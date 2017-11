Katharina Saalfrank antwortet Wie überzeuge ich mein Kind von gesundem Essen?

Ihre Erziehungsfrage: Auf unseren Leseraufruf hin haben Sie uns viele Fragen an die Erziehungsexpertin Katharina Saalfrank geschickt. Daraus haben wir in der Redaktion einige ausgewählt und der Pädagogin geschickt. Hier antwortet sie in einer losen Serie.

Eine Mutter fragt: Meine zweieinhalbjährige Tochter ist - und war es eigentlich immer schon - eine sehr schlechte Esserin. Es ist immer sehr mühevoll, ihr etwas schmackhaft zu machen. Selbst die klassischen Kindergerichte wie Kartoffelpüree und Fischstäbchen stoßen auf wenig Begeisterung - zumindest zu Hause. In der Kita ist das alles kein Problem, da isst sie toll und hat anscheinend auch gute Tischmanieren.

Es ist frustrierend: Ich koche, decke den Tisch oder lasse sie dabei helfen. Kommt dann das Essen auf den Tisch, verweigert sie es und will immer nur Müsli. Das klingt gesünder als es ist - sie isst am liebsten eine Art Porridge mit feinen weißen Schokoladenblättchen, also fernab von dem Bild von ballaststoffreichem Getreide und frischen Früchten.

Jegliche Überzeugungsversuche, das Essen zumindest einmal zu probieren und ein paar Löffel zu nehmen, scheitern. Teilweise eskaliert die Situation so weit, dass sie ihren Teller mit dem Essen schwungvoll wegstößt. Ich bringe es nicht fertig, sie ohne etwas zu essen des Tisches zu verweisen. Irgendwann bekommt sie dann eben doch Müsli, damit sie irgendwas im Bauch hat. Aber das fühlt sich nicht richtig an und auf Dauer kann das nicht die Lösung sein. Haben Sie einen Rat?

Zur Person DPA Katharina Saalfrank, Jahrgang 1971, war viele Jahre lang als Diplompädagogin in dem TV-Format die "Super Nanny" tätig: Von 2004 bis 2011 lief auf RTL die Sendung, in der sie chaotischen Eltern Erziehungstipps gab. Seit 17 Jahren arbeitet Saalfrank als Therapeutin. Im Oktober 2017 ist ihr aktuelles Buch "Kindheit ohne Strafen" erschienen.

Katharina Saalfrank antwortet: Für mich klingt es so, als wäre die Situation im Moment etwas verfahren und als wären Sie vor allem darauf fokussiert, dass Ihre Tochter etwas Bestimmtes zu sich nimmt.

Zunächst etwas Grundsätzliches: Dass Kinder Süßes bevorzugen, ist aus evolutionsbiologischer Sicht nachvollziehbar. Früher war Süße vor allem in reifen Früchten vorhanden, also Nahrung mit vielen Vitaminen und hoher Energiedichte. Da diese gesunden Nahrungsmittel nur begrenzte Zeit zur Verfügung standen, war es sinnvoll, davon möglichst viel auf einmal zu essen, um vorzusorgen.

Außerdem war Süße ein Indiz dafür, dass Speisen nicht giftig sind. Der süße Geschmack wirkte als eine Art Sicherheitsmechanismus, den Kinder von Natur aus - zum Überleben - vorziehen. Dass es jetzt ungesunde und nährstoffleere, süße Nahrungsmittel gibt, die schaden können, hat die Natur nicht vorhergesehen.

Der beschriebene Mechanismus wirkt besonders stark im Alter Ihrer Tochter, da diese mit ihren zweieinhalb Jahren mitten in der Autonomiephase ist. Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit tritt stark in den Vordergrund. Die Kinder wollen viel selbst machen, erkunden neugierig ihre Umgebung und wollen unbedingt selbst entscheiden.

Raum für eigene Entscheidungen schaffen

Hier greift der evolutionäre Sicherheitsmechanismus, weil durch das selbstständige Erkunden auch Gefahren etwa durch giftige Nahrungsmittel drohen. Das erklärt auch, warum viele Kinder in diesem Alter besonders wählerisch sind und auf grünes Gemüse mit Bitterstoffen kritisch und vorsichtig reagieren - bis zur Verweigerung.

Was konkret hilfreich sein kann: Haben Sie Verständnis für die Entwicklung, in der Ihre Tochter gerade ist und nehmen Sie vor allem den Druck aus dem Essensthema. Versuchen Sie, einen Machtkampf zu vermeiden und ihre Tochter nicht zu einem bestimmten Essen zu überreden oder ihr ständig zu erklären, warum Sie das eine wollen und das andere nicht. Das Überreden setzt sie unter Druck und mit den Erklärungen kann sie nicht viel anfangen. Dafür ist sie noch zu klein, sie hat hirnorganisch schlicht noch nicht die Voraussetzungen, um auf der Vernunftebene zu agieren.

