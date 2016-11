Verhütung Warum die Hormonspritze für Männer vorerst gescheitert ist

Wenn Männer nicht zu Vätern werden wollen, bleiben ihnen bislang nur mechanische Verhütungsmethoden: Entweder sie beenden den Koitus vor der Ejakulation (unsicher), sie benutzen Kondome (immer zu empfehlen), oder sie lassen sich sterilisieren (endgültig). Hormonelle Verhütung ist dagegen seit den Sechzigerjahren fest in Frauenhand. Dabei wird schon seit Jahrzehnten an der Pille oder der Hormonspritze für den Mann geforscht.

Ein internationales Forschungsteam hat nun die Ergebnisse einer Studie vorgelegt, die beweist: Ein Hormoncocktail kann die Spermienproduktion bei Männern so deutlich reduzieren, dass diese vorübergehend unfruchtbar sind. Die ersten Erkenntnisse dieser internationalen, multizentrischen Studie stammen bereits aus dem Jahr 2011, als die Untersuchung abgebrochen wurde. Doch erst jetzt hat das Team alle Resultate im "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" veröffentlicht.

"Die Schwierigkeit bei der hormonellen Verhütung für Männer besteht darin, zu verhindern, dass täglich Millionen Spermien produziert werden", erklärt der Biochemiker Doug S. Colvard aus Virginia (USA), der an der Studie mitgearbeitet hat.

In einer ersten Phase bekamen 320 nachweislich zeugungsfähige Probanden alle acht Wochen Injektionen mit einer Mischung aus synthetisch hergestellten Sexualhormonen (Testosteron und Norethisteron). Die Hormone steuern die Spermienbildung des Mannes. Die Studienteilnehmer waren zwischen 18 und 45 Jahren alt und lebten in festen, monogamen Beziehungen. Die Untersuchungen fanden in zehn Untersuchungszentren weltweit statt.

Bei weniger als einer Million Spermien gilt Mann als zeugungsunfähig

Nach maximal 26 Wochen war der Spermiengehalt bei fast allen Probanden auf weniger als eine Million Spermien pro Milliliter Ejakulat gesunken - damit gilt ein Mann als nahezu zeugungsunfähig. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Samenzelle eine Eizelle befruchtet, liegt bei 1 zu 500 Millionen. Erst wenn ein Mann pro Milliliter Ejakulat 15 Millionen Spermien produziert, gilt er laut WHO als zeugungsfähig.

In einer zweiten Phase der Studie verhüteten die Paare nur noch mit den Hormonspritzen. Tatsächlich wurden innerhalb von 56 Wochen nur vier Frauen schwanger. Das entspricht einer Quote von 1,57 Prozent. Das ist zwar weniger sicher als die Pille, dennoch werten die Forscher die Methode als zuverlässig. Zum Vergleich: Die Pille schützt bei richtiger Anwendung in mehr als 99 Prozent der Fälle vor einer Schwangerschaft.

Akne, Schmerzen, Depressionen

Die Injektionen hatten jedoch einen deutlichen Nachteil: Viele Probanden klagten über Nebenwirkungen. Fast die Hälfte litt an Akne, hinzu kamen Schmerzen an der Einstichstelle, eine gesteigerte oder verminderte Libido, Kopfweh, Muskelschmerzen und Gewichtszunahme, um nur einige Symptome zu nennen.

16,9 Prozent der Studienteilnehmer litten zudem unter emotionalen Veränderungen, fast drei Prozent fühlten sich depressiv. Ein Studienteilnehmer nahm sich das Leben. "Das hat uns alle sehr getroffen, aber die Familie des Mannes hat uns versichert, dass sein Suizid nichts mit der Studie zu tun hatte", so Colvard. Bei einem weiteren Teilnehmer trat eine schwere Depression auf, die möglicherweise von den Medikamenten ausgelöst worden war.

Da sich die Gemütsschwankungen häuften, wurde die Studie 2011 vorzeitig abgebrochen. "Viele der Studienteilnehmer waren enttäuscht über das vorzeitige Ende und fragten, ob sie weitermachen könnten", erinnert sich Colvard. "Das ging natürlich nicht." Warum die Daten erst jetzt vollständig veröffentlicht werden, begründen die Studienautoren in ihrem Artikel nicht.

Die Forscher betonen aber, dass die Nebenwirkungen zu erwarten gewesen seien.Vorherige Studien hätten gezeigt, dass auch Placebo-Gruppen über Stimmungsschwankungen geklagt hatten, obwohl diese keine Hormonpräparate bekommen hatten. Bei der aktuellen Studie wurde aus ethischen Gründen auf eine Placebo-Gruppe verzichtet.

Gefahren für die Frau

Zudem kamen fast alle Berichte über emotionale Störungen aus dem Untersuchungszentrum in Indonesien. "Wir haben gezielt verschiedene ethnische Gruppen getestet", sagt Colvard. "In einigen Gruppen wurden gar keine Nebenwirkungen dokumentiert, in anderen wie in Indonesien mehr. Warum das so ist, können wir im Detail nicht erklären."

Auch wenn die Studie vorzeitig abgebrochen wurde, ist das nicht das Ende der Suche nach hormoneller Empfängnisverhütung für Männer. Immerhin mehr als vier von fünf Teilnehmern der Untersuchung hätten die Methode auch außerhalb der Studie genutzt. "Es ist sehr wichtig, dass wir andere Verhütungsmethoden für Männer entwickeln", ist Colvard überzeugt. "Die Studie hat gezeigt, dass Männer mithilfe von Hormonen erfolgreich verhüten können. Die Hormonspritzen waren zuverlässig und die Männer waren nach dem Ende der Studie wieder zeugungsfähig." Es laufen bereits neue Studien, bei denen andere Hormonzusammensetzungen getestet werden.

Fest steht: Männer könnten in Sachen Verhütung größere Verantwortung übernehmen. Denn die hormonelle Verhütung ist auch für Frauen nicht ohne Nebenwirkungen. Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme und verringertes Lustempfinden zählen dazu und auch das Risiko für Thrombosen, Lungenembolien oder Schlaganfälle ist erhöht.

"Wir wissen, dass Frauen über ähnliche Nebenwirkungen klagen wie die Studienteilnehmer", meint Colvard. "Wir können aber nicht sagen, inwieweit die Auswirkungen gleichgesetzt werden können." Dazu fehlten die Daten. Eines sei aber sicher: Es gibt nicht die perfekte Verhütungsmethode für alle.