieren uns seit Jahren in verschiedenen Bereichen der Frauengesundheit, wie etwa der Humanitären Sprechstunde, wo wir nicht krankenversicherte Frauen kostenlos behandeln. Mit Kristina Hänel...

SPIEGEL ONLINE: ...einer Ärztin, die im November erstinstanzlich zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde wegen Verstoßes gegen den §219a...

Szasz:... stehen wir in engem Kontakt und sind inzwischen selbst Teil des wachsenden Bündnisses für die Abschaffung des § 219a. Unglaublich stützend sind auch die fast täglichen lieben Worte und Gesten unserer Patientinnen.

SPIEGEL ONLINE: Welche zum Beispiel?

Szasz: Manche von den Älteren berichten erst jetzt von traumatischen Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbrüchen in ihrer Jugend, und wie schlecht sie damals behandelt wurden. Dann halten wir zusammen einen Moment inne, und ich weiß noch einmal mehr, warum wir den Abtreibungsgegnern mit ihren Anzeigen die Stirn bieten müssen.

SPIEGEL ONLINE: Beratungsstellen vor allem in ländlichen und katholischen Gebieten warnen, dass immer weniger Mediziner bereit sind, Abtreibungen vorzunehmen. Nehmen Sie in dieser Frage einen gesellschaftlichen Wandel wahr hin zum Konservativen?

Szasz: Diese Entwicklung ist sehr bedenklich, vor allem weil damit leichtsinnig Frauengesundheit gefährdet wird. Was den gesellschaftlichen Wandel betrifft, so weiß ich zumindest, dass die Abtreibungsgegner sich einen solchen auf jeden Fall wünschen und ihnen dafür jedes Mittel recht ist. Ich finde es sehr wichtig, nicht nur die Probleme wie etwa die Mangelversorgung in ländlichen Regionen oder das Nachwuchsproblem zu thematisieren, sondern auch auf das zu schauen, was gut läuft. An vielen Orten, wie etwa hier in Kassel, existiert ein gutes, schützendes Angebot für Frauen, die ungewollt schwanger sind. Es gilt also, viel zu bewahren und zu verteidigen.

SPIEGELONLINE: Geht es nach CDU und CSU, sollen Frauen erst nach einer Beratung bei einer unabhängigen Stelle genaue Informationen bekommen, an welche Ärzte sie sich wenden können. Weil diese Beratung Hilfestellungen für ein Leben mit Kind aufzeigen könne. Diese eine Chance müsse das ungeborene Leben bekommen. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?

Szasz: Nein, kann ich nicht, weil sie nicht der gängigen Praxis entspricht. Ich teile prinzipiell die Haltung, dass eine Frau, die ungewollt schwanger ist, die Möglichkeit bekommen sollte, sich beraten zu lassen über etwaige Hilfsangebote. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir als Frauenärztinnen in der Kette der Versorgung einfach ausgeklammert werden dürfen. Wir sind ja oft die ersten, an die sich die Frauen in ihrer Not wenden. Außerdem gibt es einige medizinische Untersuchungen, die notwendig sind, wie Blutabnahme und eine gynäkologische Untersuchung mit Ultraschall. Das kann und darf keine Beratungsstelle leisten.

SPIEGEL ONLINE: Die SPD hatte ursprünglich einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des §219a im Bundestag eingebracht, diesen jetzt aber mit Rücksicht auf die Union zurückgezogen, die gegen eine Abschaffung ist. Nun soll es einen Kompromiss geben. Wie ist das für Sie?

Szasz: Das ist eine riesige Enttäuschung für uns, für alle angezeigten oder angeklagten Kolleginnen und sicherlich auch für so manche SPDlerinnen, die sich für uns eingesetzt haben. Damit rückt die so dringend notwendige politische Lösung des gegenwärtigen Missbrauchs des Paragraphen 219a durch religiöse Fanatiker wie Klaus Günter Annen, Betreiber von einer Art digitalem Pranger für Ärzte, die Abbrüche vornehmen, leider wieder in die Ferne.