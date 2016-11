Alleinerziehende Managerin im Ausland "Mein Sohn hat sich nie beklagt"

Zur Person Fraport Twin Star Airport Management

"Als mein Sohn drei Jahre alt war, beschloss ich: Ich will wieder im Ausland leben und dort eine Geschäftsführung übernehmen. In anderen Ländern wird oft kein großer Wind um Kinderbetreuung gemacht, sondern erwartet, dass sie funktioniert. Auch Ganztagsschulen sind dort üblicher.

Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass man im Ausland oft leichter professionelle Hilfe findet: für den Haushalt, den Umzug, Behördengänge. Und ich genieße es einfach, im Ausland zu leben. Ich erlebe dort alles intensiver als zu Hause.

Ich habe Jura studiert und mich selbst dafür mit einem halben Jahr in Chile 'belohnt'. Ich arbeitete dort für ein deutsches Unternehmen. Seither bin ich viel gereist und habe im Ausland gelebt und gearbeitet, meistens für Fraport. 2012 zog ich dann mit Kind und peruanischem Kindermädchen nach Bulgarien an die Schwarzmeerküste.

Für den Umzug hatten wir nur vier Wochen Zeit. Wir haben ihn schrittweise gemacht und erst mal im Hotel gewohnt. Mein Sohn ging mit bulgarischen Kindern auf eine französische Vorschule. Jetzt ist er sieben Jahre alt, und er hat von der Zeit im Ausland sehr profitiert. Ich sehe es daran, wie offen er auf andere Kinder zugeht und wie begeistert er Neues aufnimmt.

Ich habe in Bulgarien zwei Flughäfen geführt: Varna und Burgas. Wir haben an beiden Standorten damals neue Terminals gebaut, ich hatte sicher keine 40-Stunden-Woche. Danach ging es in die Türkei: Ich habe ein knappes Jahr lang den Flughafen in Antalya geleitet.

In der Türkei haben wir versucht, den Tourismus zu beleben und Urlaubern die Angst zu nehmen, dorthin zu fliegen. Wir haben alles Erdenkliche für die Sicherheit am Flughafen getan, und ich habe mich nie gefährdet gefühlt, obwohl ich jeden Tag mittendrin war.

Trotz der vielen Arbeit habe ich es meistens geschafft, meinen Sohn morgens und abends zu sehen - und weitergearbeitet, wenn er schlief. Das Kindermädchen hat ihn von der Schule abgeholt und ist mit ihm in den Zoo oder Park gegangen.

Ganz alleinerziehend hätte ich nicht ins Ausland gehen können. Man braucht jemanden, der einem den Rücken freihält. Der Vater meines Sohns arbeitet auch im Ausland, der Kontakt ist gut, aber er ist in die Kinderbetreuung nicht involviert.

Ich versuche, mir nicht die Frage zu stellen, ob ich gern mehr Zeit mit meinem Kind hätte. Ich will keine Zerrissenheit mit mir herumtragen. Ich wusste immer, dass ich auch mit Kind voll berufstätig sein würde. Mein Sohn hat sich nie darüber beklagt, er kennt es nicht anders.

Außerdem habe ich eine Position, die es mir erlaubt, Termine auch mal zu verschieben, damit es privat klappt. Ich habe es da besser als viele andere alleinerziehende Frauen. Meine Freunde und Familie unterstützen mich, ich höre keine Kritik. Aber ich würde auch keine Diskussionen über mein Lebensmodell führen. Jeder muss es so machen, wie er es für richtig hält.

Mein Sohn ging auf private Vor- und Grundschulen, aber wir haben trotzdem kein abgeschottetes Expat-Leben geführt. Wir hatten bulgarische und türkische Freunde und an den Flughäfen hatte ich mehrere Hundert Mitarbeiter. Das ist eine bodenständige, reelle Welt und ich hatte ein gutes Gefühl dafür, was die Menschen umtreibt.

Frauen in Führungspositionen sind in Bulgarien und in der Türkei viel normaler als bei uns. Nirgendwo habe ich erlebt, dass sie so viel Beachtung bekommen wie in Deutschland. Vielleicht wird in Ostanatolien darüber diskutiert, dass Frauen lieber zu Hause bleiben sollten, aber nicht in Istanbul, Antalya oder am Schwarzen Meer.

Es war nicht leicht, nach Deutschland zurückzukommen. In Frankfurt habe ich fünf staatliche Schulen kontaktiert. Ich wurde gefragt, ob ich überhaupt im richtigen Bezirk lebe, ich wurde an das Schulamt verwiesen und durfte nicht mit der Schulleitung reden. Ich bekam das Gefühl, dass ich froh sein solle, überhaupt einen Platz an einer Schule zu bekommen.

Vielleicht hätte ich eine gute staatliche Ganztagsschule gefunden, aber ich hätte mich wochenlang damit beschäftigen müssen und dafür fehlte mir die Zeit. Nun geht mein Sohn hier auf eine britische Privatschule. Sie hat eine gute Webseite, auf der ich mich vorher informieren konnte und wir durften zum Vorstellungsbesuch kommen.

Das Kindermädchen musste zurück nach Peru, ich habe kein Visum für sie erhalten. Mein Sohn kennt sie sein ganzes Leben, sie ist wie eine große Schwester. Er vermisst sie sehr. Ich muss nun andere Kinderbetreuung organisieren, allein schaffe ich es nicht."

