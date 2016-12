Freizügige Berufskalender Ich bin Metzger und ziehe mich aus

Zur Person Florian Roß, 22, hat vor vier Monaten seine Ausbildung als Metzger abgeschlossen. Er arbeitet in einer Fleischerei in Bad Segeberg.

SPIEGEL ONLINE: Herr Roß, Sie haben sich für einen Metzger-Kalender halbnackt fotografieren lassen. Hat es Sie Überwindung gekostet, sich auszuziehen?

Roß: Nein, das Foto-Shooting hat viel Spaß gemacht. Ich hätte mich nicht ganz ausgezogen, aber so war das völlig ok. Ich mache schon seit einigen Jahren Kraftsport und gehe ins Fitness-Studio, ich bin Bodybuilder. Da zeigt man seinen Körper ganz gerne mal. Über dieses Hobby bin ich letztlich auch zu meinem Beruf gekommen.

SPIEGEL ONLINE: Was hat denn Metzgerei mit Bodybuilding zu tun?

Roß: Ich achte sehr auf meine Ernährung. Ich muss als Bodybuilder zum Beispiel viel Eiweiß zu mir nehmen, und das steckt in Fleisch. Vegetarier behaupten ja immer, Fleisch sei ungesund. Metzger sehen das natürlich anders. In dem Beruf geht es viel um Lebensmittel und Ernährung, deshalb wollte ich die Ausbildung machen. Vorher war ich Tischler und hab jeden Tag Fenster eingebaut. Das war immer das Gleiche, das war mir auf Dauer zu langweilig.

SPIEGEL ONLINE: Der Beruf als Metzger ist abwechslungsreicher?

Roß: Absolut, unter der Woche arbeite ich meistens in der Fleischerei, schneide Fleisch auf und stelle Bratwürste oder Leberwurst oder so etwas her. Man probiert dabei viel, schmeckt die Gewürze ab - fast wie ein Koch. Samstags arbeite ich meist hinter der Fleischtheke und hab Kontakt zu Kunden. Es gibt da die verschiedensten Typen: Einige sind immer unzufrieden, andere immer mit allem zufrieden. Und dann gibt es noch die, die sich nicht entscheiden können. Das sind vor allem ältere Damen, die auch mal vom Enkel erzählen. Ich höre da gerne zu. Ich mag diesen Kundenkontakt.

SPIEGEL ONLINE: Der Metzger-Kalender soll das Image des Berufes verbessern, weil den Fleischereien der Nachwuchs ausgeht. Ist das Image denn so schlecht?

Roß: Die meisten Leute stellen sich als Metzger einen dicken, älteren Mann mit einer blutverschmierten Schürze vor. Wenn ich eine Frau kennenlerne und der sage, dass ich Metzger bin, ist sie sofort abgeschreckt. Dabei hat meine Arbeit nichts mit Schlachten zu tun. Das muss ich immer erst aufklären.

SPIEGEL ONLINE: Das Fotoshooting war also auch Image-Werbung in eigener Sache?

Roß: Kann man so sagen. Es haben sich allerdings noch nicht lauter weibliche Fans bei mir gemeldet. Komisch eigentlich. (Lacht.) Den Kalender gibt es seit zehn Jahren immer wieder, und ich glaube, dass er das Bild von Metzgern tatsächlich verändert.