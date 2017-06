Arbeiten im Ausland Die teuerste Stadt liegt in Afrika

Die Hauptstadt Angolas ist die teuerste Stadt der Welt, zumindest für Expats. Nirgendwo sonst geben ausländische Fachkräfte so viel für Wohnen, Essen und Kleidung aus. Das hat die Unternehmensberatung Mercer herausgefunden, die dafür weltweit die Kosten für einen westlichen Lebensstandard verglich.

Auf Platz zwei steht die asiatische Stadt Hongkong, die im vergangenen Jahr das Ranking anführte. Auf Rang drei und vier folgen Tokio und Zürich.

Die Schweiz ist in den Top Ten mit insgesamt drei Städten vertreten (Zürich, Genf und Bern). Asiatische Städte nehmen fünf der zehn Plätze sein. Neben Tokio und Hongkong sind das noch Singapur, Seoul und Shanghai. Weltweit am günstigsten ist Tunis.

Die zehn teuersten Städte weltweit Rang 2017 Rang 2016 Stadt Land 1 2 Luanda Angola 2 1 Hongkong Hongkong 3 5 Tokio Japan 4 3 Zürich Schweiz 5 4 Singapur Singapur 6 15 Seoul Südkorea 7 8 Genf Schweiz 8 7 Shanghai China 9 11 New York City USA 10 13 Bern Schweiz Quelle: Mercer

Deutsche Städte liegen weit dahinter: Die fünf teuersten deutschen Städte München, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und Hamburg stiegen im Ranking um durchschnittlich fast 20 Plätze gegenüber 2016 ab. "Die schwache Notierung der europäischen Währungen gegenüber dem US-Dollar macht sich auch im Hinblick auf Deutschland bemerkbar", teilte Mercer dazu mit. Günstigste deutsche Stadt ist Leipzig auf Rang 172.

Die Platzierungen der deutschen Städte Rang 2017 Rang 2016 Stadt 98 77 München 117 88 Frankfurt 120 100 Berlin 122 107 Düsseldorf 125 113 Hamburg 141 129 Stuttgart 168 160 Nürnberg 172 165 Leipzig Quelle: Mercer

Für die Studie hat Mercer in 209 Großstädten die Preise für gut 200 Produkte und Dienstleistungen untersucht, von der Miete über den Nahverkehr, Kleidung und Lebensmittel bis zum Kinobesuch. Das Ranking soll Konzernen und Regierungen helfen, die Vergütungszulagen für Mitarbeiter festzulegen, die sie in die jeweiligen Städte entsenden.

Die Mitarbeiter sollen sich vor Ort einen westlichen Lebensstandard - also auch teuer importierte westliche Produkte - leisten können, was gerade in ärmeren Ländern im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung oft auf puren Luxus hinausläuft.

So veranschlagte Mercer für Expats in der afrikanischen Stadt Luanda 5600 Euro monatlich für eine möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung "in angemessener Nachbarschaft", sowie 2,43 Euro für einen Liter Milch und 107 Euro für eine neue Jeans.