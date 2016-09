Arbeiten als Beamter So klappt´s mit einem EU-Job in Brüssel

Wer für die Europäische Union arbeiten will, muss einige Hürden überwinden und etwas Geduld haben - das Auswahlverfahren kann bis zu einem Jahr dauern. Interessenten sollten sich deshalb schon vor Ende ihres Studiums bewerben, rät eine, die es wissen muss: Karina Rempesz hat den Sprung nach Brüssel geschafft.

Die 38-Jährige arbeitet bei der Europäischen Kommission im Personalbereich der Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen. Dort plant sie unter anderem das Personalbudget. Ganz einfach war ihr Weg zum EU-Job allerdings nicht.

Praktikum als Einstieg

Rempesz hat den Einstieg nach Brüssel über ein Praktikum gefunden - so wie viele andere EU-Beamte auch. Zweimal im Jahr stellt die Europäische Union rund 600 Praktikanten ein. Das Angebot richtet sich an Absolventen unterschiedlicher Fächer, zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, in der Umweltpolitik oder auch in der Kommunikation.

Bewerben können sich die Interessenten über die Websites der EU-Institutionen. Voraussetzung ist, dass sie aus einem der 28 EU-Länder stammen und mindestens einen Bachelorabschluss haben. Außerdem sollten sie zwei EU-Sprachen sprechen, erklärt das Europäischen Amt für Personalauswahl (Epso) auf seiner Homepage.

Um nach dem Studium einen Stelle bei der EU zu bekommen, ist ein Praktikum allerdings nicht zwingend nötig, erklärt Ulrike Mangold vom Epso. Ehemalige Praktikanten kämen unter Umständen jedoch mit dem "EU-Jargon" besser zurecht. Dadurch könnten beispielsweise später Gruppenarbeiten im Assessment Center leichter fallen, sagt Ulrike Mangold.

Europaweit arbeiten etwa 40.000 Menschen für die Europäische Union, etwa zwei Drittel von ihnen in der EU-Hauptstadt Brüssel. Im vergangenen Jahr sind rund 1700 Menschen aus allen EU-Ländern durch den mehrstufigen Auswahltest gekommen. Eine Länderquote gebe es dabei nicht, erklärt Rempesz.

Vergleichsweise wenig Bewerber aus Deutschland

Für deutsche Absolventen scheint eine Stelle in der EU allerdings weniger attraktiv. "Im Vergleich zur Größe der Bevölkerung fehlen deutsche Bewerber", sagt Mangold. Darüber, was die Gründe dafür sind, kann sie nur spekulieren.

In einigen Mitgliedsstaaten bekämen Hochschulabsolventen zum Beispiel gleich nach der Uni häufig gute Angebote aus der Wirtschaft. Auch überlegten junge Menschen sehr genau, ob sie für eine Arbeit in ein anderes Land ziehen wollten, so Mangold. Außerdem sei das Auswahlverfahren recht zeitaufwendig - es kann bis zu einem Jahr dauern, um alle Stufen der Bewerbung und Auswahl zu durchlaufen.

Die Hürde ist zwar hoch, aber machbar. "Üben, üben, üben. Und ohne einen Schimmer über die EU geht es natürlich nicht", erklärt Mangold. Auf der Homepage des Amtes sind acht Kernkompetenzen aufgeführt, die sich die EU von Bewerbern wünscht.

Darunter sind zum Beispiel Führungskompetenz und Teamfähigkeit, aber auch Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten. "Wenn man sich das gut durchliest", sagt Mangold, "hat man auch eine gute Vorstellung, worauf es in den Prüfungen ankommt." Auf der Homepage von Epso und dem Auswärtigem Amt gibt es Übungen, die Bewerber auf den Test vorbereiten.

Man muss hinter der Idee stehen

Hat man den Computertest erfolgreich durchlaufen, muss man sich bei einem Assessment Center in Brüssel beweisen. Dazu gehören Gruppenübungen und verschiedene Interviews. Wissen über Abläufe in den EU-Institutionen und Allgemeinwissen sind hier laut Mangold immer von Vorteil.

Erfolgreiche Kandidaten werden dann auf die sogenannte Reserveliste gesetzt - sie können sich nun auf Posten in der EU bewerben. Hier werden die Fähigkeiten der Bewerber dann in einem letzten Schritt mit den Anforderungen für die Stelle abgeglichen.

EU-Beamte seien später auf keinen Fall auf eine Stelle oder ein Ressort festgelegt, sagt Karina Rempesz. "Es gibt die Möglichkeit, Weiterbildungen zu machen." Je nach Grad der Erfahrung steige dann das Gehalt. Für Ökonomen sei ein EU-Job aber nicht immer so lukrativ wie beispielsweise in der freien Wirtschaft, erklärt Rempesz offen. Dafür zähle aber der europäische Gedanke: "Ich glaube schon, dass das Personal, das bei uns arbeitet, davon überzeugt ist."