Bieten Sie weiterhin geduldig verschiedene Nahrungsmittel an. Wenn ein Wutanfall kommt, spiegeln Sie die Gefühle und seien Sie empathisch: "Ich verstehe, dass du lieber das Müsli haben möchtest." Nennen Sie einen Zeitpunkt, wann sie das Müsli erwarten kann, z.B. später oder morgen.

Stellen Sie ihrer Tochter in den Situationen auch Räume für Autonomie und für kleine eigene Entscheidungen zur Verfügung. So können Sie beispielsweise im Alltag zwei Vorschläge machen: "Du kannst dir die Gurke oder den Apfel aussuchen." Oder Sie können bei Übergängen wie etwa vom Spielen zum Abendessen den Raum für eigenes Handeln öffnen und sagen: "Ich gehe schon mal vor. Ich warte auf dich und freu mich, wenn du auch gleich kommst. Ich freue mich, wenn wir zusammen am Tisch sitzen." Stellen Sie so eine möglichst druckfreie und schöne Essenssituation her, damit der Schwerpunkt auf Genuss und nicht auf Stress liegt.

Eine Mutter fragt: Ich habe eine dreijährige Tochter, die meine Beziehung immer wieder auf die Probe stellt. Ich bin häufig verzweifelt oder einfach nur erschöpft und schaffe es dann nicht mehr, liebevoll mit meinem Partner umzugehen.

Das Problem ist, dass meine Tochter den Vater häufig völlig ablehnt. Es geht so weit, dass er ihr nicht die Schuhe anziehen darf oder sie nur von mir ein Buch vorgelesen bekommen möchte. Sie schreit dann so laut und lange, bis wir nachgeben und ich mich der Sache annehme. Mein Mann hat dann keine Chance, mich irgendwie zu unterstützen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Tipps geben könnten, wie sich unser Zusammenleben wieder harmonischer gestalten lässt.

Katharina Saalfrank antwortet: Ich kann aus der Ferne nicht gut einschätzen, was Ihre Tochter im Einzelnen dazu bewegt, sich vor allem auf Sie als Mutter zu beziehen. Würden wir im direkten Gespräch sein, würde ich folgende Fragen stellen: Wie viel Zeit verbringt denn der Vater regelmäßig mit der Tochter? Wie geht es Ihnen als Paar miteinander, sind Sie sich im Moment nahe oder gibt es zwischen Ihnen viele Konflikte? Und: trauen Sie Ihrem Partner zu, dass er mit seiner Tochter umgehen kann oder sind Sie hier unsicher?

Ohne dass ich die Antworten auf die Fragen habe, möchte ich gerne einige Gedanken zu der von Ihnen beschriebenen Situation äußern: Ich kann nachvollziehen, dass sich Ihr Partner abgelehnt fühlt. Er scheint es nicht leicht zu haben. Sie beschreiben, dass auch Sie selbst in der eigenen Überforderung nicht mehr liebevoll auf Ihren Partner reagieren können.

Oft ist es so, dass ein Elternteil deutlich mehr Zeit mit den Kindern verbringt, sodass die Bindung zunächst intensiver ist. Das heißt nicht, dass der Vater "keine Chance" hat. Für mich klingt die beschriebene Situation insgesamt im Moment sehr druckvoll und anstrengend. So, als würden alle Beteiligten hier einen Kampf kämpfen. Ihr Mann kämpft um Anerkennung, Sie darum, dass Ihre Tochter auch den Vater "akzeptiert" und Ihre Tochter geht in Abwehr und kämpft um einen emotionalen Halt.

Hilfreich zu wissen ist an dieser Stelle: Kinder tun nie etwas gegen uns Eltern, sondern etwas für sich. Das heißt, Ihre Tochter kann gerade nicht anders. Nehmen Sie als Eltern den Druck raus. Setzen Sie sich mit Ihrem Partner zusammen und gehen Sie als Erwachsene nochmal einen Schritt zurück, senken Sie ihre Erwartungen.

Wenn Sie auf den Kontakt in genau dieser Situation beharren, entsteht Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Verlangen Sie nicht, dass die Tochter vom Vater Unterstützung annehmen muss. Der Vater kann in "unkomplizierten" Momenten Kontakt aufnehmen und ein Angebot machen.

Wenn kein Machtkampf in der Beziehung herrscht und Ihre Tochter sich nicht unter Druck fühlt, wird sie die Zeit mit ihrem Vater bald genießen.