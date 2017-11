Katharina Saalfrank antwortet Gehört das Kind mit fünf noch ins Elternbett?

Ihre Erziehungsfrage: Auf unseren Leseraufruf hin haben Sie uns viele Fragen an die Erziehungsexpertin Katharina Saalfrank geschickt. Daraus haben wir in der Redaktion einige ausgewählt und der Pädagogin geschickt. Hier antwortet sie in einer losen Serie.

Der Hamburger Kinderarzt Dr. Jost Deerberg fragt: In Ihrem SPIEGEL-Interview sagen Sie, dass wir Erwachsenen die Grundbedürfnisse der Kinder kennen müssen und Sie sagen, dass eines die Geborgenheit ist. Sofort einverstanden. Kennen Sie auch das Grundbedürfnis nach Distanz, Selbstwirksamkeit und Eigensein? Was halten Sie zum Beispiel vom Familienbett mit fünf Jahren? Was vom Stillen mit drei Jahren?

Zur Person DPA Katharina Saalfrank, Jahrgang 1971, war viele Jahre lang als Diplompädagogin in dem TV-Format die "Super Nanny" tätig: Von 2004 bis 2011 lief auf RTL die Sendung, in der sie chaotischen Eltern Erziehungstipps gab. Seit 17 Jahren arbeitet Saalfrank als Therapeutin. Im Oktober 2017 ist ihr aktuelles Buch "Kindheit ohne Strafen" erschienen.

Katharina Saalfrank antwortet: Das Grundbedürfnis nach Selbstwirksamkeit ist für mich tatsächlich eines der elementarsten Grundbedürfnisse überhaupt - danke, dass Sie das ansprechen.

Hier möchte ich gerne etwas ausholen: Emotionale Grundbedürfnisse entwickeln sich in meinem Verständnis nicht erst, wenn wir auf die Welt kommen. Sie werden schon tief in uns angelegt und zwar im vorgeburtlichen Schutzraum des Uterus unserer leiblichen Mutter. In dieser frühen, der pränatalen Phase unseres Lebens, haben wir bereits erste prägende Beziehungserfahrungen gemacht: Die Grunderfahrung der gesamten Schwangerschaft ist, dass man einerseits sicher, tief und innig mit der Mutter verbunden ist, andererseits jedoch jeden Tag wächst und so auch schon im Mutterleib immer autonomer, kompetenter, freier, unabhängiger und eigenständiger wird.

Genau diese Erfahrung ist es, die uns zu einem sozialen und beziehungsfähigen Wesen macht. Zum anderen lässt uns diese Erfahrung mit der Sehnsucht ins Leben gehen, genau diese Qualität der Beziehung wieder zu erlangen: eine enge Verbundenheit bei gleichzeitiger Autonomie als Grundlage für die Qualität unserer Liebe zu den Kindern.

Diese Beziehungsform zu leben bedeutet, dass sich zwei Menschen ganz eng und auf das Tiefste verbunden fühlen. Sie vertrauen sich gegenseitig und wissen voneinander, dass sich der eine auf den anderen verlassen kann. Außerdem wissen sie voneinander, dass sich der eine für den anderen wünscht, dass er in der Lage ist, sich als eigenverantwortliche und eigenständige Person zu entfalten, er also unabhängig und autonom sein kann.

Liebe, in dieser Definition, ist die einzige Beziehungsform, in der man zugleich frei und auch verbunden sein kann. Voraussetzung dafür, dass Kinder sich gut entwickeln und ihre Potenziale entfalten können, ist, dass sie sich in eben diesem Sinne geliebt fühlen. Dass sie eine Beziehung erfahren, die von Liebe und Anerkennung geprägt ist und die die existenzielle Botschaft vermittelt: Du bist okay, so wie du bist.

Alle Beziehungen zu Kindern, die diese Aspekte nicht erfüllen, hemmen und stören die Entwicklung des Kindes. Und so komme ich zu Ihrer Frage nach Familienbett und der Stillbeziehung zwischen Müttern und Kindern.

Wurzeln geben und Flügel zulassen

Ich erlebe oft, dass Eltern ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Es herrscht die Meinung vor, dass das Familienbett die Kinder zu unselbstständigen Schläfern macht oder zu langes Stillen an der Brust die Kinder in einer emotionalen Abhängigkeit zur Mutter hält. Ich denke, wenn wir Eltern um diese beiden oben genannten existenziellen Grundbedürfnisse wissen, können wir die Verantwortung dafür übernehmen, beide im Gleichgewicht zu halten und unseren Kindern das Gefühl der Verbundenheit bei gleichzeitiger Autonomie zu vermitteln.

ANZEIGE Katharina Saalfrank:

Kindheit ohne Strafen Neue wertschätzende Wege für Eltern, die es anders machen wollen Beltz, 264 Seiten; gebunden; 17,95 Euro

Meine Erfahrung ist, dass die Kinder in bestimmten Momenten selbstständig das Familienbett verlassen und auch in der Stillbeziehung Hinweise auf ihre Abnabelung geben. Das kann ein Desinteresse an der Brust oder auch die Frage nach dem eigenen Bett sein.

Meist wird diese vom Kind ausgehende natürliche Entwicklung verzögert oder gar gestört, wenn Eltern ihre eigenen Vorstellungen in den Vordergrund stellen und Druck beim Kind entsteht. Dann verlieren Kinder den Impuls der Autonomie, manche entwickeln auch eine Ängstlichkeit, weil sie den Druck der Bindungsperson nicht einordnen können. Wichtig ist also aus meiner Sicht, dass Eltern hier achtsam sind und Kinder in den wichtigen emotionalen Grundbedürfnissen nach Autonomie und Selbstständigkeit liebevoll und im Tempo der Kinder unterstützen.

Eltern können hier also feinfühlig und dynamisch, aufmerksam und achtsam in Beziehung zu ihren Kindern reagieren. Jede Konstellation ist anders, Menschen - große und kleine - sind vielfältig und aus meiner Sicht ist es deshalb schwierig, ein bestimmtes Alter festzulegen, in dem Kinder aus dem Familienbett gehen oder ein Kind abgestillt sein sollte.

Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe spricht mir hier aus der Seele und hat schon vor mehr als zweihundert Jahren einen wunderbaren Satz geprägt: "Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel." Und zwar gleichzeitig. Nicht erst das eine - Wurzeln - und dann das andere - Flügel.

Die Kunst ist es für mich, Wurzeln zu geben und gleichzeitig Flügel zuzulassen - das macht eine stabile, tragfähige Beziehung aus.