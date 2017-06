Dax-Konzerne Aufsichtsräte werden nicht internationaler

Insgesamt 261 Kontrolleure haben Aktionäre in die Aufsichtsräte der 30 Dax-Unternehmen gewählt. 76 von ihnen haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das hat die Personalberatung Russell Reynolds ausgewertet.

Der Ausländeranteil unter den Aktionärsvertretern stieg damit zum Stichtag am 25. Mai 2017 leicht, auf 29 Prozent. Im vergangenen Jahr lag er bei 27 Prozent, im Jahr davor bei 28 Prozent. Den Spitzenwert von 2013 - 30 Prozent - erreichte er seither nicht mehr.

Die Studienautoren kritisieren, dass noch immer "internationale Impulsgeber" in deutschen Aufsichtsräten fehlten. "Gerade weil viele Unternehmen international so aktiv sind, ist es sinnvoll, wenn im Aufsichtsrat ein gutes Gespür für die Geschäftsmöglichkeiten und Fallstricke in anderen Kulturen existiert", sagte Studienleiter Jens-Thomas Pietralla.

Insgesamt dürften die Aufsichtsräte noch weniger international sein, als die Auswertung suggeriert. Denn Russell Reynolds hat jene Vertreter, die die Konzernmitarbeiter entsenden, nicht mitgezählt, da zu ihnen oft biografische Daten fehlten. In den allermeisten Dax-Unternehmen werde die Hälfte der Aufsichtsräte von den Arbeitnehmern gewählt, sagte Pietralla. "Äußerst selten" seien darunter Kandidaten ohne deutschen Pass.

Auf der Aktionärsseite schnitten die Deutsche Bank, Fresenius Medical Care, Volkswagen, die Deutsche Börse und Allianz am besten ab, mit einem Ausländeranteil von mindestens 50 Prozent. Fresenius SE und Linde haben als einzige niemanden mit ausländischem Pass in ihren Aufsichtsräten.

In den Aufsichtsräten von Merck und dem Wohnungsunternehmen Vonovia sitzt je nur ein Vertreter mit doppelter deutsch-ausländischer Staatsbürgerschaft. Die rechnete Russell Reynolds in der Auswertung jedoch nicht dem Ausländeranteil zu.

Österreich stellt weiterhin das größte Ausländerkontingent mit 19 Aktionärsvertretern, gefolgt von den USA mit 13 Vertretern. Aus Großbritannien und Frankreich stammen jeweils 8 der 261 Aufsichtsräte, die die Aktionäre bestimmen.

Natürlich hängt die internationale Ausrichtung der Kontrollgremien nicht allein an der Staatsbürgerschaft seiner Mitglieder. "Das ist nur ein Indikator, aber nicht der einzige", sagte Pietralla. "Die gelebte Erfahrung im Ausland ist mindestens so wertvoll." Ein gutes Beispiel dafür sei die chinesisch-stämmige Deutsche Hong Chow im Aufsichtsrat von Beiersdorf, die seit Jahren in Asien lebe und arbeite.