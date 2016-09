Schlafprogramme für Kinder Und? Schläft's durch?

Der Schlaf im Familienbett

Diese Methode, auch Co-Sleeping genannt, ist vor allem deshalb beliebt, weil sie der Mutter ein einfaches nächtliches Stillen erlaubt, ohne aufstehen zu müssen. Experten betonen, dass der körperliche Kontakt zwischen Eltern und Kind den Stresslevel positiv beeinflusse und zu einer engeren Mutter-Kind-Bindung führe. Allerdings klagen Eltern bei diesem Vorgehen, das in aller Regel dem natürlichen kindlichen Verhalten nach Nähe entspricht, oft über schlechte Schlafqualität. Zudem rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) dazu, das Kind zwar im Elternzimmer aber in einem eigenen Bett unterzubringen. Der Grund: Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass mit dem Schlafen im Familienbett ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Kindstod verbunden ist. Bereits historisch war der Schlaf im Familienbett weit verbreitet - vor allem aus Platzmangel. Auch die Psychotherapeutin Jean Liedloff hat den Schlaf im Familienbett stark gefördert. Sie hat in ihrem Buch "Auf der Suche nach dem verlorenen Glück" die Erziehungsmethoden der Yequana in Venezuela beschrieben. Auf einigen ethnologischen Feldforschungen dort beobachtete die US-Amerikanerin, dass die Kinder des Indianervolks so lange im Familienbett schlafen dürfen, wie sie möchten. Zudem sind die Säuglinge tagsüber im Tragetuch in sehr engem Körperkontakt mit der Mutter und werden stets nach Bedarf gestillt. Daraus hatte Liedloff geschlossen, dass dies die Grundlage sei, die aus den Kindern mental und emotional gesunde Menschen mache. Liedloff verstand ihre Beobachtungen zwar nicht als Anleitung zur Kindererziehung in westlich geprägten Ländern. Dennoch nahm sie großen Einfluss darauf - vor allem auf das "Attachment Parenting" nach Sears. -