Schwangerschaft und Geburt Eine Ode an unsere Hebamme

Gäbe es keine Hebammen, diese Welt wäre ein schlechter Ort.

Wer sonst wüsste Antworten auf die Fragen, ob der Bauch bald platzt, ob man nach zehn Stunden Wehen noch Kraft für die Geburt hat und ob das Baby wohl irgendwann wieder aufhört zu schreien? Der Freund, die Ärztin oder die Oma bemühen sich ja. Aber glauben wir ihnen? Nein! Das alles weiß nur: die Hebamme.

Wie aus dem Nichts taucht sie auf und nimmt Platz an unserem Küchentisch und in unserem Leben. Sie reist über Land oder radelt durch die Stadt. Stets hat sie ihren Koffer dabei, das Hörrohr, einen Blutdruckmesser. Sie misst den Bauchumfang und legt ihre Hand auf, sie berät und beruhigt.

Wenn jemand tolerant ist, dann die Hebamme. Sie kümmert sich um den Mann, wenn ihm schwummrig wird und akzeptiert sogar manchmal die Schwiegermutter der Schwangeren im Raum. Man darf vor ihren Augen schaukeln, baden, krabbeln und kriechen, sie hilft sogar dabei. Auch stöhnen und schreien, schimpfen und schlafen sind erlaubt. Nur eins, das gibts bei ihr erst, wenn wirklich nichts mehr geht: aufgeben.

Ja, manchmal wird die Hebamme streng. Sie duldet dann keinen Widerspruch. Ihr Ton wird rau, die Stimme laut. "In den Schmerz hineinatmen" soll man. Und pressen, obwohl der Körper zu zerreißen droht - und es oft auch tut. Blut, Schweiß und Scheiße gehören für sie dazu. Man will sie verdammen, aus dem Zimmer jagen, nie wieder sehen. Aber dann sagt sie: "Ich sehe schon die Haare." In ihre Hände gleitet das Baby, das man selbst noch nicht kennt.

Und sie lässt die Mütter auch dann nicht allein, wenn es allen nur noch ums Baby geht. Sie weiß Rat, wenn man wegen der Schmerzen nicht sitzen kann. Sie kennt die besten Mittel für wunde Haut und geschwollene Brüste. Sie hat auch mal einen "Was nicht umbringt, härtet ab"-Spruch parat. Sie hält die Hand, wenn man vor Erschöpfung heult und vor Freude. Und dann, wenn die Tränen getrocknet sind, zieht sie weiter mit ihrem Koffer - zur nächsten Familie.

Hat sie nicht eine Krone verdient?

Hier schreiben fünf SPIEGEL-ONLINE-Redakteurinnen und -Redakteure, warum ihre Hebamme unersetzlich für sie war.

DDP

"Das wird eine schöne Geburt"

Als ich mitten in der Nacht in den Kreißsaal kam, war sie schon da: die Hebamme, die meine Zwillinge - fünf Wochen zu früh - auf die Welt holte. Drei der wichtigsten Stunden führte diese Wildfremde Regie in meinem Leben, nicht mal ihren Namen weiß ich noch. In meiner Erinnerung ist sie groß und stark und ruhig. Ich vertraute ihr sofort.

Eigentlich wollte ich einen Kaiserschnitt, weil ich Angst hatte, dass der Junge, der als zweites geboren werden würde und viel kleiner war als das Mädchen, zwei Geburten nicht schaffen würde. Aber die Hebamme hatte mich innerhalb von Minuten davon überzeugt, dass eine natürliche Geburt der richtige Weg sei. Ruhig und bestimmt sagte sie: "Das wird eine ganz schöne Geburt." Als ich sie fragend anschaute - unkritisch bin ich nicht - fügte sie hinzu: "Das weiß ich." Damit war für mich alles klar.

Als mein Mann, der zu Hause für unseren Zweijährigen noch auf die Großeltern hatte warten müssen, endlich eintraf, war alles entschieden: Die PDA wirkte bereits, daher spürte ich keine Wehen. Ich hätte auf meinen Bauch schauen oder den Monitor befragen können, aber mein Taktgeber war die Hebamme. Wenn sie sagte "atmen", atmete ich, wenn sie sagte "pressen", presste ich. Und dann war Nummer eins da. Ganz klein und ganz schwach. Mein Mann lief dem Kinderarzt hinterher, der sie versorgte.

