Generator für Abwesenheitsmitteilungen Ich hab Urlaub - und Sie nicht

Bald steht wieder die letzte Amtshandlung vor Weihnachten an: Die Abwesenheitsmitteilung im E-Mail-Programm. So lang und bürokratisch dieses Wort, so unbeliebt ist es, eine zu schreiben.

Dabei ist die Sache nicht schwer: Geschäftspartner sollen erfahren,

dass ihre Nachricht erst mal nicht vom Adressaten gelesen wird und wie lange dieser Zustand andauert,

was dann weiter mit ihren Nachrichten geschieht

und ob ein Kollege den Adressaten in der Zwischenzeit vertritt.

Dazu gibt es eine höfliche Anrede und einen freundlichen Gruß, das war's. Trotzdem kann da einiges schiefgehen, je nachdem wer die Abwesenheitsnotiz in welcher Situation schreibt. Da gibt es Wortfaule, Spaßvögel, Nörgler und viele mehr. Und wer sonst ein Workaholic ist, der wird sich auch jetzt nicht schonen.

Welche Textbausteine passen am besten zu Ihnen? Wir haben die klassische Abwesenheitsmail in vier Abschnitte unterteilt, für jeden Abschnitt bieten wir sieben Varianten an. Klicken Sie sich durch alle Kombinationen - und nehmen Sie keine allzu ernst.

Anrede und Kerninfo Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Zwischen dem 24. Dezember und 8. Januar bin ich allerdings nicht am Platz. Hallo,

vom 25. bis 26. Dezember bin ich nicht im Büro. Herzliches Beileid!

Sie scheinen an den Feiertagen zu arbeiten - ich nicht. Mich erreichen Sie erst am 19. Januar wieder. Tag.

Bin erst am 9. Januar wieder da. Guten Tag,

Sie haben Ihre Nachricht während meines wohlverdienten Feiertagsurlaubs geschrieben. Tuut-tuut-tuut!

Sie haben die Mailbox von Klaus Kalau erreicht. Ihre Nachricht war 132 Zeichen zu lang. Dafür buchen wir 1,99 Euro von Ihrer Kreditkarte ab - nee, Spässken! Werter Antragsteller,

Ihre Nachricht kommt ungünstig. Denn obwohl hier keiner mehr daran geglaubt hat, durfte ich doch zwischen 24.12. und 8.1. in den Urlaub fahren.

Konsequenz Ihre E-Mails bleiben in dieser Zeit ungelesen und werden danach abgearbeitet. Ich werde an diesen zwei Feiertagen nicht wie sonst sofort auf Ihre E-Mails reagieren können. Vor meiner braungebrannten Rückkehr vom hawaiianischen Weihnachtscamp werden Sie nichts von mir hören. Melde mich dann. Alle E-Mails, die hier zwischen dem 24.12. und 8.1. eintreffen, werden automatisch gelöscht. Dieses Vorgehen ist mit der Personalabteilung abgestimmt, auf den Vorgang selbst habe ich beim besten Willen keinen Einfluss. Im Ernst: Bis 8. Januar bin ich in der Umlaufbahn meiner Göttergattin und beantworte keine E-Mails. So lange kann und werde ich nicht auf Ihre Nachricht antworten.

Vertretung Sollte Ihr Anliegen keinen Aufschub dulden, wenden Sie sich bitte an meine Kollegin Stine Standhaft unter der Adresse stine.standhaft@ busycompany.com. Bei allen Fragen erreichen Sie mich auch an Weihnachten unter 0171/0000000, ich rufe Sie umgehend zurück. Allen, die es nicht erwarten können, hilft vielleicht meine Assistentin Frau Unverzagt weiter, uschi.unverzagt@ busycompany.com. Termine mit mir vereinbart Sie aber nicht vor Februar, das ist bei uns so Ouzo. Keine Vertretung. Ab dem 9. Januar können Sie Ihre gelöschte Nachricht erneut schicken. Bitte sehen Sie in dieser Zeit von telefonischen Nachfragen ab, die Mails werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet. Sicher haben Sie Verständnis, dass die Bearbeitung wegen des dann erhöhten Nachrichtenaufkommens länger dauert als sie es ohnehin schon gewohnt sind. Ersatz gibt es für mich nicht! Aber wenn Sie sich zwischen den Jahren im Büro einsam fühlen, können Sie gern meine Kollegin Frau Armdran kontaktieren. Ihre Mailadresse: astrid.armdran@ busycompany.com. Unser Personalstand lässt keinen Spielraum für Vertretungen.