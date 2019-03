Quiz Darf ich an Karneval mit Clownsnase arbeiten?

Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz.

Konfetti, Kamelle, Kostüme, in einigen Regionen Deutschlands ist an den Karnevalstagen die "fünfte Jahreszeit" eingeläutet, die Narren sind los. Aber Achtung: Wer es am Arbeitsplatz mit Sekt, Verkleidung und Wangenküssen, den "Bützchen", übertreibt, riskiert im schlimmsten Fall seinen Job.

"Es gibt kein spezielles Karnevalsarbeitsrecht, die meisten Regelungen greifen auch an Karneval. Allerdings gibt es regional unterschiedliche Gepflogenheiten, beispielsweise, was die Kostümierung am Arbeitsplatz betrifft", sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten sich Arbeitnehmer vorab informieren, was an ihrem Arbeitsplatz erlaubt ist - "oder was der Arbeitgeber anweisen kann", sagt Bredereck.

Gilt das bereits für ein Glas Sekt auf der Arbeit - oder können Sie entspannt anstoßen? Dürfen Sie sich auf der Arbeit verkleiden - oder müssen Sie das eventuell sogar? Und welche Konsequenzen kann es haben, wenn Sie zu viel gefeiert haben und am nächsten Tag verkatert im Bett liegen, statt ins Büro zu gehen?

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie hier im Quiz.