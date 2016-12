So geht Arbeit Wann der Chef Ihre E-Mails lesen darf

Sie haben ein Problem:

Erst hatten Sie Urlaub, dann wurden Sie krank, und zwar gleich für mehrere Wochen. Nun sind Sie an den Arbeitsplatz zurückgekehrt und stellen fest: Ihr Abteilungsleiter hat in der langen Abwesenheit ihren Mail-Account geöffnet. Es ging ihm um ein paar dienstliche Mails, die Bearbeitung war eilig. Wie es aussieht, hat er sie ausdrucken lassen, damit Kollegen sich darum kümmern können.

Sie sind empört, schließlich nutzen Sie den Account teils auch privat - das wird in Ihrem Unternehmen auch geduldet. Sie hätten sich nie träumen lassen, dass der Laden einmal in ihren Privatsachen herumschnüffeln würde. Eigentlich war das Verhältnis zu Ihrem Vorgesetzten gut, aber nun sind Sie enttäuscht.

Das ist die Rechtslage:

Verständlich, dass Sie sich aufregen. Eigentlich ist Ihr Account gut geschützt vor den Blicken Ihrer Vorgesetzten: Wenn Sie über die Internetanbindung Ihres Arbeitgebers surfen, dann gilt der Arbeitgeber zunächst einmal als Dienstanbieter, so wie ein Telekomkonzern, der ihren DSL-Anschluss zu Hause betreibt.

Und genau so geht ihn der Inhalt der Kommunikation, die über diesen Dienst läuft, nichts an. Das wäre eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses, für die hohe Strafen vorgesehen sind. Aber: Diese Regel ist an eine Voraussetzung gebunden, und es gibt Ausnahmen.

Als Voraussetzung muss in Ihrem Unternehmen die private Nutzung erlaubt oder zumindest geduldet sein. Wenn das Netzwerk ausschließlich für dienstliche Zwecke bereitgestellt wird, haben Sie dort praktisch keine Privatsphäre. (Das ist allerdings immer seltener der Fall.)

Bei allen Mischnutzungen wägen die meisten Gerichte inzwischen ab: Zwischen der Privatsphäre des Arbeitnehmers und den Bedürfnissen der Firma. In einem Fall wie Ihrem heißt das: Die Not des Arbeitgebers war so groß, dass er ein Recht hatte, Ihren Mailaccount zu überprüfen. Allerdings muss er dabei einiges beachten: Der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens sollte die Aktion überwachen, der Betriebsrat vorher informiert werden.

Eine andere Ausnahme ist rechtlich derzeit hochumstritten: Wenn der Arbeitgeber annehmen muss, dass Sie den Dienstrechner auf unerlaubte Weise nutzen, darf er unter bestimmten Umständen dafür auch Beweise sichern. Allerdings muss er erst alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um an diese Informationen zu kommen. Denn eigentlich dürfen Beweise nicht verwendet werden, die auf rechtswidrige Weise gesammelt wurden. Eigentlich, wie ein Fall aus diesem Jahr zeigt: Ein Chef belegte mit dem Browserverlauf, dass sein Angestellter gegen das Verbot verstieß, die Firmenrechner privat zu nutzen - und bekam Recht.

Worauf müssen Sie achten?

Sorgen Sie immer für klare Verhältnisse, wenn es um private Internetnutzung geht:

Finden Sie vorher heraus, ob Ihr Unternehmen dafür eine verbindliche Richtlinie hat. Gibt es ein klares Verbot: Finger weg.

Erkundigen Sie sich auch bei Mitarbeitern, wie diese Fragen in der Praxis gehandhabt werden. Setzt eine Firma so ein Verbot nicht durch, kann die private Nutzung als geduldet gelten. Wobei: Klare Verhältnisse sehen eigentlich anders aus.

Wenn Sie tatsächlich Ihren dienstlichen Mailaccount auch für Privates nutzen wollen, empfehlen Juristen eine klare Kennzeichnung der Mails. Wenn Sie zum Beispiel in den Betreff jeder privaten Nachricht das Schlüsselwort "PRIVAT" schreiben, ist die Grenze Ihrer Privatsphäre deutlich gezogen. Muss Ihr Arbeitgeber an den Account, darf er diese Nachrichten auf keinen Fall öffnen.

Es kann auch dann noch Ärger geben, wenn der Arbeitgeber die private Nutzung seiner Geräte erlaubt. Nämlich dann, wenn Sie einen großen Teil Ihrer Arbeitszeit mit Privatkram vertoben. Im Zweifel ist das Arbeitszeitbetrug, und der Nachweis könnte in so einem Fall auch mit einer Kontrolle des PCs geführt werden - was wohl immer unangenehm ist.

Und sonst so?

Zumindest der Mail-Konflikt lässt sich heute doch eigentlich leicht umgehen. Kostenlose private Mailaccounts bekommen Sie an jeder Ecke des Internets, da muss man nicht mehr mit der Firmenadresse hantieren. Und abrufen können Sie sie ganz leicht mit dem privaten Smartphone.

Natürlich können Sie während der Arbeitszeit nicht andauernd mit Ihrem Handy rumdaddeln, aber ein gelegentlicher Blick ist in den meisten Jobs möglich.