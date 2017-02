Orgasmus-Rezept für Frauen Kommt gut

Rhythmische Muskelkontraktionen und jede Menge Oxytocin - was beim Orgasmus passiert, ist recht gut erforscht. Doch wie Mann und vor allem Frau dahin kommen, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Auch über die Häufigkeit kursieren Gerüchte. Männer hätten es einfacher, Frauen schwerer, wird allgemein angenommen.

Wie oft wer mit welcher sexuellen Orientierung Orgasmen hat und was er dafür tut, das haben Forscher nun in einer großen Umfrage ermittelt. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "Archives of Sexual Behavior" veröffentlicht.

Für die Studie haben Forscher um David Frederick von der Chapman University in Kalifornien die Daten von mehr als 52.000 Teilnehmern analysiert, die bei einer anonymen Online-Umfrage in den USA gewonnen wurden. Das Durchschnittsalter betrug 37 Jahre bei den Frauen und 42 Jahre bei den Männern, alle Teilnehmer gaben an, in einer Beziehung zu sein.

Deutliche Unterschiede beim Orgasmus

Zunächst wollten die Forscher wissen: Wer hat wie oft einen Orgasmus? Dabei ergaben sich deutliche Unterschiede:

95 Prozent der heterosexuellen Männer gaben an, nahezu immer oder immer während des Sex mit der Partnerin zum Orgasmus zu kommen.

Bei den heterosexuellen Frauen waren das nur 65 Prozent.

Bei homosexuellen Männern machten 89 Prozent diese Angaben und bei den lesbischen Frauen 86 Prozent.

Auch die Angaben von Bisexuellen wurden ausgewertet: Hier behaupteten 88 Prozent der Männer, regelmäßig beim Sex zum Orgasmus zu kommen, bei den Frauen waren es 66 Prozent.

Neben der Häufigkeit des Orgasmus fragten die Forscher auch eine ganze Reihe von anderen sexuellen Gewohnheiten ab: Nach Selbstbefriedigung, Analverkehr, dem Einsatz von Sexspielzeugen und erotischer Wäsche oder der Art der Stellungen, die die Teilnehmer ausprobierten oder favorisierten. Zudem wollten die Forscher wissen, ob sich die Partner beim Sex intensiv küssen oder sich gegenseitig sagen, dass sie sich lieben.

Auch die Kommunikation unter den Partnern interessierte die Forscher: Haben sie sich zum Sex verabredet? Sagen sie ihrem Partner, was sie im Bett wollen? Loben sie ihren Partner, wenn er beim Sex etwas tut, das ihnen gefällt? Diese und noch viele weitere Fragen wurden den Probanden gestellt.

Tragischer Irrtum der Männer

Anschließend wurden die Daten ausgewertet und mit den Angaben zur Orgasmusfrequenz in Bezug gesetzt. Daraus leiteten die Forscher ab, unter welchen Umständen Frauen am besten kommen. Am häufigsten erlangen demnach die heterosexuelle Frauen einen Orgasmus, die

sich beim Sex manuell stimulieren,

Oralsex haben

und mit ihrem Partner intensive Küsse austauschen.

Unterschiedliche Stellungen, stimmungsvolle Musik beim Sex oder Liebesschwüre spielen dagegen kaum eine Rolle. Rein vaginaler Sex war auch nicht entscheidend - auch wenn einige Männer das durchaus anders einschätzten. "30 Prozent der Männer glauben, dass sexueller Verkehr die beste Möglichkeit ist, einen Orgasmus zu erleben. Das ist tragisch, weil es nicht stimmt", so Co-Autorin Elisabeth Lloyd.

Tragisch sind auch weitere Angaben, die sich aus der Umfrage ergeben. Demnach glauben 41 Prozent der heterosexuellen Männer, dass ihre Partnerin immer einen Orgasmus erreicht. Doch nur 33 Prozent der Hetero-Frauen haben das bestätigt. Die Forscher vermuten, dass die Frauen einen Orgasmus vorgetäuscht haben könnten.

Die Angaben sind jedoch mit Vorsicht zu genießen: Dass Frauen die von den Forschern herausgearbeiteten drei Punkte tatsächlich helfen, leichter einen Orgasmus zu bekommen, kann die Untersuchung nicht zeigen, sondern nur statistische Zusammenhänge. Es könnten auch andere Gründe vorliegen, die die Umfrage aber nicht erfasst. Ob etwa die Frauen mit der Anzahl ihrer Orgasmen zufrieden waren, beantwortet die Studie nicht.

Zudem lassen sich die Angaben der Teilnehmer nicht überprüfen. Ob Männer tatsächlich so häufig zum Orgasmus kommen, wie sie es behauptet haben, ist nicht überprüfbar. Aufgrund der geringen Anzahl von lesbischen Frauen sind zudem die Angaben in diesem Bereich recht spekulativ, wie die Forscher selbst einräumen.

Doch die Wissenschaftler bestätigen mit ihren Ergebnissen durchaus auch bereits vorhandenes Wissen. Dass Männer beim Sex häufiger zum Orgasmus kommen als Frauen, wurde bereits in früheren Studien bestätigt.

Zudem haben die Forscher auch einen Ratschlag für Paare: Dass nur relativ wenig heterosexuelle Frauen durch vaginalen Sex alleine zum Orgasmus kommen, könne durch eine breitere Vielfalt von unterschiedlichen Aktivitäten überwunden werden. Am Ende heißt es also: Im Bett kommt es vor allem auf genügend Kreativität an.