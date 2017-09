Arbeitsrechts-Quiz Sorry Chef, das ist privat

Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz .

Wenn Arbeitnehmer sich erschöpft fühlen, ist ein beliebter Rat: Du musst Berufs- und Privatleben besser voneinander trennen. Klar, man braucht den Ausgleich, muss mal abschalten.

Im Arbeitsalltag ist das oft leichter gesagt als getan. Wenn sich der Chef in die Urlaubsplanung einmischt oder die lange Erholungszeit nicht genehmigen will. Wenn die Kita bestreikt wird. Oder wenn man sich am Arbeitsplatz verliebt und deshalb Ärger bekommt.

Solche Fälle haben regelmäßig die Arbeitsgerichte zu entscheiden. Schade, vielleicht hätte man sich unter Erwachsenen auch so vernünftig einigen können. Auf jeden Fall ist es gut, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Rechte kennen.

Wie steht es denn um Ihr arbeitsrechtliches Wissen? Einen ersten Überblick gibt unser Arbeitsrechts-Quiz: Testen Sie hier Ihre Rechtskenntnisse.

Die Fragen und Antworten basieren auf dem Buch "Was Chefs nicht dürfen und was doch" von Ulf Weigelt und Sabine Hockling.