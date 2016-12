Intimität oder Abstand So bewahren Paare die Lust auf Sex

Getty Images Wer sich wertgeschätzt fühlt, hat mehr Lust

Die Liebe ist noch da, aber die Lust auf Sex hat nachgelassen. Das kennen viele Paare, die seit längerer Zeit zusammen sind. Die Gründe für die Unlust sind vielfältig: Stress im Beruf, Ablenkung durch die Kinder, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder das Gefühl, vom Partner nicht mehr wertgeschätzt zu werden. Auch der Reiz des Neuen geht häufig mit der Zeit verloren.

Die gute Nachricht: Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Leidenschaft wieder zu entfachen.

"Wir konnten zeigen, dass Partner, die auch außerhalb des Schlafzimmers aufeinander eingehen, in der Lage sind, ihr sexuelles Interesse aneinander zu bewahren oder wieder zu entdecken", sagt Gurit Birnbaum vom Interdisciplinary Center Herzliya in Israel. Gemeinsam mit Kollegen hat sie in drei Experimenten über 430 israelische Paare begleitet. Die Teilnehmer waren mindestens vier Monate zusammen - manche auch bereits 18 Jahre.

Wie das Experiment ablief und was die Wissenschaftler herausfanden

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.