Vor lauter Glücksgefühlen hätte ich Nummer zwei fast vergessen. Zum Glück war die Hebamme da. "Atmen", "pressen", "atmen", "pressen". Da kam Nummer zwei. So stark sogar, dass ich ihn kurz in den Arm nehmen durfte. Wie gut, dass ich der Hebamme vertraut hatte.

Getty Images/ iStockphoto

Als hätte ich den Mount Everest bezwungen

Es waren zwei Hebammen, die mir bei der Geburt meines Sohnes wieder Zutrauen und Kraft gaben, nachdem ich stundenlang in den Wehen gelegen hatte und völlig am Ende war. Einen Tag zuvor war meine Fruchtblase vorzeitig gesprungen. Es folgten ein Krankentransport in die Klinik, warten, Wehentropf, schließlich so starke Wehen, dass ich eine PDA bekam - jedoch ohne Wirkung. Eine Hebamme sahen mein Mann und ich nur selten, es war zu viel zu tun.

Am nächsten Morgen endlich übernahmen eine freie Beleghebamme und eine Hebammenschülerin meine Betreuung. Sie sorgten dafür, dass die PDA neu gelegt wurde und taten alles, um mich durch die anstrengende letzte Austreibungsphase zu bringen. Vor allem die junge Hebammenschülerin feuerte mich bei jeder Presswehe an und gab mir das Gefühl, ich hätte gerade den Mount Everest bezwungen und mein Sohn wäre bald da. Das sollte zwar immer noch drei Stunden dauern, aber sie half mir, noch einmal alle Kräfte aufzubringen. Es war eine großartige Teamarbeit, und als wir unseren Sohn endlich in den Armen hielten, waren wir überwältigt. 36 Stunden nach dem Blasensprung. "Und das nennt man eine Spontangeburt!", sagte die Hebamme augenzwinkernd.

Getty Images

Sie wusste einfach alles

Ich hing an ihren Lippen. Fieberte jedem ihrer Besuche entgegen. Und weinte bittere Tränen, als die zehn Nachsorge-Termine vorbei waren und sie mein Leben wieder verließ: Noch nie ist mir ein Mensch so schnell ans Herz gewachsen wie Susanne - die Hebamme, die mich im Wochenbett meines ersten Kindes betreute. Warum? Weil Susanne, runde Brille, abgewetzter Koffer, einfach alles wusste. Und ich nichts.

Klar, den Zitronensäure-Zyklus konnte ich runterbeten, ebenso den Imperativ II des lateinischen Verbs "Esse" (esto - esto - estote). Ich wusste alles über die römische Frauenbewegung im Jahr 1915, konnte jedes noch so störrische "Si"-Moped zum Laufen bringen. Nur auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens hatte mich bislang niemand vorbereitet. Wie man mit einem völlig hilflosen Neugeborenen umgeht. Wie man stillt, wickelt, das wehe Bäuchlein massiert.

Susanne hat es mir gezeigt, humorvoll und wohltuend irdisch. Ich gebe zu: Über Hebammen hatte ich Vorurteile - beim Geburtsvorbereitungskurs ( "Jetzt mal alle mit den Schamlippen Gras zupfen!") wurde mir angst und bange. Doch Susanne war anders. Sie half mir, die Körpersprache des Winzlings zu deuten, auf meine Instinkte zu hören, mich selbst nicht zu vergessen. Unerschütterlich beantwortete sie alle meine Fragen.

Nur einmal, da brachte ich sie kurz aus der Fassung: Ob es dem Babyhirn schade, wenn ich mit dem Kinderwagen über das Kopfsteinpflaster fahre, wollte ich von ihr wissen. Das hatte sie in all den Berufsjahren noch niemand gefragt. Doch auch diese Sorge konnte Susanne mir nehmen. Dank ihr habe ich drei Kinder schwungvoll durch die Gegend geschuckelt, in den Fliegergriff genommen, auch mal kurz brüllen lassen. Ach, wenn die Welt doch voller Susannes wäre.

