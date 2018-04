Berlin Merkel blockt Gleichstellungsbeauftragte ab

Die Gleichstellungsbeauftragten der obersten Bundesbehörden fordern in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel, sich stärker dafür einzusetzen, dass Frauen Spitzenpositionen in den Ministerien bekommen. Der Bundestag ist derzeit so männlich wie nie, und auch bei den Posten der Staatssekretäre sind Frauen meist leerausgegangen, kritisieren die Gleichstellungsbeauftragten. Zunächst hatte "Zeit Online" darüber berichtet.

In einige Ministerien seien "sogar wieder ausschließlich Männer" benannt worden, heißt es in dem Brief an Merkel. Diese Entwicklung sei "fatal". Männer und Frauen müssten in "allen Führungsebenen" gleichgestellt werden. Aktuell sind nur vier von 29 verbeamteten Staatssekretären Frauen. In den Ministerien für Inneres, Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Verteidigung gibt es nicht eine einzige Staatssekretärin.

Der Brief ging bereits vor vier Wochen an Merkel, eine Antwort blieb die Kanzlerin bisher schuldig. Das Bundeskanzleramt soll allerdings bestätigt haben, dass der Brief eingegangen sei und der Bundeskanzlerin vorgelegen habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Gleichstellungsbeauftragten bei der neuen Bundesregierung beschweren. Zuletzt traf ihre Kritik Bundesinnenminister Horst Seehofer, der acht Männer als Staatsekretäre berufen hatte und keine einzige Frau, was für Kritik gesorgt hatte.

Laut "Zeit Online" soll sich der CSU-Politiker bei der Besetzung über eine Empfehlung der Gleichstellungsbeauftragten hinweggesetzt haben. Er habe die Personalentscheidungen intensiv abgewogen, gleichwohl habe er sich entschieden, an der Besetzung festzuhalten, heißt es demnach in einem internen Brief. Die Gelichstellungsbeauftragen müssen bei der Besetzung angehört werden, ihre Empfehlung ist jedoch nicht bindend.

Die Besetzung der politischen Spitzenpositionen widerspricht der eigenen Zielsetzung der Bundesregierung. SPD und Union hatten sich im Koalitionsvertrag eigentlich auf eine Gleichstellung von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes bis 2025 geeinigt.