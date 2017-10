Katia Saalfrank antwortet Was tun, wenn der Sohn ständig Computer spielt?

Ihre Erziehungsfrage: Auf unseren Leseraufruf hin haben Sie uns viele Fragen an die Erziehungsexpertin Katia Saalfrank geschickt. Daraus haben wir in der Redaktion einige ausgewählt und der Pädagogin geschickt. Hier antwortet sie in einer losen Serie.

Ein Vater fragt: Wir haben einen 12-jährigen und einen 6-jährigen Sohn. Bei uns gibt es immer wieder Streit über die Dauer von Spielen auf dem Handy/Tablet beim großen Sohn, der Kleine schaut nur zu. Wir wollen das Spielen auf maximal eine Stunde am Tag begrenzen, schaffen es jedoch nicht.

Am Wochenende nach dem Aufstehen fängt der Große gleich an zu spielen, meist findet er kein Ende. Meine Frau nutzt das Spielen außerdem als Belohnungssystem für gute Leistungen in der Schule und für das Üben zu Hause. Wenn es Streit gibt, werden die elektrischen Geräte als Strafe eingeschlossen. Bei längeren Spielpausen ist er dann unausgeglichen, als ob er etwas verpasst.

Er ist zum Teil wie besessen, immer weiter im Spiel zu kommen. Es ist leider zu einer großen Leidenschaft geworden, sodass er am Wochenende für andere Aktivitäten nachmittags im Freien keine Lust mehr hat.

Katia Saalfrank antwortet: Ihre Frage möchte ich gerne etwas allgemeiner beantworten, denn die Diskussion um die sogenannten neuen Medien ist aktueller denn je. Viele Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Lebenszeit vor dem Computer. Vor allem Online-Rollenspiele wie " World of Warcraft" sind sehr beliebt. Aber auch Smartphones spielen eine zunehmend wichtige Rolle für Kinder und Jugendliche. Klassenchats und soziale Plattformen gehören für viele zum Alltag.

Mit dieser Situation müssen wir uns auseinandersetzen, um Kinder dabei begleiten zu können, einen guten Umgang mit den Medien zu entwickeln. Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass diese Medien für die Generation unserer Kinder eine ganz andere Selbstverständlichkeit haben als für uns. Wir Eltern hingegen haben häufig selbst wenig Erfahrung und Strategien entwickelt und fühlen uns den Kindern gegenüber oft hilflos.

Mehr Erfolg in der virtuellen Welt

Würden wir unseren Kindern die Teilhabe einfach verbieten, würden wir sie eines nicht unerheblichen Teils ihrer Sozialkontakte berauben, auch wenn ich den Impuls vieler Eltern verstehen kann, den Stecker zu ziehen oder das Smartphone einzusammeln. Diese Reaktion ist aber eher destruktiv. Die Botschaft, die unsere Kinder hier empfangen, lautet: Ich lehne ab, was dir wichtig ist. Dann ziehen sich Kinder und Jugendliche zurück und nicht selten spielen die Kinder dann heimlich und entwickeln kreative Strategien, um an die Geräte zu kommen. Ein Machtkampf beginnt.

Sie scheinen einen solchen Kampf zu führen, und der ist für alle Beteiligten anstrengend. Meine Erfahrung ist, dass Online-Rollenspiele immer dann übermäßig gespielt werden, wenn Kinder in ihrer realen Welt wenig positiven Kontakt und Beziehung erfahren. Wenn sie sich selbst als minderwertig und nicht attraktiv empfinden und in ihren nahen Beziehungen und ihrer sozialen Welt wenig positive Reize, Wertschätzung, Selbstwirksamkeit und Bestätigung erfahren. Ist das der Fall, ziehen sie die virtuellen Welten vor.

Denn dort werden die ungestillten emotionalen Bedürfnisse vermeintlich gestillt: Sie erleben sich im Spiel als eine geachtete Persönlichkeit, die handlungsfähig ist, Erfolge erzielt, Macht ausübt und Herausforderungen besteht, für die sie Anerkennung in der Gemeinschaft erfährt. Emotionale Grundbedürfnisse wie etwa das Bedürfnis nach Verbundenheit oder das Gefühl, wertvoll zu sein und dazuzugehören, werden in der virtuellen Welt befriedigt.

Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass Sie Verbindung anbieten und eine konstruktive Beziehung gestalten, ohne sein Spiel abzuwerten.

Zusammensetzen, interessieren, zuhören

Ihr Sohn ist im Moment in einer Phase, in der Eigenständigkeit und Autonomie einerseits, Rückzug und ein Sich-ausprobieren andererseits im Vordergrund stehen. Es wäre gut, wenn Sie das berücksichtigen, wenn Sie mit ihm in Beziehung sind und diese Aspekte achten könnten. Versuchen Sie selbst aus dem Machtkampf zu gehen, indem sie einen wertschätzenden Dialog suchen.

Setzen Sie sich mit ihrem Sohn zusammen, fragen Sie ihn unvoreingenommen, hören Sie zu und versuchen Sie nicht zu werten. Vielleicht können Sie ein Verständnis für ihn und seine Leidenschaft und Begeisterung für das Spiel entwickeln?

Ihren Sohn in seiner Situation zu verstehen heißt nicht, dass Sie grundsätzlich einig mit ihm sein müssen. Sie können jedoch versuchen zu verstehen, was Ihren Sohn an dem Spiel so fasziniert. Lassen Sie sich - ohne den jüngeren Bruder - erläutern, warum es so schwer ist, die Spielpausen auszuhalten und interessieren Sie sich für seine Gedanken dazu.

Auch Sie können Ihre Gedanken und Bedenken einbringen, möglichst ohne ihn zu maßregeln oder zu belehren. Wenn er merkt, dass Sie echtes Interesse haben, wird es einfacher sein, von einem Gegeneinander in ein Miteinander zu kommen und zusammen gute Regelungen zu finden.

Rechnen Sie nicht damit, dass das Thema mit dem Finden von Regelungen für immer besprochen ist, denn es handelt sich um einen dynamischen Prozess. Ihr Sohn wird die getroffenen Regelungen immer wieder infrage stellen. Ziel ist, dass Ihr Sohn Erfahrungen im Umgang mit den Medien machen kann und Sie dabei an seiner Seite sind.