Psychologe über unerfüllten Kinderwunsch "Das Vertrauen auf die Medizin ist naiv"

Tewes Wischmann

Tewes Wischmann forscht und lehrt am Institut für Medizinische Psychologie im Universitätsklinikum Heidelberg und ist Autor zahlreicher Fachbücher zum Thema Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin.

SPIEGEL: Die Wartezimmer vieler Kinderwunschpraxen in Deutschland sind überfüllt, jährlich steigt die Zahl der künstlichen Befruchtungen. Täuscht der Eindruck oder ist die ungewollte Kinderlosigkeit zur Volkskrankheit geworden?

Wischmann: Es ist jedenfalls ein Thema, das viele Menschen bewegt. Fast jeder kennt Freunde oder Familienangehörige, die lange vergeblich versucht haben, ein Baby zu bekommen - bis sie erfahren mussten, dass ihr Kinderwunsch sich nur mit medizinischer Hilfe erfüllen lässt. Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass von vier Paaren ohne Nachwuchs, eines ungewollt kinderlos ist. Zugenommen hat in den letzten Jahren vor allem die Zahl der Paare mit sekundärem Kinderwunsch, also Männer und Frauen, die schon ein Kind haben, zum Beispiel aus erster Ehe. Da spielt dann häufig das Alter eine Rolle, warum es in der zweiten Runde mit dem Nachwuchs nicht klappt.

SPIEGEL: Unfruchtbarkeit ist ein Schicksal, das so alt ist wie die Menschheit. Kommt es heutzutage häufiger vor als früher?

