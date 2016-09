Statistisches Bundesamt Arbeitszeit steigt um eine halbe Stunde

Deutsche Arbeitnehmer verbringen mehr Zeit bei der Arbeit als früher. Im vergangenen Jahr mussten sie in einem Vollzeitjob im Schnitt 40,5 Stunden wöchentlich arbeiten - eine halbe Stunde mehr als 1996. Zu diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt auf der Grundlage von Mikrozensus-Befragungen.

Gleiches treffe auch auf Teilzeitbeschäftigte zu, die im Schnitt 19,3 Stunden pro Woche beruflich im Einsatz seien. Allein bei der Gruppe der Selbstständigen habe sich die Wochenarbeitszeit deutlich verringert: Mit 48,9 Stunden arbeiten sie sechs Stunden weniger als noch vor zwei Jahrzehnten.

Die Statistiker stellten außerdem fest, dass Menschen weniger Freizeit bleibt, weil sie öfter am Wochenende arbeiten als früher. 2015 waren demnach 26,5 Prozent der Erwerbstätigen ständig oder regelmäßig an Samstagen oder Sonntagen mit dem Job beschäftigt. Vor 20 Jahren waren es noch 23,5 Prozent.

Verändert hat sich auch der Einstieg ins Berufsleben. "Junge Beschäftigte beginnen ihr Arbeitsleben heute mit weniger Beschäftigungssicherheit", erklärten die Statistiker. Zuletzt hatten 17,9 Prozent der 25- bis 34-Jährigen einen befristeten Arbeitsvertrag, 2006 waren es 16,6 Prozent.

Die Statistiker stellten außerdem deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern fest. Frauen arbeiten zum Beispiel deutlich öfter in Teilzeit als Männer. Knapp vier von fünf Teilzeit-Beschäftigten waren weiblich - allerdings nicht ganz so oft unfreiwillig wie die Männer. Auch bei den Karrierechancen gibt es Unterschiede: "Auch wenn sich heute mehr Frauen in Führungspositionen befinden als noch vor 20 Jahren, waren 2015 immer noch sieben von zehn Führungskräften männlich", hieß es.