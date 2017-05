Urteil Rechtsanwalt darf nicht mit Erotikkalender werben

Licht und Schatten, ein Frauenkörper, hüllenlos. Und dazu der Hinweis, wem man den schönen Anblick verdankt: einem Rechtsanwalt in Köln. Mit Telefonnummer, für alle Fälle.

So hat ein Anwalt tatsächlich für seine Kanzlei geworben - und damit gegen die Berufsregel verstoßen, dass Juristen ihre Dienste nur zurückhaltend und betont sachorientiert anbieten dürfen. Ein kleiner Skandal - der nun gerichtlich abgestellt wurde.

Aber oft ist ja der Skandal die eigentliche Werbung, nicht das Werbemotiv, das ihn auslöst. Mindestens ebenso auffällig wie die Models in dem Kalender des Anwalts ist, wie viel Zeit der Advokat inzwischen wegen diverser Werbeaktionen vor Gericht verbringt, durch wirklich alle Instanzen. Ein hartnäckiger Jurist.

Allerdings hat ihm im aktuellen Fall das Landgericht Köln die Erotikkalender verboten, das Urteil wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht. Frei käufliche Kalender hatte er mit einer Lasche am oberen Rand versehen, auf der seine Werbung aufgedruckt war. So präpariert, verschenkte er sie an Autowerkstätten. Die Rechtsanwaltskammer leitete ein Verfahren gegen ihn ein: Die Werbung empfand man dort als unsachlich und sah die Gefahr, dass sie das Vertrauensverhältnis zu Mandanten beschädigen könne.

"Vorsätzlich herbeigeführt"

Der Anwalt wollte sich wehren und bat seine Rechtsschutzversicherung , die Kosten des Verfahrens zu übernehmen, doch die lehnte ab: Er habe den Rechtsstreit vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt.

Dass er sich mit den einschlägigen Paragrafen auskennt, nämlich mit §43b der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), durfte man annehmen. Zuvor hatte er nämlich einen ähnlichen Streit geführt, da ging es um Kaffeetassen mit Schockmotiven. Zum Beispiel zeigte eine Tasse eine Frau, die sich eine Pistole in den Mund steckt, kurz vorm Abdrücken. Dazu der Text: "Besser zum Anwalt ".

privat Eins der verbotenen Tassenmotive des Anwalts

Schon dieses Verfahren brachte er durch alle Instanzen - zumindest als hartnäckiger Kläger konnte er sich mit der Show empfehlen. Am Ende verbat auch der Bundesgerichtshof (BGH) die zweifelhaft gestalteten Tassen.

Schließlich beschwerte er sich noch beim Bundesverfassungsgericht, das BGH-Urteil verletze sein Recht auf freie Meinungsäußerung. Doch er bekam nur eine höchstrichterliche Erklärung, warum er diese Einschränkungen zu erdulden hat, nämlich zur "Sicherung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege".

Im aktuellen Fall berief sich der Anwalt auf die Kunstfreiheit: Weil er die Schwarz-Weiß-Kalender mit einer Werbelasche versah, sei er künstlerisch tätig geworden. Das sei also auch ein ganz anderer Sachverhalt als 2013, als ihn die Anwaltskammer schon einmal für einen Nacktkalender zur Rechenschaft gezogen hatte. Deswegen könne von Vorsatz keine Rede sein, die Rechtsschutzversicherung müsse zahlen.

Werbung, keine Kunst

Abermals blitzte der Mann vor Gericht ab. Die Kalender seien eine unzulässige Art der Werbung, die Kopflasche sei keine künstlerische Tätigkeit, es sei ihm "ersichtlich nicht um den schöpferischen Vorgang, sondern die Umgehung des § 43b BRAO gegangen". Und da kam dann auch seine Vorgeschichte mit den Kaffeetassen ins Spiel: Der Anwalt habe einen "starken Drang" erkennen lassen, die Werberegel der Anwaltsordnung zu umgehen. Eine Revision ist nicht zugelassen.

Der Tassenanwalt hat also wieder von sich Reden gemacht, und ist mit seinen werbenden Nackedeis als hartnäckiger wie unbeirrbarer Advokat in Erscheinung getreten. Nur juristisch, da hat er nicht punkten können.