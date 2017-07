Arbeitsrecht Zeckenbiss bei Polizist ist kein Dienstunfall

Die Situation war dramatisch, sein Handeln vorbildlich: Ein Euskirchener Polizist, der im September 2013 während der Nachtschicht Zeuge eines Autounfalls auf der A3 wurde, eilte dem Fahrer sofort zu Hilfe. Weil der Unfallwagen erst in einem Waldstück neben der Autobahn zum Stehen kam, rannte der Beamte zu Fuß durchs Gebüsch zu dem Unfallopfer.

Dabei wurde er, so der Polizist, offenkundig von einer Zecke gebissen: Beim Duschen vor dem Dienst war ihm an seinem Körper nichts aufgefallen, beim Duschen nach der Nachtschicht stellte er dann "eine Verdickung im hinteren Steißbeinbereich fest, ohne dieser besondere Bedeutung beizumessen", heißt es in einer Mitteilung des Oberverwaltungsgerichts Münster. Das musste sich am Mittwoch nämlich mit der Frage beschäftigen, ob der Zeckenbiss als Dienstunfall anerkannt wird.

Genau das hatte der Beamte gefordert, war damit aber in der ersten Instanz vor dem Verwaltungsgericht in Köln gescheitert. Weil er den Vorfall erst fünf Tage nach dem Einsatz meldete, hatten die Kölner Richter befunden, es sei nicht sicher, ob der Zeckenbiss wirklich in der Dienstzeit passierte.

Richter bemängeln fehlende Dokumentation

Dem schlossen sich auch die Juristen beim Oberverwaltungsgericht in Münster an und wiesen die Berufung des Polizisten endgültig zurück. Direkte Auswirkungen hatte der Biss zwar nicht, sagt der Polizist in der Verhandlung, er wolle sich aber absichern, falls es zu Spätfolgen komme.

Das Ereignis Zeckenstich sei jedoch "im vorliegenden Einzelfall nicht örtlich und zeitlich bestimmbar, wie es für eine Anerkennung als Dienstunfall erforderlich" sei, argumentierten die Richter. Zwar sei es "gut möglich", dass die Zecke im Dienst zubiss - theoretisch könne das aber eben auch in den Tagen danach in der Freizeit des Beamten passiert sein. Eine Revision wurde nicht zugelassen.

Als Grundsatzurteil für Zeckenbisse im Arbeitsrecht gilt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2010. Damals war ein Zeckenbiss bei einer Lehrerin aus Niedersachsen als Dienstunfall anerkannt worden. Die Beamtin hatte den Vorfall allerdings auch sehr genau dokumentiert.

(Aktenzeichen: 3 A 2748/15 - VG Köln 3 K 6594/14)