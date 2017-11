Tausende Urlauber hängen wegen der Vulkanasche des Agung auf Bali fest, darunter laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) auch mehr als 5500 deutsche Touristen. Gründe für eine verspätete Rückkehr aus dem Urlaub gibt es viele: Naturkatastrophen oder Fluglotsen-Streiks, eine insolvente Airline oder technische Probleme am Flieger. Was passiert, wenn Berufstätige deswegen nicht rechtzeitig wieder bei der Arbeit sind?

Ich hänge unverschuldet an meinem Urlaubsort fest und kann nicht zur Arbeit. Bekomme ich trotzdem mein Gehalt?

Nein, Sie haben als Arbeitnehmer die Pflicht, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Sind Sie nicht da, gibt es auch kein Entgelt für die versäumte Zeit. Das Risiko liegt in solchen Fällen allein bei Ihnen.

Kann mein Arbeitgeber mich abmahnen oder mir gar kündigen?

"Dafür fehlt in der Regel das Verschulden", sagt Bredereck. Nur ein Pflichtverstoß hat laut dem Fachanwalt arbeitsrechtliche Konsequenzen wie eine Abmahnung oder die Kündigung.

Sie müssen Ihren Arbeitgeber aber in jedem Fall über die Verspätung informieren, und zwar unverzüglich - genau wie bei einer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit. Denn ein Verstoß gegen die Informationspflicht kann durchaus arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, im Wiederholungsfall sogar bis zur Kündigung.

Muss ich bei der Urlaubsbuchung einen Puffer einplanen, um pünktlich zur Arbeit zurück zu sein?

Wenn Sie Ihren Rückflug sehr knapp kalkuliert haben - zum Beispiel Landung Sonntagabend gegen 22 Uhr, Dienstbeginn um 8 Uhr am Montag - ist eine Verspätung eher eigenes Verschulden, so Bredereck. Sie sollten in jedem Fall alles Ihnen Zumutbare getan haben, um den Arbeitsausfall zu vermeiden. Was das ist, hängt allerdings vom Einzelfall ab. Bei einem knapp kalkulierten Puffer etwa ist es Ihnen eher zuzumuten, kostenpflichtig auf einen anderen Flug umzubuchen, um doch noch pünktlich zu kommen.

