Bilanz 2017 Arbeitnehmer haben 668 Millionen Arbeitstage gefehlt

In der Produktion, im Baugewerbe, in Schulen und Kitas: An diesen Arbeitsplätzen sammeln Angestellte die meisten Fehltage an, so eine Studie. Wer Einfluss darauf hat, wo und wann er arbeiten kann, ist gesünder und braucht weniger Erholung.