Getty Images

Mein Anker hieß Annabelle

Jeder, der ein Kind bekommt, weiß, dass mit dem neuen Leben nicht nur viel staunende Freude, sondern auch Sorgen geboren werden. Mein erstes Kind kam sehr plötzlich auf die Welt, einen Monat zu früh. Ich hatte weder ein Buch über Babys gelesen, noch ein Bett gekauft. Die Verwandtschaft war weit weg, der Kindsvater ausgezogen. Und dieses kleine Wesen von 2800 Gramm schrie und schrie und schrie. Ich trug es tagelang an meinem Körper und tigerte in den Nächten mit ihm durch die leere Wohnung. Mein einziger Anker in dieser Zeit hieß Annabelle.

Wie ich ihre Besuche herbeisehnte. Sie allein schien mich zu verstehen. Ich verfasste Listen mit den intimsten Fragen, die ich je gestellt hatte. Annabelle war einfühlsam, aber nie esoterisch, handelte unerschrocken und gab mir zudem das Gefühl, mein Kind wirklich zu mögen.

Mit ihrem Wissen nahm sie mir die Angst vor Neugeborenengelbsucht und Nabelbruch, mit ihrem Humor vertrieb sie meine Selbstzweifel. Sie badete und massierte und schaukelte das Baby auf ihrem Arm, bis ich selbst endlich wieder Lust verspürte, es zu halten. Sie kannte diese fantastischen Tricks aus dem Hebammen-Universum, löste Vitamin-D-Tabletten auf, goss Tee aus dem Haar von Maiskolben auf und kühlte mit Schwarzteebeuteln unsere wunden Körperstellen. Sie heilte Körper und Seele. Ich fühlte mich wieder sicher.

Getty Images/ Westend61

"Erst mal liebhaben reicht"

Unser Baby war drei Wochen alt, als ich die Frage stellte, über die ich heute lache: "Wie ist das eigentlich mit der Erziehung?" Unsere Hebamme sah mich fragend an. "Na ja", versuchte ich zu erklären, "Kinder müssen doch irgendwie erzogen werden. Wann fängt man damit an?" Da musste Lisa kurz glucksen. "Ach so. Erziehen müsst ihr da erst mal gar nichts. Bis die so eins, eineinhalb sind, reicht liebhaben."

Was mir in diesem Moment für ein Stein vom Herzen gefallen ist! Vorher hatte ich ständig überlegt, was zu tun war, wie ich in bestimmten Situationen am besten reagieren sollte. Und dann das. Einfach liebhaben. Ich war so froh. Das würde ich schon irgendwie hinkriegen, alles andere wusste Lisa.

Wie man das Baby am besten wickelt, wie man es anfasst, worauf man dabei achten muss - und dass Babys ganz schön stabil sind. In den ersten Monaten litt unser Sohn unter Blähungen, die er einfach nicht rausbekam. Ich erinnere mich noch genau daran, wie mir die Kinnlade runterklappte, als Lisa uns das erste Mal die Pupsmassage zeigte. Wie sie seine Beine überkreuzte und mit ihnen ("Immer im Uhrzeigersinn") seinen Bauch durchwalkte. Wie sein Ballonbauch unter langgezogenen Knattergeräuschen kleiner und kleiner wurde. Und wie erleichtert der kleine Kerl danach aussah.

Babys kommen ja ohne Anleitung. Und die ersten Wochen nach der Geburt sind bei uns in einem dichten Nebel aus Erschöpfung, Überforderung und Glück untergegangen. Lisa war in dieser Zeit unser Leuchtturm. Unsere Faustregel lautete: Lisa hat immer recht. Stimmte natürlich gar nicht. Was haben wir für bescheuerte Cremes, Tropfen und Wässerchen von mitleidig kopfschüttelnden Apothekern entgegengenommen.

Irgendwann kam Lisa dann nicht mehr. Und kurz hatte ich das Gefühl, dass unsere Familie geschrumpft ist.